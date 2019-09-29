Футбол

Sport24.ruSport24.ru«Монако» разгромил «Брест», Головин провел на поле 78 минут

Игра завершилась со счетом 4:1. У монегасков голами отметились Виссам Бен Йеддер, Ислам Слимани, Желсон Мартинш и Бальде Кейта. Российский полузащитник «Монако» Александр Головин вышел на поле в стартовом составе и был заменен на 78-й минуте, вместо него вышел Адриен Силва.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Наши зажигают. Лучшая неделя Головина и Черышева

Sportbox.RU05:48

Головин прокомментировал разгром «Бреста» в Лиге 1

Газета.Ru00:25

Таким и должен быть «Монако». Команда Головина снова победила

Спорт-Экспрессвчера в 16:15

«Монако» с Головиным разгромил «Брест» в чемпионате Франции

Bookmaker-ratings.ruвчера в 16:18

Головин: «Монако» добыл абсолютно заслуженную победу в матче с «Брестом»

Чемпионатвчера в 16:12

Победа Головина и Ко в видеообзоре матча «Монако» - «Брест»

Sport.ruвчера в 18:58

Головин – в заявке «Монако» на матч с «Брестом»

Евро-футбол.ру27 сентября в 15:33
Показать все источники
Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 07:46, Вашингтон
Политика

Джонсон извинился перед королевой за приостановку работы парламента

Ведь именно Елизавета II поддержала его идею о приостановке работы парламента, но это решение признал незаконным Верховный суд в стране.
Газета.Ru 05:57
Единоборства

Фергюсон анонсировал свой новый бой: «Чемпион возвращается»

Боец UFC Тони Фергюсон анонсировал свой следующий бой.
Sport24.ru 07:12
Футбол

Смолов извинился перед Семаком за высказывания в матче с «Зенитом»

Матч ТВ 04:02
Гаджеты

Xiaomi продемонстрировала на видео распаковку смартфона Mi Mix Alpha

Компания Xiaomi продемонстрировала на видео распаковку самого дорого смартфона Mi Mix Alpha, представленного 24 сентября.
UfacityNews.ru вчера в 16:23
Шоу-бизнес

Фотографии больной Заворотнюк продает бывшая сотрудница клиники

Бывшая работница медицинской клиники, где проходит лечение Анастасия Заворотнюк, продает журналистам фотографии и видеоролики больной актрисы.
Культуромания вчера в 05:12
Политика

Умер экс-президент Крыма Юрий Мешков

Бывший президент Республики Крым Юрий Мешков умер в больнице в подмосковном Красногорске после перенесенного инсульта, сообщила в воскресенье ТАСС его дочь Марианна Мешкова.
ТАСС 05:52
Политика

Spiegel обвинил Зеленского в оскорблении правительства Меркель

Позднее Зеленский заявил, что считает справедливыми свои критические высказывания в адрес французского коллеги Эммануэля Макрона и канцлера Германии Ангелы Меркель, которые он сделал в ходе телефонных переговоров с американским лидером Дональдом Трампом.
РИА Новости вчера в 23:58
Политика

Украина возобновит пассажирское сообщением с Крымом

Министр не уточнил, какие именно пассажирские перевозки будут осуществляться между Украиной и Крымом - автобусные или железнодорожные.
Газета.Ru 04:17
Общество

В небе Подмосковья засняли необычный объект

Жители поселка Калининец городского округа Селятино в Наро-Фоминске запечатлили странный объект, который застыл в небе.
Газета.Ru 07:01
Политика

К Лаврову выстроилась огромная очередь после его выступления в ООН

Перед своим выступлением Лавров поблагодарил собравшихся журналистов за интерес к позициям России по международным проблемам.
Комсомольская правда вчера в 01:54
Происшествия

В Москве при падении автомобиля в реку погибли два человека

В результате падения автомобиля в Москву-реку в районе Коломенской набережной погибли два человека.
RT на русском 05:58
Происшествия

В Башкирии юные живодеры зверски убили 10 щенков

В Башкирии живодеры-школьники зверски расправились с 10 маленькими щенками.
Вечерний курьер вчера в 05:37
Общество

RT проведёт прямой эфир по митингу в Москве

RT проведёт прямой эфир, посвящённый митингу на проспекте Академика Сахарова в Москве.
RT на русском 04:51
Футбол

Галицкий объяснил, в чем смысл зарабатывания денег

Владелец «Краснодара» Сергей Галицкий рассказал, зачем требуется зарабатывать деньги.
Спорт-Экспресс 06:50
Происшествия

В украинских Черновцах родились сиамские близнецы

На Украине в городе Черновцы родились сиамские близнецы, сообщает УНИАН.
REGNUM вчера в 16:23
Авто

Chevrolet Niva получил новую дешевую комплектацию

«GM-АвтоВАЗ» начал производство Chevrolet Niva в новой комплектации SL («Суперлайт»).
Автоновости дня 26 сентября в 07:57
Происшествия

Актриса Бочкарева отрицает свое задержание с кокаином

Коммерсантъ вчера в 12:14
Политика

Зеленского призвали опубликовать стенограммы бесед с Путиным

На сайте президента Украины Владимира Зеленского появилась петиция с призывом опубликовать стенограммы телефонных переговоров украинского лидера с его российским коллегой Владимиром Путиным.
RT на русском 06:09
Общество

Скончался писатель Вячеслав Пьецух

Профиль 06:33
Авто

ТОП-10 крупнейших иностранных компаний на территории России

В журнале "Форбс" был опубликован рейтинг современных самых крупнейших брендов в Российской Федерации по количеству прибыли в прошлом году.
Car.ru 25 сентября в 22:46
Культура

В «Новом Иерусалиме» представят шедевры 11 музеев Подмосковья

Культуромания 27 сентября в 14:49
Общество

В России изменился список документов для приема на работу

С 29 сентября в России изменяется список обязательных документов для приема новых сотрудников на работу.
Известия 02:27
Происшествия

Машина влетела в подземный переход в центре Симферополя

Один человек погиб и еще двое пострадали в результате вылета автомобиля в подземный переход в центре Симферополя после ДТП.
Известия 06:52
Футбол

Футболист «Ростова» Зайнутдинов забил гол через 83 секунды после выхода на поле. Первым же касанием

Полузащитник «Ростова» Бактиер Зайнутдинов забил гол через 83 секунды после выхода на поле в домашнем матче 11-го тура РПЛ с «Динамо».
Sport24.ru вчера в 18:49
Армия и оружие

В Израиле объяснили провал Patriot в Саудовской Аравии

РИА Новости вчера в 07:25
Происшествия

В Саудовской Аравии убит личный телохранитель короля

Известия 03:54
Происшествия

В США щенок спас детей от ядовитой змеи ценой собственной жизни

Клопс 05:12
Транспорт

Тестовая «Ласточка» отправилась из Петербурга в Финляндию

Первый тестовый электропоезд «Ласточка» из Санкт-Петербурга в Финляндию отправился сегодня утром, 28 сентября, с Финляндского вокзала в Иматру.
REGNUM вчера в 07:30
Футбол

Владимир Быстров: «Ситуация в „Рубине“ кризисная, но не криминальная»

Ситуация в «Рубине» кризисная, но не криминальная, — сказал Быстров в эфире телеканала «Матч Премьер».
Sportbox.RU 06:51
Политика

Курц вернется на пост канцлера Австрии, показали опросы

Эксперты объясняют популярность Себастьана Курца тем, что он молод, амбициозен, находится в хороших отношениях с главами Германии и Франции.
Южный Федеральный 03:59
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат Франции по футболуБольше новостей по теме
Главное