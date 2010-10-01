Футбол
Красная весна«Монако» проиграл «Монпелье», Александр Головин был удален с поля
«Монако» смог отыграть один гол спустя десять минут — отличился Виссам Бен-Йеддер. Российский полузащитник «Монако» Александр Головин провел на поле 81 минуту, а затем получил вторую желтую карточку и оставил свою команду в меньшинстве. В итоге игра завершилась победой "Монпелье" со счетом 3:1.
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Байден обвинил Трампа в злоупотреблении полномочиями президента
Бывший вице-президент США Джозеф Байден обвинил американского лидера Дональда Трампа в злоупотреблении президентскими полномочиями ради собственных интересов.
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Россия и Япония обсуждают сотрудничество в космической сфере
Вице-премьер России Максим Акимов назвал темы прошедших переговоров с премьер-министром Японии Синдзо Абэ в Киото, где проходит Международный форум науки и технологий в обществе.
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ФБР допросило депутата Госдумы в аэропорту Нью-Йорка
По словам главы дипмиссии, депутата задержали в аэропорту и отвели в отдельное помещение, где ее ждал сотрудник ФБР.
РИА Новости вчера в 18:53
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Вратарь «Краснодара-3» забил победный гол на 94-й минуте в матче ПФЛ
Голкипер «Краснодара-3» Денис Адамов принес своей команде победу над «Интером» в матче ПФЛ.
Sport24.ru 04 октября в 16:18
Единоборства
Головкин победил Деревянченко под гул болельщиков
Награждение Головкина чемпионскими поясами прошло под гул болельщиков.
Lenta.ru 00:06
Политика
Порошенко поскандалил из-за «формулы Штайнмайера»
При обсуждении подписания «формулы Штайнмайера» Билецкий заявил, что Порошенко был готов подписать этот план по Донбассу, а теперь выступает якобы против.
Lenta.ru 00:24
Экономика
Девелопер ПИК прорабатывает выход на рынок Дальнего Востока
Крупнейший российский девелопер ПИК прорабатывает возможные варианты выхода на строительный рынок Дальнего Востока, сообщил журналистам в пятницу президент группы "ПИК" Сергей Гордеев.
ТАСС 04 октября в 06:24
Финансы
Курсы доллара и евро на 4 октября
Официальный курс доллара, установленный Центробанком на 4 октября, составляет 65,1312 рубля.
Банки.ру 04 октября в 01:00
Наука
Ученые рассказали о вреде сырых овощей
Как показал эксперимент на мышах, растительная диета с большим количеством сырых овощей меняет микробиом кишечника грызунов.
Российская газета 00:38
Шоу-бизнес
Оксана Воеводина призвала экс-короля Малайзии не скрываться от сына
«Мисс Москва – 2015» Оксана Воеводина призвала своего бывшего супруга и по совместительству экс-короля Малайзии Мухаммада V не прятаться от сына.
Телепрограмма 04 октября в 04:07
Общество
Матвиенко предложила распространить налог на самозанятых на всю Россию
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила распространить налог на самозанятых на всю Россию.
RT на русском 04 октября в 18:40
Происшествия
Греф рассказал, как Сбербанк искал виновника утечки данных
Глава Сбербанка Герман Греф рассказал, как в финансовой организации расследовали инцидент с утечкой данных 200 клиентов.
РИА Новости вчера в 14:47
Общество
Нидерланды перестанут называть себя Голландией
Согласно историческим фактам, ошибочно называть страну Голландией начал Петр I, после того как вернулся на родину после дипломатической миссии.
Известия вчера в 20:29
Волейбол
Сборная России обыграла Египет на Кубке мира по волейболу
Российские волейболисты обыграли сборную Египта в пятом матче на Кубке мира по волейболу. Об этом 6 октября сообщает ТАСС.
Известия 01:06
Шоу-бизнес
Изувеченная бывшим супругом Маргарита Грачева выходит замуж
Жительница Подмосковья Маргарита Грачева, из-за пыток теперь уже бывшего супруга лишившаяся кисти руки, снова выходит замуж.
OAnews 04 октября в 09:26
Происшествия
В Якутске прошел пикет в поддержку Александра Габышева
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SakhaLife.ru 04 октября в 23:15
Авто
Авторынок в России продолжает падение
Автомобильный рынок России в сентябре 2019 года сократился на 0,2% или на 242 машины по сравнению с сентябрем прошлого года.
Евразия Daily 04 октября в 21:27
Происшествия
Пять человек погибли в результате аварийной посадки Ан-12 подо Львовом
Самолёт Ан-12 совершил аварийную посадку подо Львовом, не долетев 1,5 км до аэропорта.
RT на русском 04 октября в 07:56
Происшествия
На юге Таиланда пять слонов погибли в водопаде, спасая слоненка
На юге Таиланда в национальном парке Хао Яй погибли пять слонов, которые пытались спасти слоненка, попавшего в водопад.
REGNUM 01:02
Шоу-бизнес
Лоза высказался о задержанной с наркотиками Бочкаревой
Газета.Ru 04 октября в 04:03
Экономика
Доходы среднего класса в России падают
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Адесанья нокаутировал Уиттакера и завоевал титул чемпиона UFC
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Космос
Специалисты предложили использовать микробов для колонизации Марса
Народные новости вчера в 22:38
Здоровье
Гастроэнтеролог рассказала, как снизить вред от овсяной каши по утрам
Кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог, педиатр Наталия Райт дала совет читателям Medical Note, которые ведут здоровый образ жизни.
Medical Note 03 октября в 08:04
Армия и оружие
Турция начала стягивать войска к границе с Сирией
РЕН ТВ вчера в 19:47
Политика
Ведущий программы «60 минут» объяснил необходимость обсуждать Украину
Ведущий программы "60 минут" на канале "Россия" Евгений Попов в своем телеграм-канале рассказал, что случится, если он не обсудит Украину.
РИА Новости 04 октября в 20:48
Происшествия
Опубликовано видео с места убийства студентки в Домодедово
РИА Новости вчера в 11:44
Политика
Экс-глава МИД Испании заявила о смене ролей России и США в мире
Россия и США поменялись ролями на международной арене: в то время как Вашингтон превращается в деструктивный фактор мировой политики, Москва становится ее "серым кардиналом".
РИА Новости вчера в 22:44
Происшествия
Зачинщиков драки в пермской колонии перевели в другую ИК
ТАСС 04 октября в 03:25
Фигурное катание
Трусова победила в произвольной программе на соревнованиях в Японии
Народные новости вчера в 03:59