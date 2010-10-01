«Монако» смог отыграть один гол спустя десять минут — отличился Виссам Бен-Йеддер. Российский полузащитник «Монако» Александр Головин провел на поле 81 минуту, а затем получил вторую желтую карточку и оставил свою команду в меньшинстве. В итоге игра завершилась победой "Монпелье" со счетом 3:1.

«Монако» проиграл «Монпелье», Александр Головин был удален с поля

Политика Порошенко поскандалил из-за «формулы Штайнмайера» При обсуждении подписания «формулы Штайнмайера» Билецкий заявил, что Порошенко был готов подписать этот план по Донбассу, а теперь выступает якобы против.

Единоборства Головкин победил Деревянченко в чемпионском бою В Нью-Йорке на знаменитом "Мэдисон-сквер-гарден" завершился поединок за звание чемпиона мира Международной боксерской федерации в легком весе между представителем Казахстана Геннадием Головкиным и украинцем Сергеем Деревянченко.

Шоу-бизнес Мария Миронова рассекретила пол и имя второго ребёнка Российская актриса и продюсер Мария Миронова раскрыла фанатам пол и имя своего новорождённого ребёнка.

Армия и оружие В ВКС России оценили сроки принятия решения об ответном ядерном ударе В случае срабатывания системы предупреждения о ракетном нападении у высшего руководства России будет несколько десятков минут на принятие решения о встречном ядерном ударе, заявил в эфире радио "Эхо Москвы" начальник штаба 15-й армии Воздушно-космических сил (особого назначения) Анатолий Нестечук.

Политика В Польше поклонника бандеровцев заставили съесть красно-черный флажок «Сказали водителю вытащить черно-красный флажок, взять его в руки, поставили водителя на колени и заставили его съесть этот флажок», — подчеркнул Журавко.

Политика Трамп признался в нежелании звонить Зеленскому Президент США Дональд Трамп заявил, что не хотел звонить украинскому лидеру Владимиру Зеленскому.

Транспорт В ПДД пропишут самокаты и гироскутеры В правила дорожного движения (ПДД) внесут новый термин — "средства индивидуальной мобильности", пишет "Коммерсантъ".

Музыка Ирина Дубцова написала композицию для Ольги Бузовой В ходе шоу артистка призналась, что написала композицию для Ольги Бузовой.

Общество В Санкт-Петербурге сотрудники Ozon устроили забастовку Сотрудники службы доставки Ozon в Санкт-Петербурге отказались выходить на работу утром 5 октября, сообщает «Фонтанка» .

Происшествия Бывшему депутату Верховной рады Украины сообщили о подозрении — ГБР Государственное бюро расследований (ГБР) сообщили о подозрении бывшему депутату Верховной рады Украины, заявили 4 октября в пресс-службе ГБР.

Происшествия На Кубани в камере хранения в ТЦ нашли запертого ребенка На Кубани работники супермаркета, находящегося в одном из ТЦ города Горячий Ключ, столкнулись с необычной ситуацией.

Финансы Курсы доллара и евро на 4 октября Официальный курс доллара, установленный Центробанком на 4 октября, составляет 65,1312 рубля.

Авто В Китае представили новый лимузин для главы страны Во время парада, приуроченного к 70-летию основания Китайской Народной Республики председатель Китая Си Цзиньпин передвигался на новом лимузине Hongqi L9.

Общество Гороскоп на 4 октября: этим знакам Зодиака стоит покрепче сжать кулаки 4 октября Близнецы могут проиграть в борьбе за первенство, которую активно ведут в последнее время.

Происшествия Сбербанк нашел виновного в утечке данных сотрудника Сотрудник Сбербанка дал признательные показания по делу об утечке данных по кредитным картам клиентов.

Общество ГИБДД разъяснила требование об удалении тонировки В июле председатель комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов направил запрос в ГИБДД, где попросил разъяснить позицию ГИБДД касательно правомерности и законности действия полицейских, требующих удалить тонировку стекол на месте задержания автомобиля.

Экономика Матвиенко раскритиковала освоение денег на нацпроекты Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала «полным безобразием» ситуацию с освоением денег, которые были выделены на национальные проекты, пишет РИА Новости.

Происшествия Пять слонов сорвались с водопада в Таиланде, пытаясь спасти слоненка В Таиланде на водопаде, известном как Падение Ада, пять взрослых слонов погибли, пытаясь спасти сорвавшегося вниз слоненка, сообщает "Би-би-си".

Политика ФБР допросило депутата Госдумы в Нью-Йорке Российский посол в США Анатолий Антонов рассказал, что сотрудник Федерального бюро расследований остановил и допросил депутата Госдумы и журналиста Ингу Юмашеву, приехавшую на форум "Диалог Форт-Росс" в Нью-Йорк.

Футбол Президент «Валенсии» получил угрозы убийством «Валенсия» обратилась в полицию по поводу угроз убийством, которые в последние дни получил президент клуба Анил Мурти.

Политика Венгрия начала массово отбирать выданные украинцам паспорта Власти Венгрии вынуждены забирать обратно паспорта, выданные жителям Закарпатья, поскольку их часто получали не этнические венгры, а украинцы с поддельными документами.