Футбол
Евро-футбол.ру«Монако» с Головиным в меньшинстве проиграл «Бордо»
«Монако» успешно начал выездной матч 14-го тура Лиги 1 с «Бордо», уже на 15-й минуте Ислам Слимани открыл счет. Однако дальше при более-менее равной раскладе сил на поле удача улыбалась сопернику. На 29-й минуте жирондинцы отыгрались.
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Происшествия
Детский омбудсмен Украины попал в ДТП под Киевом
Уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба попал в аварию в Киевской области.
Шоу-бизнес
Драку Басков и Крутой устроили после концерта в Минске
На кадрах видно, как Басков и Крутой лежат на полу и в шутку бьют друг друга. Рядом стоят другие звезды и смеются над происходящим.
Культура
Первый канал покажет встречу лучших команд КВН
Первый канал 23 ноября покажет «Встречу выпускников-2019» КВН, в ходе которой на сцену выйдут команды во главе с Сергеем Светлаковым, Азаматом Мусагалиевым и Ольгой Картунковой.
Происшествия
Шесть человек погибли в ДТП под Оренбургом
На месте погибли пять человек, в том числе шестилетний ребёнок. Ещё трое пострадавших были доставлены в больницу, где один из них скончался.
Космос
К Земле приближается астероид, похожий на челябинский метеорит
Болид диаметром 10-15 метров в начале ноября обнаружила система предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве.
Происшествия
Мать убитой Соколовым аспирантки представила свою версию событий
Мать аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко Галина Ещенко предположила, почему историк Олег Соколов мог убить ее дочь.
Авто
Volkswagen представил электромобиль Volkswagen ID Space Vizzion
Общество
Назван мотив умершего пилота скрывать проблемы с сердцем
Умерший от сердечного приступа после экстренной посадки пилот российского лайнера мог скрывать проблемы со здоровьем и обманывать врачей на осмотрах, чтобы сохранить работу.
Фигурное катание
Стали известны все участники финала Гран-при по фигурному катанию
В японском Саппоро завершился заключительный этап серии Гран-при по фигурному катанию.
Футбол
Г. Иванов: в этом году опытные судьи куда-то пропали. Нам не говорят, где они
Никогда в жизни не было столько ошибок, как сейчас. В этом году опытные судьи куда-то пропали, нам же не говорят, где они.
Шоу-бизнес
Звезда K-pop Гу Хара умерла в 28 лет
Южнокорейскую певицу и актрису Гу Хара, более известную как Хара, нашли мертвой в ее доме в Сеуле.
Происшествия
В перестрелке в Сухуме погибли два человека
Космос
Самый мощный электромагнитный взрыв обнаружен во Вселенной
Общество
Врач рассказала, что нельзя есть на завтрак
Кино
Шахназаров раскритиковал тенденциозные фильмы о проблемной России
Известный советский и российский режиссёр Карен Шахназаров, генеральный директор студии "Мосфильм" выразил обеспокоенность засильем на фестивалях русофобских фильмов отечественного производства.
Транспорт
В Минтрансе приступят к проекту новой дороги от Джубги до Сочи
Если проектирование новой трассы пройдет без срыва планируемых дат, то в январе-марте 2020 года будет осуществлено обсуждение подходов к проекту.
Музыка
Финал «Детского Евровидения» покажет НТВ 24 ноября
Финал международного конкурса «Детское Евровидение» покажет 24 ноября телеканал НТВ, сообщает Интерфакс.
Происшествия
В Саратовской области погибла провалившаяся под лед семилетняя девочка
Следователи проводят проверку в связи с гибелью семилетней девочки в городе Балаково Саратовской области, которая провалилась под лед водоема, сообщили журналистам в воскресенье в пресс-службе регионального управления СК РФ.
Политика
Лавров заявил о следовании традиции дипломата Трояновского
Ректор МГИМО Анатолий Торкунов к 75-летию института рассказал «Известиям» о том, видно ли было по Лаврову, что в будущем он станет главой МИДа.
Футбол
«Спартак» не смог обыграть «Урал» в матче РПЛ
Происшествия
На Ямале вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку
Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в Ямальском районе ЯНАО, сообщил РИА Новости представитель оперативного штаба на месте ЧП.
Политика
Джонсон назвал планы в случае победы его партии на выборах
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обещает в случае победы своей партии на выборах провести до Рождества дебаты и очередное голосование по соглашению с Евросоюзом, среди прочих обещаний, содержащихся в манифесте Консервативной партии, – увеличение налога на приобретение недвижимости в Британии иностранцами и иностранными компаниями.
Политика
Журнал The Economist показал карту Украины без Крыма
Армия и оружие
Тульский ЗРПК «Панцирь-С1» впервые сбил американский беспилотник
Экономика
В ПФР рассказали об индексации полученного маткапитала
В 2020 году размер маткапитала увеличится на 3,8 процента и составит 466 тысяч рублей, на программу выплат в бюджете ПФР предусмотрено порядка 325 миллиардов рублей.
Спорт
Президент ВФЛА Дмитрий Шляхтин подал в отставку
Президент Всероссийской федерации легкой атлетики Дмитрий Шляхтин подал заявление об уходе в отставку. Накануне его отстранили от должности.
Политика
Миллиардер Майкл Блумберг начал предвыборную кампанию в США
Миллиардер Майкл Блумберг вступил в кампанию по выборам президента США, выпустив видеоролик с призывом голосовать за него.
Общество
Директор Ротару объяснил критику певицы в России
Ранее сын Ротару Руслан Евдокименко подтвердил изданию «Подъем», что артистка приедет в Россию для участия в съемках новогодних проектов.