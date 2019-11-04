Футбол
Чемпионат«Монако» с Головиным проиграл «Сент-Этьену» в матче Лиги 1
В матче 12-го тура чемпионата Франции "Сент-Этьен" обыграл "Монако" со счётом 1:0. Встреча состоялась в Сент-Этьене на стадионе "Жеффруа-Гишар". Обслуживал матч арбитр Жером Бризар.
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Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 19:02, Ашберн
Экономика
В Германии назвали рубль лучшей валютой
Российский рубль успешно преодолел все вызовы и стал лучшей валютой развивающихся стран в этом году.
Российская газета 01 ноября в 01:27
Политика
Претендентка в президенты США Габбард обвинила Трампа в желании отнять у сирийцев нефть
К сожалению, президент Трамп изменил курс: если раньше он выступал за возвращение американских войск из Сирии на родину, то теперь он хочет оставить их в Сирии не для того, чтобы бороться с ИГ (террористической группировкой "Исламское государство", запрещенной в РФ), а для охраны нефтяных месторождений, не принадлежащих Соединенным Штатам.
ТАСС 16:38
Культура
Умерла французская актриса и певица Мари Лафоре
Умерла франко-швейцарская певица и актриса Мари Лафоре. Поклонники любили ее композиции Manchester et Liverpool и Mon amour, mon ami.
Телеканал 360° 07:57
Экономика
«Индекс хачапури» достиг исторического максимума
«Индекс хачапури» — грузинский аналог «индекса бигмака» — достиг исторического максимума в октябре, сообщается на сайте Международной школы экономики при Тбилисском государственном университете.
Lenta.ru 18:53
Общество
Прокуратура и ФНС отчитались о проверке главы ЕР в Москве Метельского
Оснований для мер прокурорского реагирования в отношении единоросса Андрея Метельского в настоящее время не имеется, следует из ответа прокурора Москвы депутату Госдумы Валерию Рашкину, который просил провести проверку.
DP.RU 11:22
Футбол
Варданян подпишет с «Сочи» контракт на три года
Согласно сведениям источника, футболист подпишет контракт с российским клубом в январе следующего года.
Чемпионат 12:13
Экономика
Власти Саудовской Аравии одобрили IPO Saudi Aramco
Саудовские власти одобрили IPO Saudi Aramco. Размещение акций крупнейшей нефтегазовой компании в мире пройдет на национальной бирже Tadawul.
Газета.Ru 04:07
Политика
Президент «Макдоналдс» ушел в отставку из-за служебного романа
Президент «Макдоналдс» (McDonald's) Стив Истербрук ушел в отставку из-за романа с подчиненной.
Lenta.ru 18:13
Политика
Генпрокурор США удивил британцев просьбой о компромате
Как сообщает газета Independent, Барр попросил у британцев помощи в сборе компромата на спецслужбы США.
Вести.Ru вчера в 09:37
Общество
Посольство России оценило съёмки ВВС фильма об отравлении Скрипалей
«Вызывает сожаление, что британские журналисты, вместо того чтобы требовать от собственных властей ответов на многочисленные вопросы относительно произошедшего, предпочитают работать по Солсбери в художественных жанрах», — заявил пресс-секретарь российского посольства в ответ на вопрос об отношении к началу съёмок BBC трёхсерийного художественного фильма об инциденте с отравлением Скрипалей.
RT на русском 18:41
Гаджеты
Apple предупредила об отключении от интернета старых iPhone
Компания Apple предупредила пользователей iPhone и iPad, что с понедельника они лишатся возможности заходить в интернет, если не установят новейшее программное обеспечение, сообщает CNN.
РБК 15:45
Музыка
В шоу «Голос» не взяли Руслана Алехно
ИА InterMedia 01 ноября в 15:54
Транспорт
С 1 ноября в России ввели новые штрафы для водителей
Новые штрафы установили российским водителям частных грузовых автомобилей и автобусов с 1 ноября текущего года.
Экономика сегодня вчера в 04:10
Здоровье
Больное место: Путин выделил на здравоохранение еще 500 млрд рублей
В Калининград Владимир Путин прилетел обсудить с губернаторами проблемы здравоохранения.
МИР 24 10:58
Авто
Составлен рейтинг самых быстро ржавеющих иностранных автомобилей
В тройку лидеров списка самых быстро ржавеющих иностранных автомобилей входит Nissan Almera 2005-2006 годов выпуска.
МедиаПоток 09:38
Авто
Новое поколение Kia Optima впервые заметили без камуфляжа
Корейский седан KIA Optima нового поколения готовится к дебюту.
Автоновости дня 00:20
Футбол
Игрок «Тоттенхэма» нанес серьезную травму футболисту «Эвертона»
Полузащитник "Эвертона" Андре Гомеш получил тяжелую травму в матче чемпионата Англии против "Тоттенхэма".
РИА Новости 14:03
Общество
Определены самые высокооплачиваемые вакансии в России
Самые высокооплачиваемые вакансии, предлагаемые соискателям в России, определили эксперты сервиса НеаdНиптеr.
News.ru вчера в 04:56
Авто
Составлен рейтинг внедорожников с наибольшим клиренсом
Автоновости дня вчера в 01:26
Шоу-бизнес
Вера Брежнева отметилась на вечеринке в костюме из латекса
Популярная певица посетила вечеринку в честь открытия салона красоты, которая совпала с празднованием Хэллоуина.
Kleo.ru 06:39
Гаджеты
AMD готовит минимум три новые видеокарты начального уровня с Navi 14
Компания AMD готовит к выходу на рынок минимум три новые видеокарты начального уровня с Navi 14. Дата презентации пока не известна.
Актуальные Новости вчера в 20:00
Фигурное катание
Золотую медаль Косторной по ошибке отдали американской фигуристке
Золотую медаль, которую предполагалось вручить 16-летней россиянке Алене Косторной, Феррари отдал американке Мэрайе Белл, показавшей третий результат.
РБК 07:57
Армия и оружие
Турция пообещала отправить пленных боевиков ИГ в Европу
Власти Турции обвинили Евросоюз в попытке заставить Анкару разбираться с пленными террористами ИГ (группировка «Исламское государство», запрещена в РФ) в одиночку и пообещали отправить их в Европу.
Известия вчера в 15:48
Футбол
Киевское «Динамо» разгромило «Львов» в матче чемпионата Украины
Футболисты киевского "Динамо" разгромили "Львов" в матче 13-го тура чемпионата Украины.
РИА Новости 12:28
Футбол
Балотелли покинул поле из-за расистских оскорблений
Спорт-Экспресс 12:17
Наука
Смогут ли 20 миллионов деревьев спасти нашу планету: мнение ученых
Июльское исследование, опубликованное в журнале Science, показало, что если бы мы посадили новые деревья на 900 миллионах гектаров, то они могли бы поглотить две трети углекислого газа, который мы выделили в атмосферу за последние 250 лет.
Популярная механика 03:16