Футбол

ЧемпионатЧемпионат«Монако» с Головиным проиграл «Сент-Этьену» в матче Лиги 1

В матче 12-го тура чемпионата Франции "Сент-Этьен" обыграл "Монако" со счётом 1:0. Встреча состоялась в Сент-Этьене на стадионе "Жеффруа-Гишар". Обслуживал матч арбитр Жером Бризар.
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«Сент-Этьен» — «Монако» — 1:0, 3 ноября 2019, Лига 1, как сыграл Головин

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«Монако» с Головиным в составе проиграл «Сент-Этьену»

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«Монако» с Головиным в составе проиграл «Сент-Этьену»

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«Монако» смыло под дождем. Головин старался, но не спас

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«Сент-Этьен» – «Монако»: прогноз на матч 12-го тура Лиги 1

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«Монако» проиграл «Сент-Этьену», Головин провел на поле весь матч

Sport24.ruвчера в 16:56
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Еще одного подозреваемого в убийстве подростка задержали в Забайкалье

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Президента Эстонии призвали отказаться от поездки в Москву на 9 Мая

Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что рекомендует президенту страны Керсти Кальюлайд отказаться от поездки в Москву 9 мая.
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Кандидат от Партии социалистов Иван Чебан одержал победу на выборах мэра Кишинева с разрывом в более 10 тысяч голосов, свидетельствуют предварительные результаты второго тура выборов, который прошел в воскресенье.
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Роскосмос перед Новым годом запустит на орбиту стеклянный шар

Как сообщает агентство РИА "Новости", "Блиц-М" планируют запустить одновременно с тремя спутниками связи "Гонец-М" на ракете-носителе "Рокот" с космодрома Плесецк в Архангельской области.
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Боттас выиграл Гран-при США, а Хэмилтон стал чемпионом мира

Финский пилот команды «Мерседес» выиграл Гран-при США «Формулы-1». Вторым к финишу приехал действующий чемпион мира Льюис Хэмилтон.
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Появился шлем для лечения депрессии

В Великобритании и некоторых других западных странах в продаже появился шлем для лечения депрессии.
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Россиянку приговорили в Белоруссии к 17 годам за наркотики

Брестский областной суд Белоруссии приговорил в понедельник гражданку России к 17 годам колонии общего режима за ввоз в страну крупной партии наркотиков: более 100 килограммов экстази и более 550 граммов гашиша.
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В Норвегии высказались о важности снятия с России санкций

Глава губернского совета норвежской административно-территориальной единицы Финнмарк Рагнхильд Вассвик заявила о важности снятия санкций в отношении России.
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«Бавария» уволила Ковача с поста главного тренера

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Армия и оружие

ВМФ и ВКС России провели совместные учения в Средиземном море

Военнослужащие Военно-морского флота и Воздушно-космических сил России провели совместные учения в акватории Средиземного моря.
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Apple предупредила об отключении от интернета старых iPhone

Компания Apple предупредила пользователей iPhone и iPad, что с понедельника они лишатся возможности заходить в интернет, если не установят новейшее программное обеспечение, сообщает CNN.
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Хавбек «Реала» Хамес стал отцом благодаря суррогатной матери

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Большинство лидеров АСЕАН проигнорировали саммит с США

Большинство лидеров стран - членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) проигнорировали состоявшийся в понедельник саммит с США.
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Общество

Бортпроводники сомневаются в безопасности полетов Boeing 737 MAX

Сара Нельсон, президент Ассоциации бортпроводников-CWA, которая представляет интересы бортпроводников 20 авиакомпаний, включая United Airlines, также сообщила, что слушания по Boeing 737 MAX вызвали у нее новые вопросы.
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Игрок «Эвертона» Гомеш получил тяжелую травму в матче АПЛ

Газета.Ru 02:51
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Ани Лорак, невзирая на болезненный развод, проявила мудрость зрелой женщины и не стала препятствовать встречам экс-супруга и любимой дочки.
Вечерний курьер вчера в 03:32
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Бутина рассказала об условиях содержания в тюрьме США

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BioWare может раскрыть подробности о Dragon Age 4 уже через месяц

Твит завершился изменённым названием «Dragon 4ge».
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В ДТП с микроавтобусом под Тулой пострадали пять человек

В ДТП с участием микроавтобуса в Тульской области есть пострадавшие.
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Православные отмечают День Казанской иконы Божьей Матери

Православные христиане 4 ноября отмечают День Казанской иконы Божьей Матери, которая является одной из самых почитаемых и считается чудотворной.
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Максим Галкин назвал себя занудным папашей

Максим Галкин назвал себя занудным папашей Сегодня же Галкин, который на данный момент находится вне дома из-за работы, вновь поделился трогательным домашним видео с детьми.
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Представители Украины в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) назвали провокацией сообщения о готовности ополченцев Донбасса развести силы в районе Петровского.
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Семь человек пострадали в ДТП с автобусом в Омске

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