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Чемпионат«Монако» с Головиным проиграл «Сент-Этьену» в матче Лиги 1
В матче 12-го тура чемпионата Франции "Сент-Этьен" обыграл "Монако" со счётом 1:0. Встреча состоялась в Сент-Этьене на стадионе "Жеффруа-Гишар". Обслуживал матч арбитр Жером Бризар.
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Японские исследователи пришли к выводу, что ночники увеличивают риск развития опасных состояний сердца.
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В МИД Украины объяснили срыв разведения сил в Петровском
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Медведев ответил на слова Лукашенко о чужих войнах
Председатель правительства России Дмитрий Медведев счел странным заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что его страну втягивали в чужие войны.
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Против судебных приставов подали иск на 100 трлн рублей
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Apple предупредила об отключении от Интернета старых моделей iPhone
Apple предупредила владельцев старых моделей iPhone и iPad о необходимости обновить операционную систему до последней доступной версии iOS, иначе с 4 ноября они лишатся возможности заходить в Интернет.
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«Тоттенхэм» оспорит удаление Сона, нанесшего травму игроку «Эвертона»
Руководство "Тоттенхэма" оспорит красную карточку, которую арбитр Мартин Аткинсон предъявил Сон Хын Мину за фол против игрока "Эвертона" Андре Гомеша, приведший к тяжелейшей травме.
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Фильм «Джокер» номинировали на 16 «Оскаров»
Выдвинула фильм Тодда Филлипса "Джокер" на 16 премий Американской киноакадемии. Об этом сообщается на сайте компании.
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На Украине заявили о попытке свержения Зеленского
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В Турции изучают предложение России о поставках истребителей
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TCL представила 100-дюймовый телевизор 100X6C за $11 385. И это дешево
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В Шереметьево сел Boeing 737 со сработавшим датчиком неисправности
"Самолет, выполнявший рейс SU2307 Франкфурт-Москва, совершил посадку в аэропорту Шереметьево в штатном режиме согласно расписанию", - сказал собеседник агентства.
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В сети появились фотографии, на которых Киану Ривз запечатлен в компании своей новой возлюбленной художницы Александры Грант.
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«Оренбург» на выезде обыграл «Урал»
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«Спартак» и «Арсенал» объявили составы на матч РПЛ
Московский "Спартак" и тульский "Арсенал" объявили стартовые составы на матчи 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
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АвтоВАЗ пояснил причины хлипкого кузова своих автомобилей
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Лолита Милявская поделилась редким видео с дочерью в честь ее 21-летия
Лолита Милявская поделилась редким видео с дочерью в честь ее 21-летия В комментариях под публикацией к поздравлениям присоединились многие друзья и коллеги Лолиты.
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На севере Греции задержали грузовик с 80 нелегальными мигрантами
Грузовик, перевозивший более 80 нелегальных мигрантов, задержали в понедельник утром в районе города Ксанти на северо-востоке Греции, людям грозила смерть от удушья, сообщает местное издание Xanthinews.
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Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп сообщил о том, что договор между США и Китаем в рамках первого этапа торговых переговоров будет подписан в США, если стороны придут к общему соглашению.
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МИД Украины направил ноту в российское внешнеполитическое ведомство с просьбой вернуть задержанные в Керченском проливе корабли, сообщило агентство "Укринформ".
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«ВКонтакте» запустила эксперимент по борьбе с оскорблениями
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Церковь празднует память Казанской иконы Божией Матери
В понедельник 4 ноября, в День народного единства, Православная Церковь празднует память Казанской иконы Божией Матери.
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