Футбол

ЧемпионатЧемпионат«Монако» с Головиным проиграл «Сент-Этьену» в матче Лиги 1

В матче 12-го тура чемпионата Франции "Сент-Этьен" обыграл "Монако" со счётом 1:0. Встреча состоялась в Сент-Этьене на стадионе "Жеффруа-Гишар". Обслуживал матч арбитр Жером Бризар.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

«Монако» с Головиным проиграл «Сент-Этьену» в матче Лиги 1

Газета.Ruвчера в 18:14

«Монако» с Головиным проиграл «Сент-Этьену» в матче чемпионата Франции

РИА Новостивчера в 17:06

«Монако» смыло под дождем. Головин старался, но не спас

Спорт-Экспрессвчера в 17:40

«Сент-Этьен» — «Монако» — 1:0, 3 ноября 2019, Лига 1, как сыграл Головин

Чемпионатвчера в 17:31

«Монако» проиграл «Сент-Этьену», Головин провел на поле весь матч

Sport24.ruвчера в 16:56

«Монако» с Головиным в составе проиграл «Сент-Этьену»

Sportbox.RUвчера в 17:02

Головин не помог «Монако» избежать поражения в Сент-Этьене

РБКвчера в 16:59
Показать все источники
Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 07:15, Ашберн
Шоу-бизнес

Алла Пугачева пообещала снова вернуться на сцену в 80 лет

Дни24 вчера в 00:46
Политика

Украина потребовала от России вернуть задержанные в Керченском проливе корабли

Министерство иностранных дел Украины направило России ноту протеста с требованием отдать корабли Военно-морских сил (ВМС) республики, задержанные в ходе инцидента в Керченском проливе.
Lenta.ru 06:44
Единоборства

Боксер Альварес откажется от титула чемпиона, которым владел Ковалев

Пятый канал вчера в 11:18
Политика

Медведев ответил на слова Лукашенко о чужих войнах

Премьер-министр России Дмитрий Медведев счел странным заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что его страну втягивали в чужие войны.
Lenta.ru 06:55
Культура

Путин и патриарх Кирилл посетили выставку «Память поколений» в Манеже

Российский президент Владимир Путин и Патриарх Московский и всея Руси Кирилл посетили выставку «Память поколений: Великая Отечественная война в изобразительном искусстве», которая проходит в Манеже.
RT на русском 06:14
Авто

Лучшие подержанные кроссоверы за 600 тысяч рублей

Car.ru 05:37
Политика

В конгрессе обвинили Трампа в захвате нефти Сирии

Претендент на номинацию в президенты США от Демократической партии, член конгресса Тулси Габбард обвинила американского лидера Дональда Трампа в захвате нефтяных месторождений Сирии.
Газета.Ru 04:15
Армия и оружие

Разведение сил в Петровском в Донбассе сорвалось

РБК 06:14
Фигурное катание

Золотую медаль фигуристки Косторной по ошибке отдали американке

В Сети появилось видео с церемонии награждения на Гран-при Франции, где организаторы по ошибке отдали золотую медаль, завоеванную россиянкой Аленой Косторной, американке Мэрайе Белл, которая стала третьей.
Взгляд.ру вчера в 04:24
Общество

К приставам подали иск о компенсации морального ущерба на 100 трлн руб

В Оренбургской области подали рекордный по сумме иск о компенсации морального вреда, пишет ТАСС. Сумма иска составила 100 трлн руб.
РБК 05:18
Футбол

«Краснодар» ушел от поражения в матче РПЛ с «Ростовом»

ТК Звезда вчера в 11:28
Происшествия

В Киевской области мужчина повредил флагшток с флагом ОУН*

В городе Вишневое Киевской области мужчина повредил флагшток с флагом ОУН (организация, деятельность которой запрещена в РФ).
REGNUM 06:02
Политика

На Украине уволен глава космического агентства

Правительство уволило с должности председателя Государственного космического агентства Дегтяренко Павла Глебовича и объявило конкурс на занятие должности, — цитирует РИА Новости сообщение пресс-службы кабмина.
News.ru 06:24
Общество

Вывезший детей из Швеции Денис Лисов благополучно вернулся в Москву

Семья Лисовых — муж, жена и дочь — уехали в Швецию из Хабаровска. В Швеции у них родились ещё две девочки.
Kazanfirst.ru 05:35
Общество

