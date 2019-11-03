В матче 12-го тура чемпионата Франции "Сент-Этьен" обыграл "Монако" со счётом 1:0. Встреча состоялась в Сент-Этьене на стадионе "Жеффруа-Гишар". Обслуживал матч арбитр Жером Бризар.

«Монако» с Головиным проиграл «Сент-Этьену» в матче Лиги 1

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