Футбол
Советский спорт«Монако» с Головиным обыграл «Брест»
Монако дома крупно обыграл Брест 4:1. Российский полузащитник монегасков Александр Головин вышел в стартовом составе и был заменен на 78-й минуте. Монако одержал вторую победу подряд и теперь занимает 12-е место.
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Головин: «Монако» добыл абсолютно заслуженную победу в матче с «Брестом»
Чемпионат28 сентября в 16:12
Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 00:42, Вашингтон
Политика
Кабмин Украины одобрил законопроект о легализации игорного бизнеса
«Одобрен проект закона о легализации игорного бизнеса на Украине, который предусматривает, что азартные игры будут проводиться исключительно на территории отелей, на игровом оборудовании с использованием программного обеспечения, которое соответствует международным стандартам», — указывается в сообщении.
RT на русском вчера в 23:58
Политика
Путин освободил от уплаты НДФЛ несколько категорий россиян
Президент России Владимир Путин подписал закон, который освобождает от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ) сразу несколько категорий россиян.
РБК вчера в 18:56
Происшествия
В ДТП под Энгельсом погиб мужчина
Новости Саратова вчера в 23:10
Шоу-бизнес
Филипп Киркоров рассказал о похудении на 30 килограммов
Филипп Киркоров рассказал журналистам о том, что сбросил 30 килограммов за короткий срок.
Телеканал 360° вчера в 14:52
Происшествия
В сети появилось видео задержания Бочкаревой с наркотиками
Газета.Ru 28 сентября в 11:45
Общество
МВД сообщило о 20 тыс. участников митинга в Москве
На согласованный митинг на проспекте Сахарова пришли 20 тыс. человек.
РБК вчера в 09:40
Политика
Украинский шоумен пожаловался на русификацию Львова
Город Львов стремительно русифицируется, такое мнение высказал в эфире местного канала "НТА" известный своими русофобскими высказываниями украинский шоумен Антон Мухарский (псевдоним Орест Лютый).
РИА Новости вчера в 23:36
Экономика
Минкультуры РФ обнародует информацию о тратах на господдержку кино
Министерство культуры России и Фонд кино в октябре запустят открытую базу данных с информацией о государственной поддержке производства фильмов, о чем рассказали главы ведомств в беседе с газетой "Коммерсант".
Народные новости вчера в 21:33
Общество
Названы регионы, жители которых чаще ведут здоровый образ жизни
В лидерах Северный Кавказ и юг Здоровый образ жизни, как отмечается в исследовании, с каждым годом становится все более актуальным, охватывая все большее количество регионов.
РИА Новости вчера в 19:26
Киберспорт
Virtus.pro анонсировала новых игроков состава по Dota 2
Чемпионат 28 сентября в 09:26
Футбол
«Спартак» принял отставку Кононова с поста главного тренера
Sport24.ru вчера в 12:30
Общество
В России изменились правила приема на работу
27 сентября вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что с начала следующего года при обращении за государственными услугами россияне смогут не подтверждать свой трудовой стаж документами на бумажном носителе.
Lenta.ru вчера в 05:20
Армия и оружие
Китай уличил Россию в нападении на американский авианосец
Описывая возможности недавно испытанных российскими военными противокорабельных крылатых ракет П-700 «Гранит», китайские СМИ выдвинули предположение о том, что Россия активно прорабатывает план потопления американского авианосца.
Avia.pro 28 сентября в 17:31
Общество
Ученые установили опасный для здоровья режим стиральных машин
REGNUM вчера в 00:35
Общество
Россияне назвали «субъективную границу» бедности
Субъективная граница бедности на 11,6% выше установленного властями порога бедности — прожиточного минимума, который во втором квартале 2019 года составил 11,2 тыс. руб. Для поддержания нормального уровня жизни российской семье нужно примерно 38,1 тыс. руб. на человека, согласно результатам опроса.
