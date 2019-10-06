Футбол
Lenta.ruГоловин получил красную карточку в матче за «Монако»
Российский полузащитник «Монако» Александр Головин получил красную карточку в матче девятого тура чемпионата Франции с «Монпелье». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру». На 58-й минуте Головин получил желтую карточку за срыв атаки соперника.
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Шоу-бизнес
Ирина Роднина поссорилась с бывшим мужем Зайцевым в прямом эфире
Слово и Дело вчера в 05:47
Музыка
Умер экс-барабанщик рок-группы Cream Джинджер Бейкер
Бывший барабанщик рок-группы Cream Джинджер Бейкер умер на 81-м году жизни.
News.ru 08:01
Политика
В США задержали депутата Госдумы от Башкирии
В аэропорту Нью-Йорка сотрудник ФБР допрашивал депутата Госдумы Ингу Юмашеву.
Bash.News 07:30
Политика
Зеленский захотел вернуться на сцену
Президент Украины Владимир Зеленский надеется вернуться в киностудию «Квартал 95», которую он возглавлял до того, как был избран главой государства.
Lenta.ru 06:22
Политика
На Украине прошли митинги против «формулы Штайнмайера»
РИА Новости 08:13
Происшествия
Четыре человека стали жертвами стрельбы в баре в Канзас-Сити
Не менее четырех человек погибли в ходе стрельбы в одном из баров в американском городе Канзас-Сити, сообщает канал CNN.
Интерфакс 06:20
Политика
CNN узнал о недовольстве сотрудников Госдепа «бесхребетным» Помпео
По мнению некоторых сотрудников Госдепа, «бесхребетный» Помпео не может «оттолкнуть» от себя Трампа и заняться выполнением более важных задач.
Известия 07:22
Политика
Ушаков оценил возможность «нормандской» встречи в ближайшее время
В свою очередь министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что проведение саммита зависит исключительно от решения президентов стран-участниц.
РИА Новости 07:41
Единоборства
Головкин победил Деревянченко под гул болельщиков
Награждение Головкина чемпионскими поясами прошло под гул болельщиков.
Lenta.ru 00:06
Политика
Венгрия начала массово забирать паспорта, выданные украинцам
Жители Закарпатской области Украины начали массового лишаться выданных им когда-то венгерских паспортов.
vtomske.ru вчера в 08:30
Происшествия
Американскую студентку изнасиловали в Петербурге
Студентку из США, которая приехала в Россию по обмену, изнасиловали в Санкт-Петербурге. Об этом 6 октября сообщает РЕН ТВ.
Известия 04:29
Здоровье
Роспотребнадзор дал советы, как не заболеть гриппом
Чтобы не заболеть гриппом, следует заблаговременно сделать прививку, избегать контакта с людьми, у которых есть признаки заболевания, и реже находиться в местах массовых скоплений людей, такие рекомендации размещены на сайте Роспотребнадзора.
РИА Новости вчера в 23:58
Наука
В России создадут судно для подъема затонувших кораблей
В России возьмутся за создание судна, которому под силу поднять со дна затонувший корабль.
Актуальные Новости вчера в 09:13
Экология
В Гидрометцентре рассказали о сокращении зимы в России
Как заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, за последнее время средняя температура в зимние месяцы повышается.
Московский Комсомолец вчера в 05:16
Происшествия
На Кубани вооруженные люди захватили завод
Группа из восьми человек, вооруженных огнестрельным оружием, попыталась взять предприятие «Кубанские деликатесы» под свой контроль.
Живая Кубань 04 октября в 03:20
Наука
Названы безопасные страны в случае апокалипсиса
«Островные страны обладают свойствами, которые могут сделать их убежищами в случае катастрофической глобальной пандемии, из которых может вырасти новая цивилизация», — объяснили ученые.
Известия вчера в 22:10
Футбол
Футболист «Локомотива» Смолов получил травму в матче РПЛ с «Арсеналом»
Форвард московского «Локомотива» Фёдор Смолов травмировался в первом тайме матча 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с тульским «Арсеналом».
RT на русском 08:04
Единоборства
Адесанья нокаутировал Уиттакера и стал чемпионом UFC
Адесанья перед боем против Уиттакера владел титулом временного чемпиона UFC в среднем весе.
РБК 04:28
Экономика
МРОТ в Подмосковье возрастет до 15 тысяч рублей
Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в Подмосковье повысят до 15 тысяч рублей.
РИА Новости 03 октября в 12:43
Происшествия
Автобус с туристами перевернулся под Нижним Новгородом
Как сообщили в пресс-службе местного управления ГИБДД, автобус вез туристов из Саратова в Большое Болдино.
РИА Новости 04:00
Гаджеты
Очередное обновление Windows 10 сломало «Пуск»
На днях Microsoft выпустила обновление для всех версий Windows 10, целью которого было исправление проблемы с печатью на принтерах.
Ferra вчера в 12:41
Политика
Трамп признался в нежелании звонить Зеленскому
Президент США Дональд Трамп заявил, что не хотел звонить украинскому лидеру Владимиру Зеленскому.
Российская газета вчера в 23:02
Происшествия
В МЧС назвали способы защиты от агрессивной собаки
Российская газета вчера в 00:50
Происшествия
Появилось видео с места убийства студентки в Подмосковье
Телеканал РЕН опубликовал видео с места убийства 17-летней студентки, найденной мертвой в частном доме в Домодедово.
Московский Комсомолец вчера в 13:44
Культура
Конкурсант из Донецкой области стал победителем шоу «Голос. 60+»
После объявления итогов шоу победитель вновь выступил перед зрителями, а также наставники и участники показали совместный номер.
RT на русском 04 октября в 18:05
Наука
Пчелы могут не спать ночами, ухаживая за новорожденными в улье
Ученые выяснили, что пчелы могут не спать ночами, ухаживая за новорожденными в улье.
OAnews вчера в 04:00
Происшествия
В США на пивном фестивале произошло три взрыва
По меньшей мере три взрыва прогремело неподалеку от места проведения пивного фестиваля «Октоберфест» в городе Хантингтон-Бич (штат Калифорния) вблизи Лос-Анджелеса, передает телеканал NBC со ссылкой на местную полицию.
РБК 05:06