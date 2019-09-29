Футбол
Sport24.ru«Монако» разгромил «Брест», Головин провел на поле 78 минут
Игра завершилась со счетом 4:1. У монегасков голами отметились Виссам Бен Йеддер, Ислам Слимани, Желсон Мартинш и Бальде Кейта. Российский полузащитник «Монако» Александр Головин вышел на поле в стартовом составе и был заменен на 78-й минуте, вместо него вышел Адриен Силва.
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