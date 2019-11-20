Футбол

Евро-футбол.руЕвро-футбол.ру«Монако» с Головиным в меньшинстве проиграл «Бордо»

«Монако» успешно начал выездной матч 14-го тура Лиги 1 с «Бордо», уже на 15-й минуте Ислам Слимани открыл счет. Однако дальше при более-менее равной раскладе сил на поле удача улыбалась сопернику. На 29-й минуте жирондинцы отыгрались.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Головин организовал гол, но «Монако» все равно проиграл «Бордо»

Советский спорт10:56

«Монако» получил шестое удаление в 14 играх и уступил «Бордо». Головин сыграл весь матч

Sportbox.RU10:59

Предголевой пас Головина в стиле Иньесты не спас «Монако» от поражения в матче с «Бордо»

Sport24.ru10:57

«Бордо» – «Монако» – 2:1, 24 ноября 2019 года, как сыграл Александр Головин

Чемпионат11:30

У «Монако» 6 удалений в 14 турах Лиги 1 – больше всех в топ-5 чемпионатах

Sports.ru11:07

Головин выйдет в стартовом составе «Монако» на матч с «Бордо»

Матч ТВ08:15

Головин организовал гол, но «Монако» подвел Слимани

Спорт-Экспресс11:25
Показать все источники
Автоматически обработаны 7063 источника, обновлено в 12:11, Ашберн
Происшествия

Детский омбудсмен Украины попал в ДТП под Киевом

Уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба попал в аварию в Киевской области.
РБК 11:44
Шоу-бизнес

Драку Басков и Крутой устроили после концерта в Минске

На кадрах видно, как Басков и Крутой лежат на полу и в шутку бьют друг друга. Рядом стоят другие звезды и смеются над происходящим.
Privet-Rostov.ru вчера в 11:42
Культура

Первый канал покажет встречу лучших команд КВН

Первый канал 23 ноября покажет «Встречу выпускников-2019» КВН, в ходе которой на сцену выйдут команды во главе с Сергеем Светлаковым, Азаматом Мусагалиевым и Ольгой Картунковой.
REGNUM 22 ноября в 03:20
Происшествия

Шесть человек погибли в ДТП под Оренбургом

На месте погибли пять человек, в том числе шестилетний ребёнок. Ещё трое пострадавших были доставлены в больницу, где один из них скончался.
RT на русском 04:07
Космос

К Земле приближается астероид, похожий на челябинский метеорит

Болид диаметром 10-15 метров в начале ноября обнаружила система предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве.
Радио Комсомольская правда 22 ноября в 17:20
Происшествия

Мать убитой Соколовым аспирантки представила свою версию событий

Мать аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко Галина Ещенко предположила, почему историк Олег Соколов мог убить ее дочь.
Газета.Ru вчера в 18:00
Авто

Volkswagen представил электромобиль Volkswagen ID Space Vizzion

ITZine.ru 20 ноября в 22:30
Общество

Назван мотив умершего пилота скрывать проблемы с сердцем

Умерший от сердечного приступа после экстренной посадки пилот российского лайнера мог скрывать проблемы со здоровьем и обманывать врачей на осмотрах, чтобы сохранить работу.
Lenta.ru 07:58
Фигурное катание

Стали известны все участники финала Гран-при по фигурному катанию

В японском Саппоро завершился заключительный этап серии Гран-при по фигурному катанию.
Вести.Ru вчера в 08:32
Футбол

Г. Иванов: в этом году опытные судьи куда-то пропали. Нам не говорят, где они

Никогда в жизни не было столько ошибок, как сейчас. В этом году опытные судьи куда-то пропали, нам же не говорят, где они.
Чемпионат 10:20
Шоу-бизнес

Звезда K-pop Гу Хара умерла в 28 лет

Южнокорейскую певицу и актрису Гу Хара, более известную как Хара, нашли мертвой в ее доме в Сеуле.
РИА Новости 10:59
Происшествия

