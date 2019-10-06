«Монако» потерпел поражение от «Монпелье» в выездной игре 9-го тура чемпионата Франции. Счет во встрече открыл Флоран Молле на 31-й минуте. Еще один мяч в первом тайме забил Педру Филипе Мендеш.

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