Футбол
Чемпионат«Монако» с Головиным проиграл «Сент-Этьену» в матче Лиги 1
В матче 12-го тура чемпионата Франции "Сент-Этьен" обыграл "Монако" со счётом 1:0. Встреча состоялась в Сент-Этьене на стадионе "Жеффруа-Гишар". Обслуживал матч арбитр Жером Бризар.
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Чемпионат Франции. «Монако» Головина проиграл «Сент-Этьену», «Ницца» победила «Реймс»
Sports.ru01 ноября в 09:18
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