В перестрелке в Сухуме погибли два человека

РИА Новости 22 ноября в 09:18
Космос

Самый мощный электромагнитный взрыв обнаружен во Вселенной

ГТРК Южный Урал 11:27
Общество

Врач рассказала, что нельзя есть на завтрак

РИА Новости 09:20
Кино

Шахназаров раскритиковал тенденциозные фильмы о проблемной России

Известный советский и российский режиссёр Карен Шахназаров, генеральный директор студии "Мосфильм" выразил обеспокоенность засильем на фестивалях русофобских фильмов отечественного производства.
Российская газета вчера в 11:44
Транспорт

В Минтрансе приступят к проекту новой дороги от Джубги до Сочи

Если проектирование новой трассы пройдет без срыва планируемых дат, то в январе-марте 2020 года будет осуществлено обсуждение подходов к проекту.
Регион online 04:16
Музыка

Финал «Детского Евровидения» покажет НТВ 24 ноября

Финал международного конкурса «Детское Евровидение» покажет 24 ноября телеканал НТВ, сообщает Интерфакс.
Культуромания 11:44
Происшествия

В Саратовской области погибла провалившаяся под лед семилетняя девочка

Следователи проводят проверку в связи с гибелью семилетней девочки в городе Балаково Саратовской области, которая провалилась под лед водоема, сообщили журналистам в воскресенье в пресс-службе регионального управления СК РФ.
ТАСС 10:42
Политика

Лавров заявил о следовании традиции дипломата Трояновского

Ректор МГИМО Анатолий Торкунов к 75-летию института рассказал «Известиям» о том, видно ли было по Лаврову, что в будущем он станет главой МИДа.
Известия вчера в 17:45
Футбол

«Краснодар» обыграл «Арсенал» в матче чемпионата России

Газета.Ru 10:31
Футбол

«Спартак» не смог обыграть «Урал» в матче РПЛ

МК-Спорт 08:01
Происшествия

На Ямале вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку

Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в Ямальском районе ЯНАО, сообщил РИА Новости представитель оперативного штаба на месте ЧП.
РИА Новости 05:29
Политика

Джонсон назвал планы в случае победы его партии на выборах

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обещает в случае победы своей партии на выборах провести до Рождества дебаты и очередное голосование по соглашению с Евросоюзом, среди прочих обещаний, содержащихся в манифесте Консервативной партии, – увеличение налога на приобретение недвижимости в Британии иностранцами и иностранными компаниями.
РИА Новости вчера в 17:47
Политика

Журнал The Economist показал карту Украины без Крыма

RT на русском 02:24
Армия и оружие

Тульский ЗРПК «Панцирь-С1» впервые сбил американский беспилотник

Тульская служба новостей вчера в 04:52
Экономика

В ПФР рассказали об индексации полученного маткапитала

В 2020 году размер маткапитала увеличится на 3,8 процента и составит 466 тысяч рублей, на программу выплат в бюджете ПФР предусмотрено порядка 325 миллиардов рублей.
Российская газета 00:00
Спорт

Президент ВФЛА Дмитрий Шляхтин подал в отставку

Президент Всероссийской федерации легкой атлетики Дмитрий Шляхтин подал заявление об уходе в отставку. Накануне его отстранили от должности.
Авторадио вчера в 06:24
Политика

Миллиардер Майкл Блумберг начал предвыборную кампанию в США

Миллиардер Майкл Блумберг вступил в кампанию по выборам президента США, выпустив видеоролик с призывом голосовать за него.
РИА Новости 10:22
Общество

Директор Ротару объяснил критику певицы в России

Ранее сын Ротару Руслан Евдокименко подтвердил изданию «Подъем», что артистка приедет в Россию для участия в съемках новогодних проектов.
Rambler News Service вчера в 13:28
Политика

В Генштабе Украине рассказали о «кошмарной» базе в Крыму

Газета.Ru 08:59
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат Франции по футболуБольше новостей по теме
Главное