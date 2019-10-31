"Монако" при участии полузащитника сборной России Александра Головина обыграл "Марсель" в Кубке Французской лиги.

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