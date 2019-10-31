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Soccer.ru«Монако» с Головиным прошёл «Марсель» в Кубке Лиги
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Экономика
Греф рассказал Медведеву о снижении Сбербанком ставок по ипотеке
В ходе встречи Греф рассказал Медведеву, что Сбербанк снизил базовую ставку по жилищной ипотеке до 9,3%.
Происшествия
Воспитательницы пытались помешать убийце ребенка в Нарьян-Маре
Две воспитательницы детского сада «Сказка» в Нарьян-Маре пытались помешать убийце шестилетнего ребенка.
Политика
В Кремле назвали неудачным заявление Киева о репарациях за Донбасс
Сегодня министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий сделал неожиданное заявление о планах потребовать от России "репараций" на восстановление инфраструктуры Донбасса, только сумму решил не называть.
Происшествия
Появились кадры с места убийства экс-мэра Киселевска
Бывшего мэра Киселевска Кемеровской области Сергея Лаврентьева застрелили в собственном доме, расположенном в селе Верх-Чумыш, сообщает региональный Следственный комитет.
Армия и оружие
В Норвегии отреагировали на сообщения об операции российских подлодок
Происшествия
В Минобороны опровергли данные о госпитализации военных в Забайкалье
В Минобороны РФ назвали вымыслом данные о якобы заболевании военнослужащих в Забайкалье из-за "нервного срыва".
Гаджеты
Представлен DJI Mavic Mini — дрон, который не нужно регистрировать
Политика
Россия подсчитала объемы тайно вывозимой США из Сирии нефти
26 октября российское Минобороны показало снимки, сделанные космической разведкой, доказывающие, что США после разгрома террористов ИГ добывали и вывозили из Сирии нефть.
Общество
Цемах рассматривает возможность обращения в международные суды
Бывший командир одного из подразделений ПВО самопровозглашённой Донецкой народной республики Владимир Цемах заявил, что считает своё похищение украинскими спецслужбами терроризмом и рассматривает возможность обращения в связи с этим в международные суды.
Политика
В Британии вновь призвали отказаться от сделки с ЕС по Brexit
Нынешний вариант соглашения о «разводе» с ЕС не позволит осуществить Brexit и лишит Британию права голоса.
Общество
Глава Гидрометцентра пообещал россиянам «розовую зиму»
По осадкам, добавил Вильфанд, зима будет близкой к обычным значениям, за исключением юга европейской территории России, где возможен дефицит осадков, и Таймыра и Западной Сибири, где, по предварительным данным, будет их избыток.
Экономика
Долговая нагрузка россиян достигла максимума с 2012 года
Кого кредитовали российские банки последние два года 39,5 млн человек, или больше половины работающих россиян (54%) сейчас имеют кредиты, подсчитал ЦБ, опираясь на данные крупнейших бюро кредитных историй.
Общество
Владимир Колокольцев провел заседание коллегии МВД России
Сегодня утром в российской столице состоялось заседание коллегии МВД России, председателем которого выступил генерал полиции Российской Федерации Владимир Колокольцев, занимающий пост Министра внутренних дел РФ.
Происшествия
Иван Голунов пришел в Басманный суд в бронежилете
Журналист Иван Голунов в пятницу находился в зале Басманного суда Москвы в бронежилете, в зал его сопровождали сотрудники спецслужб в масках, передает корреспондент "Интерфакса".
Шоу-бизнес
Юлия Михалкова уходит из «Уральских пельменей»
Участница юмористического шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова объявила о своём уходе.
Происшествия
Обвиняемый в убийстве на детской площадке найден мертвым в СИЗО
Политика
Рада обратилась к США с просьбой по поводу полка «Азов»
Верховная рада Украины призвала конгресс США провести тщательное расследование в отношении полка «Азов» перед тем, как включать его в список террористических организаций.
Происшествия
Ростовский суд вынес приговор бизнесмену из «списка Титова»
Кино
Эмилия Кларк объяснила киноляп со стаканчиком кофе в «Игре престолов»
Выступая на вечернем шоу с Джимми Фэллоном, актриса призналась, что стаканчик кофе, оказавшийся в кадре одной из серий восьмого сезона, принадлежал ее коллеге Конлету Хиллу, исполнителю роли Вариса.
Экономика
Цены на аренду жилья в России выросли на 27%
Средняя цена на съем жилья в крупных городах России увеличилась на 27%.
Транспорт
Названа максимальная стоимость проезда по трассе Москва — Казань
Наука
Ученые: Кесарево сечение вызывает изменения в мозге
Ученые выяснили, что роды путем кесарево сечения могут не лучшим образом отразиться на состоянии новрожденного.
Общество
Верховный суд ликвидировал движение «За права человека»
Верховный суд РФ в пятницу удовлетворил иск Минюста о ликвидации движения "За права человека", признав грубые и неустранимые нарушения оформления деятельности этой организации, передает корреспондент ТАСС.
Общество
Налог для самозанятых введут по всей России с июля 2020 года
Специальный налоговый режим для самозанятых с 1 июля 2020 года может распространиться на всю страну, сообщил Минфин.
Культура
«Первый канал» ответил Светлакову на заявление о цензуре
Политика
Украина заявила о срыве разведения сил в Петровском
Министр обороны Украины Андрей Загороднюк рассказал об обстрелах в Петровском, сообщает "Интерфакс". Обстрелы были зафиксированы 30 октября.
Фигурное катание
Фигуристки Загитова и Косторная выступят на этапе Гран-при во Франции
Происшествия
Полковник ФСБ Черкалин вернет в казну более 6 млрд рублей
Полковник ФСБ Кирилл Черкалин в ответ на исковые требования согласился вернуть в казну более 6 млрд рублей.
Политика
Фото Зеленского и Столтенберга рассмешило пользователей соцсетей
Пользователи сети посмеялись над совместной фотографией президента Украины Владимира Зеленского и генерального секретаря Североатлантического альянса Йенса Столтенберга, сообщает РИА Новости.