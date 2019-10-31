Футбол

Soccer.ruSoccer.ru«Монако» с Головиным прошёл «Марсель» в Кубке Лиги

"Монако" в матче 1/16 финала Кубка Лиги одолел "Марсель".
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Кубок французской лиги. «Монако» Головина победил «Марсель»

Sports.ru30 октября в 04:50

Головин получил 7 баллов от L’Equipe за матч с «Марселем»

Спорт-Экспрессвчера в 05:12

С капитаном английского «Дерби» разорвали контракт из-за пьяного ДТП

Чемпионат30 октября в 19:00

«Монако» с Головиным выбил «Марсель» из Кубка Франции

Sport24.ru30 октября в 18:03

«Монако» Головина прошел «Марсель» в Кубке французской лиги

Матч ТВ30 октября в 18:21

«Монако» обыграл «Марсель», Головин вышел на 13-й минуте

Советский спорт30 октября в 18:31

«Монако» с Головиным прошёл «Марсель» в Кубке Лиги

Soccer.ru30 октября в 18:19
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Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 08:32, Ашберн
Экономика

Греф рассказал Медведеву о снижении Сбербанком ставок по ипотеке

В ходе встречи Греф рассказал Медведеву, что Сбербанк снизил базовую ставку по жилищной ипотеке до 9,3%.
REGNUM вчера в 09:51
Происшествия

Воспитательницы пытались помешать убийце ребенка в Нарьян-Маре

Две воспитательницы детского сада «Сказка» в Нарьян-Маре пытались помешать убийце шестилетнего ребенка.
Lenta.ru 06:19
Политика

В Кремле назвали неудачным заявление Киева о репарациях за Донбасс

Сегодня министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий сделал неожиданное заявление о планах потребовать от России "репараций" на восстановление инфраструктуры Донбасса, только сумму решил не называть.
Life.ru 08:19
Происшествия

Появились кадры с места убийства экс-мэра Киселевска

Бывшего мэра Киселевска Кемеровской области Сергея Лаврентьева застрелили в собственном доме, расположенном в селе Верх-Чумыш, сообщает региональный Следственный комитет.
Газета.Ru 02:40
Армия и оружие

В Норвегии отреагировали на сообщения об операции российских подлодок

РИА Новости 30 октября в 19:44
Происшествия

В Минобороны опровергли данные о госпитализации военных в Забайкалье

В Минобороны РФ назвали вымыслом данные о якобы заболевании военнослужащих в Забайкалье из-за "нервного срыва".
РИА Новости 06:50
Гаджеты

Представлен DJI Mavic Mini — дрон, который не нужно регистрировать

iXBT.com 30 октября в 12:03
Политика

Россия подсчитала объемы тайно вывозимой США из Сирии нефти

26 октября российское Минобороны показало снимки, сделанные космической разведкой, доказывающие, что США после разгрома террористов ИГ добывали и вывозили из Сирии нефть.
Lenta.ru 07:56
Общество

Цемах рассматривает возможность обращения в международные суды

Бывший командир одного из подразделений ПВО самопровозглашённой Донецкой народной республики Владимир Цемах заявил, что считает своё похищение украинскими спецслужбами терроризмом и рассматривает возможность обращения в связи с этим в международные суды.
RT на русском 08:25
Политика

В Британии вновь призвали отказаться от сделки с ЕС по Brexit

Нынешний вариант соглашения о «разводе» с ЕС не позволит осуществить Brexit и лишит Британию права голоса.
Росбалт 08:26
Общество

Глава Гидрометцентра пообещал россиянам «розовую зиму»

По осадкам, добавил Вильфанд, зима будет близкой к обычным значениям, за исключением юга европейской территории России, где возможен дефицит осадков, и Таймыра и Западной Сибири, где, по предварительным данным, будет их избыток.
Интерфакс 06:38
Экономика

