Монако дома крупно обыграл Брест 4:1. Российский полузащитник монегасков Александр Головин вышел в стартовом составе и был заменен на 78-й минуте. Монако одержал вторую победу подряд и теперь занимает 12-е место.

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