Футбол

Soccer.ruSoccer.ru«Монако» с Головиным прошёл «Марсель» в Кубке Лиги

"Монако" в матче 1/16 финала Кубка Лиги одолел "Марсель".
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«Монако» с Головиным выбил Виллаш-Боаша из Кубка лиги

Спорт-Экспресс18:20

«Монако» с Головиным прошёл «Марсель» в Кубке Лиги

Soccer.ru18:19

«Монако» с Головиным выбил «Марсель» из Кубка Франции

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Кубок французской лиги. «Монако» Головина победил «Марсель»

Sports.ru04:50

«Монако» с Головиным обыграл «Марсель» и вышел в 1/8 финала Кубка лиги

Чемпионат18:32

«Монако» обыграл «Марсель», Головин вышел на 13-й минуте

Советский спорт18:31

«Монако» Головина прошел «Марсель» в Кубке французской лиги

Матч ТВ18:21
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Акции «Газпрома» выросли до максимума с 2008 года

На Московской бирже стоимость акций «Газпрома» выросла на 2,33% и поднялась до отметки 259 руб. за акцию, свидетельствуют данные торгов.
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Старые iPhone могут прекратить работать с ноября

Владельцам iPhone 5, которые были выпущены в 2012 году, следует обновить свои мобильные устройства.
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Медэксперт признал ошибку в деле о сбитом «пьяном» ребенке под Кировом

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РЕН ТВ 14:45
Гаджеты

Экспертов разочаровали первые тесты APU AMD Ryzen

В интернете появились первые тесты новых процессоров APU AMD Ryzen с кодовым названием Renoir, обозначающим новое поколение.
OAnews 17:00
Здоровье

Медики назвали симптомы, указывающие на рак желудка

Одним из признаков рака желудка часто является быстрое насыщение и чувство вздутия живота после приема пищи.
Московский Комсомолец 06:48
Происшествия

Солдат-срочник в Забайкалье планировал убить только одного офицера

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Происшествия

В Томске число пострадавших в ДТП с пожарной машиной достигло 12

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Появилось видео с дебошем актрисы Лидии Вележевой в самолете

Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео дебоша российской актрисы театра и кино Лидии Вележевой, которую сняли с рейса в Израиль.
РБК 13:30
Армия и оружие

Появилось видео операции по уничтожению аль-Багдади

РИА Новости 17:32
Политика

Абэ извинился за отставку министра юстиции Японии на фоне скандала

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ принес публичные извинения в связи с отставкой министра юстиции страны Кацуюки Каваи на фоне публикаций в СМИ о возможных нарушениях законодательства в ходе избирательной кампании его супруги, депутата верхней палаты парламента страны Анри Каваи.
РИА Новости 21:14
Общество

Счетная палата обнаружила вывод денег на господдержку кино в офшоры

Счетная палата опубликовала отчет о результатах проверки, как средства федерального бюджета используются для господдержки кинопроизводства.
РБК 17:00
Экономика

Имя им — регион: от глав субъектов ждут роста инвестиций

Обсуждался ход выполнения программы по ускорению темпов роста инвестиций в основной капитал и повышению их доли в ВВП до 25%.
Известия 14:10
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СК предупредил россиян о новом виде телефонного мошенничества

Следственный комитет в среду предупредил россиян об участившихся случаях телефонного мошенничества, когда аферисты выдают себя за следователей.
РИА Новости 10:56
Хоккей

Овечкин занял 12-е место по количеству голов в НХЛ

Игрок американского хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» россиянин Александр Овечкин поднялся до 12 места по числу голов забитых в рамках чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
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Рассекречена характеристика КГБ на Путина

В Центральном государственном архиве историко-политических документов Санкт-Петербурга показали характеристику-рекомендацию Комитета государственной безопасности (КГБ) СССР на Владимира Путина.
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Крымский чиновник устроил смертельное ДТП в Подмосковье

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Путин прокомментировал диалог Зеленского с националистами

Президент России Владимир Путин прокомментировал диалог украинского лидера Владимира Зеленского с националистами на линии соприкосновения в Донбассе.
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Армия и оружие

СМИ назвали кодовое обозначение НАТО для Су-57

НАТО присвоила российскому истребителю пятого поколения кодовое обозначение Felon ("преступник" – прим. ред.). Об этом сообщил журнал Scramble Magazine, посвященный авиационной тематике.
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RT ответил Навальному роликом «Нас никто не смотрит»

В ролике приводятся отрывки из интервью Уотерса и Кустурицы, они заявляют, что всё же смотрят телеканал.
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Продюсер Максим Фадеев сообщил о переменах в своем лейбле Malfa.
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Будьте бдительны: основные виды мошенничества совершаются через Интернет

Как правило, денежные переводы происходят на абонентские номера сотовых компаний, электронных кошельков, либо передают деньги через водителей такси или соучастников.
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«Ливерпуль» обыграл «Арсенал» в сверхрезультативном матче Кубка лиги

Мерсисайдский "Ливерпуль" обыграл лондонский "Арсенал" в серии пенальти матча Кубка Английской лиги.
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Samsung в рамках конференции разработчиков компании представила концепт нового складного смартфона.
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Актер Федор Добронравов сообщил о скором выходе седьмого сезона «Сватов». Об этом пишет интернет-издание «Культуромания».
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Болезнь Хантингтона предложили лечить с помощью аутофагии

Ученые предложили новый метод для борьбы с болезнью Хантингтона.
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Бельгийские военные летчики сообщили в социальных сетях, что им удалось сопроводить в Балтийском регионе российские самолеты, в том числе «мощный» Су-35.
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