Долговая нагрузка россиян достигла максимума с 2012 года

Кого кредитовали российские банки последние два года 39,5 млн человек, или больше половины работающих россиян (54%) сейчас имеют кредиты, подсчитал ЦБ, опираясь на данные крупнейших бюро кредитных историй.
РБК вчера в 05:42
Общество

Владимир Колокольцев провел заседание коллегии МВД России

Сегодня утром в российской столице состоялось заседание коллегии МВД России, председателем которого выступил генерал полиции Российской Федерации Владимир Колокольцев, занимающий пост Министра внутренних дел РФ.
Наша версия 08:07
Происшествия

Иван Голунов пришел в Басманный суд в бронежилете

Журналист Иван Голунов в пятницу находился в зале Басманного суда Москвы в бронежилете, в зал его сопровождали сотрудники спецслужб в масках, передает корреспондент "Интерфакса".
Интерфакс 05:32
Шоу-бизнес

Юлия Михалкова уходит из «Уральских пельменей»

Участница юмористического шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова объявила о своём уходе.
Профиль 30 октября в 02:37
Происшествия

Обвиняемый в убийстве на детской площадке найден мертвым в СИЗО

Российская газета 05:41
Политика

Рада обратилась к США с просьбой по поводу полка «Азов»

Верховная рада Украины призвала конгресс США провести тщательное расследование в отношении полка «Азов» перед тем, как включать его в список террористических организаций.
RT на русском 05:53
Происшествия

Ростовский суд вынес приговор бизнесмену из «списка Титова»

REGNUM вчера в 17:17
Кино

Эмилия Кларк объяснила киноляп со стаканчиком кофе в «Игре престолов»

Выступая на вечернем шоу с Джимми Фэллоном, актриса призналась, что стаканчик кофе, оказавшийся в кадре одной из серий восьмого сезона, принадлежал ее коллеге Конлету Хиллу, исполнителю роли Вариса.
Культуромания 05:06
Экономика

Цены на аренду жилья в России выросли на 27%

Средняя цена на съем жилья в крупных городах России увеличилась на 27%.
Газета.Ru вчера в 20:00
Транспорт

Названа максимальная стоимость проезда по трассе Москва — Казань

RT на русском 08:21
Игры

Журналисты оценили Death Stranding от геймдизайнера Хидео Кодзимы

Astera 07:37
Наука

Ученые: Кесарево сечение вызывает изменения в мозге

Ученые выяснили, что роды путем кесарево сечения могут не лучшим образом отразиться на состоянии новрожденного.
Вечерний курьер 06:44
Общество

Верховный суд ликвидировал движение «За права человека»

Верховный суд РФ в пятницу удовлетворил иск Минюста о ликвидации движения "За права человека", признав грубые и неустранимые нарушения оформления деятельности этой организации, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС 07:59
Общество

Налог для самозанятых введут по всей России с июля 2020 года

Специальный налоговый режим для самозанятых с 1 июля 2020 года может распространиться на всю страну, сообщил Минфин.
РИА Новости 06:02
Культура

«Первый канал» ответил Светлакову на заявление о цензуре

Московский Комсомолец вчера в 05:22
Политика

Украина заявила о срыве разведения сил в Петровском

Министр обороны Украины Андрей Загороднюк рассказал об обстрелах в Петровском, сообщает "Интерфакс". Обстрелы были зафиксированы 30 октября.
Газета.Ru 08:03
Фигурное катание

Фигуристки Загитова и Косторная выступят на этапе Гран-при во Франции

ТАСС Спорт вчера в 17:19
Происшествия

Полковник ФСБ Черкалин вернет в казну более 6 млрд рублей

Полковник ФСБ Кирилл Черкалин в ответ на исковые требования согласился вернуть в казну более 6 млрд рублей.
Известия 07:58
Политика

Фото Зеленского и Столтенберга рассмешило пользователей соцсетей

Пользователи сети посмеялись над совместной фотографией президента Украины Владимира Зеленского и генерального секретаря Североатлантического альянса Йенса Столтенберга, сообщает РИА Новости.
Газета.Ru 01:44
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