Российский полузащитник «Монако» Александр Головин получил красную карточку в матче девятого тура чемпионата Франции с «Монпелье». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру». На 58-й минуте Головин получил желтую карточку за срыв атаки соперника.

Головин получил красную карточку в матче за «Монако»

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