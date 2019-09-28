"Монако" сыграл с "Брестом" в матче восьмого тура чемпионата Франции. Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев. "Газета.Ru" провела ее текстовую онлайн-трансляцию.

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«Монако» с Головиным обыграли «Брест» с крупным счетом

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