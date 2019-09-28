Футбол
Газета.Ru«Монако» с Головиным обыграли «Брест» с крупным счетом
"Монако" сыграл с "Брестом" в матче восьмого тура чемпионата Франции. Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев. "Газета.Ru" провела ее текстовую онлайн-трансляцию.
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Авто
В России найдена Lada Priora с пробегом в миллион километров
В России нашли Lada Priora в кузове универсал, которая за три года проехала миллион километров.
Автоновости дня 26 сентября в 06:51
Шоу-бизнес
Богомолов зарабатывает в девять раз меньше Собчак
Режиссер Константин Богомолов зарабатывает в девять раз меньше своей супруги - телеведущей Ксении Собчак.
Газета.Ru 12:26
Происшествия
Пятеро детей пострадали при взрыве гранаты в ЛНР
РИА Новости 12:33
Политика
Facebook и WhatsApp обяжут передавать сообщения британской полиции
Лондон и Вашингтон готовятся подписать соглашение, которое обяжет американские соцсети, в частности Facebook и WhatsApp, передавать зашифрованные сообщения пользователей британской полиции.
Известия 13:34
Общество
Владельцев квадрокоптеров ждут в Росавиации для регистрации дронов
Владельцев квадрокоптеров ждут в Росавиации для регистрации дронов.
Вести.Ru вчера в 04:35
Происшествия
Режиссер Леонид Хейфец ударил ножом врача скорой
Театральный режиссер Леонид Хейфец напал на врача "скорой помощи".
Газета.Ru 10:41
Общество
Елена Зеленская пришла на встречу первых леди в жилете на голое тело
На обед для первых леди государств под названием Fashion 4 Development в отеле The Pierre, посвященный развитию моды с упором на заботу о сохранении окружающей среды, Елена Зеленская пришла в нежно-голубом костюме-тройке: брюки, жакет и жилет.
Газета.Ru 26 сентября в 04:27
Шоу-бизнес
Максим Галкин с бородой напомнил поклонникам Джигурду
Максим Галкин удивил поклонников неожиданным преображением. Он опубликовал фото с густой растительностью на лице.
Суть событий вчера в 05:58
Общество
Гороскоп на 28 сентября: Сегодня не стоит доказывать свою правоту
Гороскоп на 28 сентября 2019 года уверен — начинается благоприятный период для того, чтобы наладить непростые отношения с вашим партнером, найти компромисс.
ИА ЯСИА вчера в 18:00
Армия и оружие
Видео экстремального теста автомата Калашникова появилось в Сети
Концерн "Калашников" опубликовал на YouTube-канале видео с экстремальным тестом автомата АК-74М на прочность.
Газета.Ru 09:26
Музыка
Metallica отменила концерты из-за госпитализации Джеймса Хэтфилда
Суть событий 12:27
Происшествия
Священника Стремского обвинили в изнасиловании детей
Газета.Ru 26 сентября в 07:14
Происшествия
В Черновцах родился ребенок с двумя головами
РИА Новости 08:57
Происшествия
Дебош актера Максима Аверина в самолете попал на видео
РИА Новости вчера в 10:07
Футбол
Локомотив — Зенит 1:0
Футболисты московского "Локомотива" одержали победу над петербургским "Зенитом" в матче 11-го тура Российской премьер-лиги.
РИА Новости 14:01
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова опубликовала видео с Анастасией Заворотнюк
Балерина Анастасия Волочкова в своем микроблоге опубликовала видеоролик, на котором Анастасия Заворотнюк выступает в роли ведущей.
Bimru.ru 12:54
Шоу-бизнес
Яна Поплавская расплакалась на свадьбе своего младшего сына
Яна Поплавская расплакалась на свадьбе младшего сына Никиты. Актриса уверена, что отдала ребёнка «в хорошие руки».
OAnews 13:03
Политика
В МИДе прокомментировали новые антироссийские санкции США
В МИДе прокомментировали новые антироссийские санкции США.
Радио Маяк вчера в 02:13
Армия и оружие
В Минобороны рассказали о двух российских подлодках в Сирии
Две российские подлодки и два боевых корабля в настоящее время находятся на базе Военно-морского флота России в сирийском порту Тартус.
Известия 26 сентября в 12:34
Происшествия
Глава ФСБ по Москве написал о возможных связях судей с рейдерством
О связях Карамзина с судьями Мосгорсуда, по мнению Дорофеева, свидетельствует и освобождение юриста Мосгорсудом из-под стражи в 2011 году, и оправдательный приговор Тушинского районного суда по другому делу о мошенничестве.
РБК 07:33
Авто
Минфин разъяснил, кому повысят стоимость ОСАГО за опасную езду
Водители, злостно нарушающие правила дорожного движения, будут наказаны повышающим коэффициентом при процедуре расчёта ставки ОСАГО.
Car.ru 26 сентября в 21:18
Политика
Преемник Могерини назвал санкции геополитическим оружием
Кандидат на пост верховного представителя ЕС по иностранным делам и заместителя председателя Еврокомиссии, глава МИД Испании Жозеп Боррель заявил, что санкции в современном мире используются как геополитическое оружие.
РБК 16:17
Политика
Медведчук назвал отставку Волкера результатом его вредительства
Медведчук назвал отставку Волкера результатом его "архинепрофессионализма и откровенного вредительства".
Газета.Ru 10:36
Политика
«Мы ничего не решаем»: украинский певец ответил на вопрос, чей Крым
Украинский певец Олег Винник, отвечая на вопрос о принадлежности Крыма, заявил, что не будет его "делить".
РИА Новости 16:07
Кино
Экранизацию Uncharted может снять режиссёр «Бамблби»
Студия надеется, что он снимет многострадальную экранизацию Uncharted.
Игромания.ру 14:01
Религия
Большинство приходов Русского экзархата в Европе присоединились к РПЦ
"Абсолютное большинство клириков Архиепископии западноевропейских приходов русской традиции, ранее находившихся в юрисдикции Константинопольского патриархата, последовали примеру архиепископа Дубнинского Иоанна (Реннето) и присоединились к Русской православной церкви", — говорится в сообщении.
РИА Новости 11:13