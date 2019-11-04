Футбол

ЧемпионатЧемпионат«Монако» с Головиным проиграл «Сент-Этьену» в матче Лиги 1

В матче 12-го тура чемпионата Франции "Сент-Этьен" обыграл "Монако" со счётом 1:0. Встреча состоялась в Сент-Этьене на стадионе "Жеффруа-Гишар". Обслуживал матч арбитр Жером Бризар.
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«Монако» с Головиным проиграл «Сент-Этьену» в матче Лиги 1

Газета.Ru18:14

«Сент-Этьен» — «Монако» — 1:0, 3 ноября 2019, Лига 1, как сыграл Головин

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Момент не входит в сферу деятельности видеоассистентов, поскольку не является прямой красной карточкой или ошибочной идентификацией игрока.
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