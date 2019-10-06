Футбол
Вести.RuГоловин получил красную карточку в матче «Монако» с «Монпелье»
Подопечные Леонида Жардима проиграли хозяевам поля со счетом 1:3. Российский полузащитник монегасков Александр Головин был удален с поля. На 82-й минуте россиянин получил вторую желтую карточку и досрочно завершил игру.
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Автоматически обработано 7018 источников, обновлено в 20:03, Ашберн
Экономика
Трамп похвастался минимальной безработицей за 50 лет и успокоил биржи
Подешевели нефть и другие сырьевые товары, первые дни октября для американских бирж стали худшим началом квартала с кризисного 2008 года.
Московский Комсомолец 18:47
Происшествия
Сбербанк нашел виновного в утечке данных сотрудника
Сотрудник Сбербанка дал признательные показания по делу об утечке данных по кредитным картам клиентов.
РИА Новости 12:25
Наука
Уникальный алмаз-матрешку нашли в Якутии
Уникальный алмаз, возрастом 800 миллионов лет, добыли в Якутии сотрудники компании «Алроса».
Вести ПК в Воронеже вчера в 11:21
Политика
Скабеева ответила на призыв Путина не очернять Украину
Телеведущая ток-шоу «60 минут» на телеканале «Россия-1» Ольга Скабеева прокомментировала слова президента России Владимира Путина, призвавшего СМИ не очернять Украину.
Телеканал 360° 03 октября в 19:33
Общество
Рэпер Гуф принес извинения чеченскому народу
Рэпер Гуф (Алексей Долматов) принес извинения чеченскому народу за некорректное слово, сказанное про кавказских женщин в интервью телеведущей Ксении Собчак.
Взгляд.ру 07:55
Армия и оружие
ВМС США приняли на вооружение атомную подлодку USS Oregon SSN 793
ВМС США официально приняли в боевой состав атомную подводную лодку «Орегон» (USS Oregon SSN 793). Об этом сообщается на сайте ведомства.
РБК 17:48
Политика
Трамп заявил, что не хотел говорить с Зеленским
Американский лидер Дональд Трамп сообщил, что не хотел проводить телефонные переговоры с главой Украины Владимиром Зеленским, а согласился сделать звонок исключительно по просьбе министра энергетики Рика Перри.
РЕН ТВ 18:50
Финансы
Курсы доллара и евро на 4 октября
Официальный курс доллара, установленный Центробанком на 4 октября, составляет 65,1312 рубля.
Банки.ру вчера в 01:00
Шоу-бизнес
Изувеченная бывшим супругом Маргарита Грачева выходит замуж
Жительница Подмосковья Маргарита Грачева, из-за пыток теперь уже бывшего супруга лишившаяся кисти руки, снова выходит замуж.
OAnews вчера в 09:26
Шоу-бизнес
«Ленком» объяснил отмену вечера памяти Николая Караченцова
Директор театра «Ленком» Марк Варшавер прокомментировал отмену памятного вечера в честь 75-летия Николая Караченцова и годовщины его смерти.
iReactor 03 октября в 17:10
Происшествия
На Кубани ребенка оставили в камере хранения в ТЦ
В Горячем Ключе маленького мальчика закрыли в камере хранения в торговом центре "Пятая авеню".
Газета.Ru 08:05
Политика
ФБР допросило депутата Госдумы в аэропорту Нью-Йорка
По словам главы дипмиссии, депутата задержали в аэропорту и отвели в отдельное помещение, где ее ждал сотрудник ФБР.
РИА Новости 18:53
Политика
Лукашевич оценил перспективы проведения саммита в нормандском формате
Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич на заседании постоянного совета организации в Вене оценил условия для подготовки к проведению саммита в нормандском формате.
RT на русском 09:24
Музыка
Группа Kiss даст подводный концерт в Индийском океане
Рок-группа Kiss заявила о том, что готовит подводный концерт в Индийском океане. Об этом сообщается на официальном сайте музыкантов.
Профиль вчера в 11:52
Политика
Вице-премьер России Борисов встретится с президентом Венесуэлы Мадуро
Вице-премьер России Юрий Борисов в Каракасе встретится с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро.
Известия 10:11
Транспорт
Электросамокаты и гироскутеры могут вписать в ПДД
Электросамокаты и гироскутеры могут появиться в правилах дорожного движения как "средства индивидуальной мобильности".
Газета.Ru 06:21
Экономика
Названы самые прогрессивные регионы России
В ведомстве ожидают, что среднегодовой темп роста валового регионального продукта (ВРП) Чукотки до 2024 года будет 8,8 процента.
Lenta.ru вчера в 05:23
Армия и оружие
В ВКС России оценили сроки принятия решения об ответном ядерном ударе
Для принятия времени об ответном ядерном ударе «времени очень достаточно», сказал высокопоставленный военнослужащий.
Известия 15:35
Шоу-бизнес
Звезду Stand Up Юлию Ахмедову госпитализировали с нервным срывом
WomanHit.ru вчера в 09:51
Здоровье
Учёные установили связь между употреблением алкоголя и деменцией
В ходе исследования было установлено, что пожилые люди, умеренно употребляющие алкоголь, имели такие же показатели состояния мозга, что и их сверстники, которые спиртное не употребляли.
Профиль вчера в 07:09
Политика
Волкер почти десять часов давал показания Конгрессу США
Бывший специальный представитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер заявил американским конгрессменам, что он лично не помогал президенту страны Дональду Трампу заставить власти Украины расследовать "дело Байденов" и призывал Киев не вмешиваться во внутреннюю политику США, передает Associated Press со ссылкой на источники.
Интерфакс 03 октября в 21:19
Политика
Медведев пообещал помочь Кубе получать нефть на фоне санкций
Премьер РФ Дмитрий Медведев пообещал помочь Кубе получать нефть и нефтепродукты на фоне санкций США, не допускающих танкеры к острову.
BFM.ru 10:27
Фигурное катание
Трусова победила в произвольной программе на соревнованиях в Японии
Народные новости 03:59
Общество
В Риге люди вышли на шествие против «этногеноцида» из-за русских школ
В Риге прошла акция протеста в защиту образования на русском языке, организованная Русским союзом Латвии. Об этом сообщает портал lsm.lv.
РБК 09:06
Экономика
Минфин спрогнозировал минимальный рост реальных доходов россиян
В проекте бюджета на период 2020–2022 годов, который правительство внесло в Государственную думу, говорится о том, что, несмотря на динамичный рост реальной начисленной заработной платы (1,5%), реальные располагаемые доходы россиян по итогам года вырастут только на 0,1%, то есть на уровне 2018 года, сообщает ТАСС.
РБК 06:16
Происшествия
В МЧС дали советы по отпугиванию агрессивных собак
RT на русском 01:17
Политика
В Польше решили отказаться от российского газа в 2022 году
Представитель правительства Польши по вопросам энергетической инфраструктуры Петр Наимский заявил о решении страны отказаться от импорта газа из России.
Комсомольская правда вчера в 05:56
Армия и оружие
СМИ сообщили об стягивании турецких военных к границе с Сирией
Турция укрепила армейские подразделения на границе с Сирией спустя несколько часов после того, как президент Реджеп Тайип Эрдоган объявил о готовности к военной операции на территории соседнего государства, передает Bloomberg со ссылкой на турецкий государственный телеканал TRT.
РБК 19:35