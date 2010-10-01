Футбол
Красная весна«Монако» проиграл «Монпелье», Александр Головин был удален с поля
«Монако» смог отыграть один гол спустя десять минут — отличился Виссам Бен-Йеддер. Российский полузащитник «Монако» Александр Головин провел на поле 81 минуту, а затем получил вторую желтую карточку и оставил свою команду в меньшинстве. В итоге игра завершилась победой "Монпелье" со счетом 3:1.
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