РБК 00:00
Происшествия
Обвиняемые по делу о взятках в СКР ознакомились с доказательствами ФСБ
Обвиняемые по делу о взятках в СКР ознакомились с доказательствами ФСБ Как стало известно "Ъ", обвиняемые ФСБ в получении взятки в размере $1 млн бывшие высокопоставленные сотрудники Следственного комитета России (СКР) Александр Дрыманов, Алексей Крамаренко и Михаил Максименко ознакомились с материалами своего уголовного дела.
Коммерсантъ вчера в 18:00
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев рассказал о рождении дочери
У певца Сергея Лазарева родилась дочь. Об этом он сообщил в эфире программы "Секрет на миллион" на телеканале НТВ.
РИА Новости вчера в 17:44
Политика
Глава делегации Украины в ПАСЕ сообщила о необходимости диалога с Россией
Глава украинской делегации в ПАСЕ и депутат Верховной рады Елизавета Ясько заявила, что нужно поддерживать диалог с Россией.
Газета.Ru вчера в 22:42
Шоу-бизнес
Ольга Бузова прилетела во Владивосток и закричала
Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что Ольга Бузова планирует не только выступить перед местными поклонниками, но и закатить корпоративную вечеринку для коллектива.
Восток-Медиа 26 сентября в 23:47
Политика
Медведчук прокомментировал отставку Волкера
Глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук прокомментировал отставку спецпредставителя США по Украине Курта Волкера.
РИА Новости 28 сентября в 18:14
Армия и оружие
Минобороны планирует начать разработку военных электромобилей
Напомним, в середине августа главе Минобороны РФ Сергею Шойгу продемонстрировали новые разработки высокозащищенных робототехнических комплексов тяжелого класса на базе танка Т-72Б3.
Коммерсантъ 00:21
Кино
Суд не рискнул рассматривать иск к Джеки Чану и Шварценеггеру
Русская Планета вчера в 07:18
Политика
В Кремле запланировали отставку губернатора Иркутской области
В Кремле планируют досрочную отставку губернатора Иркутской области Сергея Левченко, рассказали РБК три источника, близких к администрации президента.
РБК вчера в 13:33
Армия и оружие
Британия оказалась в состоянии «постоянной войны» с Россией
Великобритания постоянно находится в состоянии войны в связи с кибератаками со стороны России и других государств, заявил начальник британского штаба обороны генерал Николас Картер.
Взгляд.ру 00:32
Происшествия
В Екатеринбурге в результате ДТП пострадали пять человек
Как сообщает информационный портал Е1, обе машины после аварии вылетели с трассы. В результате ДТП пострадали пять человек.
REGNUM вчера в 22:43
Политика
Умер экс-президент Крыма Юрий Мешков
Бывший президент Республики Крым Юрий Мешков умер в больнице в подмосковном Красногорске после перенесенного инсульта, сообщила в воскресенье ТАСС его дочь Марианна Мешкова.
ТАСС вчера в 05:52
Происшествия
В Уфе первокурсник умер после занятий физкультурой
Источник в правоохранительных органах региона рассказал РИА Новости, что скончался первокурсник уфимского колледжа, которому стало плохо во время занятий по физической культуре.
РИА Новости вчера в 23:59
Общество
Опровергнут запрет курения на балконах
Постановление правительства России об изменениях в правила противопожарного режима, которое было трактовано в том числе как запрет на курение на балконах жилых домов, на самом деле не запрещает курить на балконах.
Lenta.ru 28 сентября в 06:27
Наука
Выявлена опасность чайных пакетиков
Дни.ру 27 сентября в 04:06
Технологии
Ученые АлтГТУ предложили решение проблем дефицита белкового питания
Большинство из представленных в торговой сети наименований растительных аналогов молока и молочных напитков обладает достаточно низким либо очень низким содержанием белка, чаще всего в своем составе оно содержит преимущественно те же углеводные компоненты, жиры и технологические добавки-загустители.
АМИТЕЛ 00:31