В Москве проходят два «Русских марша»

В Люблино в День народного единства, 4 ноября, проходит «Русский марш».
Коммерсантъ 06:06
Авто

В продаже появился Mercedes-Benz 560 SEL 1986 года без пробега

В Португалии выставили на продажу совершенно новый Mercedes-Benz S-Class в кузове W126 1986 года выпуска.
Тарантас Ньюс вчера в 14:50
Футбол

Стали известны арбитры на матчи ЦСКА и «Краснодара» в Лиге Европы

УЕФА назначил арбитров на матчи четвертого тура группового раунда Лиги Европы «Ференцварош» — ЦСКА и «Краснодар» — «Трабзонспор».
Sport24.ru 06:26
Политика

Киев торпедировал отвод сил у Петровского, но уже рвется на «нормандский» саммит

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что Киев готов провести встречу с лидерами России, Германии и Франции в рамках нормандского формата.
Новостной фронт 07:10
Происшествия

Замминистра культуры Удмуртии обвинили в получении взятки

1 ноября 2019 года подозреваемого задержали сотрудники ФСБ при получении второй части взятки в размере 280 тыс. руб.
Коммерсантъ 05:25
Шоу-бизнес

Лановому стало плохо во время спектакля

Народному артисту СССР Василию Лановому стало плохо во время спектакля «Последние луны» в театре им. Евгения Вахтангова, сообщают СМИ со ссылкой на зрителей.
Взгляд.ру вчера в 18:46
Политика

На Украине заявили о попытке свержения Зеленского

На Украине расшатывают ситуацию не столько из-за недовольства разведением войск в Донбассе, сколько из-за желания свергнуть президента страны Владимира Зеленского, заявила экс-глава украинского минюста Елена Лукаш.
Известия вчера в 23:20
Политика

Глава МИД Эстонии посоветовал президенту не ездить в Москву на 9 Мая

Глава эстонского МИДа Урмас Рейнсалу настоятельно рекомендует президенту страны Керсти Кальюлайд не ехать на 9 Мая в Москву.
РБК 06:05
Происшествия

Пропавший с двумя детьми уфимец звонил жене

Пропавший неделю назад вместе с двумя детьми житель Уфы Артём Мазов звонил своей супруге и просил не разрушать брак.
Life.ru вчера в 10:05
Авто

В Сети показали уникальный УАЗ-3128 Астеро

Тарантас Ньюс 02 ноября в 09:07
Армия и оружие

Названы сроки поставок российских СУ-30СМ в Армению

Lenta.ru 04:33
Экономика

Украина потратит более половины бюджета на долги и армию

Проект государственного бюджета Украины на 2020 год в качестве экономических приоритетов предусматривает возвращение долгов и увеличение расходов на безопасность и правоохранительную деятельность.
Lenta.ru 06:45
Кино

«Джокер» претендует на 16 «Оскаров»

Фильм Тодда Филлипса "Джокер" студия Warner Bros. номинировала на 16 главных номинаций премии Американской киноакадемии, передает TopNews.
Газета.Ru 03:00
Автоспорт

Стюарды «Гран-при США» объяснили решение оштрафовать Квята

Пресс-служба Международной автомобильной федерации (ФИА) опубликовала документ, содержащий решение стюардов «Гран-при США», которые разобрали столкновение пилота «Торо Россо» Даниила Квята и гонщика «Рейсинг Пойнт» Серхио Переса на финальном круге гонки.
Спорт-Экспресс вчера в 18:17
Экономика

Состояние Илона Маска за неделю увеличилось на $2 млрд

Состояние американского бизнесмена Илона Маска за неделю увеличилось на $2 млрд до $22,9 млрд благодаря прибыли его компании Tesla, сообщает Forbes.
Ведомости вчера в 06:27
Игры

Студия Хидео Кодзимы займётся созданием фильмов

Канал BBC One выпустил репортаж о финальных моментах производства Death Stranding, где Хидео Кодзима сделал громкое заявление — его студия Kojima Productions займётся созданием фильмов.
Игромания.ру 06:53
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат Франции по футболуБольше новостей по теме
Главное