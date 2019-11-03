Футбол
Чемпионат«Монако» с Головиным проиграл «Сент-Этьену» в матче Лиги 1
В матче 12-го тура чемпионата Франции "Сент-Этьен" обыграл "Монако" со счётом 1:0. Встреча состоялась в Сент-Этьене на стадионе "Жеффруа-Гишар". Обслуживал матч арбитр Жером Бризар.
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Авто
Новое поколение Kia Optima впервые заметили без камуфляжа
32CARS.ru 02 ноября в 02:01
Шоу-бизнес
Лолита Милявская поделилась редким видео с дочерью в честь ее 21-летия
Лолита Милявская поделилась редким видео с дочерью в честь ее 21-летия В комментариях под публикацией к поздравлениям присоединились многие друзья и коллеги Лолиты.
Вокруг ТВ вчера в 15:41
Происшествия
Замминистра культуры Удмуртии арестовали за крупную взятку
В Удмуртии в понедельник арестован заместитель министра культуры республики.
Вести.Ru 04:56
Футбол
Игроки «Эвертона» зашли в раздевалку соперника, чтобы утешить Сона
Футболисты ливерпульского "Эвертона" зашли в раздевалку лондонского "Тоттенхэм Хотспур" после матча 11-го тура чемпионата Англии, чтобы утешить нападающего столичного клуба Сон Хын Мина, сообщает The Sun.
Газета.Ru вчера в 15:44
Авто
В Россию может приехать индийская версия Renault Duster
В первом квартале 2020 года на автомобильном рынке России появится в продаже модель Renault Duster.
Anonsens вчера в 23:47
Общество
ВКонтакте тестирует функцию борьбы с оскорблениями в комментариях
Социальная сеть ВКонтакте объявила, что проведет эксперимент по снижению агрессивности пользователей в комментариях.
Коммерсантъ 04:28
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В конгрессе обвинили Трампа в захвате нефти Сирии
Претендент на номинацию в президенты США от Демократической партии, член конгресса Тулси Габбард обвинила американского лидера Дональда Трампа в захвате нефтяных месторождений Сирии.
Газета.Ru 04:15
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К Новому году Россия запустит в космос огромный стеклянный шар
Россия планирует запустить в космос огромный стеклянный шар.
Первый Тульский 03:18
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Две акции «Русский марш» пройдут сегодня в столице
Эхо Москвы 03:31
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В администрации президента Украины опровергли драку Богдана и Баканова
Кирилл Тимошенко, заместитель главы администрации президента Украины Андрея Богдана, опроверг информацию о том, что его непосредственный начальник подрался с руководителем Службы безопасности страны (СБУ) Иваном Бакановым.
Российская газета вчера в 09:06
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Apple предупредила об отключении от интернета старых iPhone и iPad
Apple предупредила пользователей iPhone и iPad, что они не смогут подключиться к интернету, если не обновят программное обеспечение на своих устройствах, сообщается на официальном сайте компании.
Ведомости 02:46
Общество
В России подали иск о компенсации морального ущерба на 100 трлн рублей
В России подан рекордный по сумме иск о компенсации морального ущерба с требованием 100 трлн рублей.
RT на русском 05:09
Общество
Эксперты рассказали, как похудеть без физических упражнений
Диетологи составили список рекомендаций людям, которые хотят похудеть, но по каким-то причинам не могут регулярно заниматься спортом, пишет Food News.
РИА Новости 04:13
Политика
Турция изучает предложение России по поставке истребителей
Турция получила предложение купить российские истребители.
Коммерсантъ 05:15
Политика
Климкин призвал назло всем сделать из Украины державу
Бывший украинский министр иностранных дел Павел Климкин прокомментировал статью The Washington Post о том, что американский лидер Дональд Трамп ненавидит Украину.
Известия вчера в 18:20
Общество
Путин и Патриарх Кирилл возложили цветы в День народного единства
Сегодня, 4 ноября, российский лидер Владимир Путин и Святейший Патриарх Кирилл возложили цветы к памятнику Минину и Пожарскому в День народного единства.
Царьград 05:17
Гаджеты
AMD готовит выпуск трех бюджетных видеокарт на чипах Navi 14
Примечательно, что в полноценной настольной видеокарте разработчик использовал графический чип Navi 14 XT, а вот в другой версии применяется специальная модификация чипа Navi 14 XTM.
Дни24 вчера в 06:16
Музыка
Тейлор Свифт получила главную награду на MTV Europe Music Awards
В Севилье прошла церемония вручения наград MTV Europe Music Awards.
Газета.Ru вчера в 21:13
Общество
Главу McDonald’s уволили из-за романа с сотрудницей
Корпорация McDonald's уволила исполнительного директора Стива Истербрука из-за отношений с одной из сотрудниц, говорится в сообщении корпорации.
Коммерсантъ вчера в 23:10
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Сергей Ковалев проиграл нокаутом бой Саулю Альваресу
Российский боксер Сергей Ковалев проиграл бой мексиканцу Саулю Альваресу и лишился чемпионского титула в полутяжелом весе (до 79,4 кг).
Коммерсантъ Челябинск вчера в 01:48
Происшествия
Везшую 100 кг наркотиков россиянку приговорили к 17 годам в Белоруссии
Гражданка России получила 17 лет колонии за незаконный ввоз более 100 кг наркотиков в Белоруссию, сообщили РБК в пресс-службе Верховного суда республики.
РБК 04:52
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«Всё, что не имеет смысла, в России в порядке вещей». Стэплтон критикует КХЛ
Всё, что не имеет смысла в твоей голове, там в порядке вещей.
Чемпионат 04:38
Армия и оружие
Госиспытания БМП-2М с гранатометом и «Корнетами» завершатся к декабрю
Новейшая боевая машина пехоты БМП-2М с гранатометом и ракетами «Корнет» пройдет все испытания к зиме.
Известия 02 ноября в 21:43
Шоу-бизнес
Сын Эвелины Бледанс ушел от нее из отеля в Эмиратах
Эвелина не сразу поняла этот звонок, но потом, увидев, что кровать Семечки пуста, побежала вниз.
Bimru.ru 02 ноября в 13:29
Политика
В Кремле заявили, что ГТС Украины развалится без российского газа
Песков отметил, что все упирается в то, - нужен транзит или нет.
Газета.Ru вчера в 12:29
Фигурное катание
Косторная рассказала, как разучивала тройной аксель
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