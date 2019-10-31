«Монако» с Головиным прошёл «Марсель» в Кубке Лиги

Политика В Кремле назвали неудачным заявление Киева о репарациях за Донбасс Сегодня министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий сделал неожиданное заявление о планах потребовать от России "репараций" на восстановление инфраструктуры Донбасса, только сумму решил не называть.

Происшествия Появились кадры с места убийства экс-мэра Киселевска Бывшего мэра Киселевска Кемеровской области Сергея Лаврентьева застрелили в собственном доме, расположенном в селе Верх-Чумыш, сообщает региональный Следственный комитет.

Политика Россия подсчитала объемы тайно вывозимой США из Сирии нефти 26 октября российское Минобороны показало снимки, сделанные космической разведкой, доказывающие, что США после разгрома террористов ИГ добывали и вывозили из Сирии нефть.

Общество Цемах рассматривает возможность обращения в международные суды Бывший командир одного из подразделений ПВО самопровозглашённой Донецкой народной республики Владимир Цемах заявил, что считает своё похищение украинскими спецслужбами терроризмом и рассматривает возможность обращения в связи с этим в международные суды.

Общество Глава Гидрометцентра пообещал россиянам «розовую зиму» По осадкам, добавил Вильфанд, зима будет близкой к обычным значениям, за исключением юга европейской территории России, где возможен дефицит осадков, и Таймыра и Западной Сибири, где, по предварительным данным, будет их избыток.

Экономика Долговая нагрузка россиян достигла максимума с 2012 года Кого кредитовали российские банки последние два года 39,5 млн человек, или больше половины работающих россиян (54%) сейчас имеют кредиты, подсчитал ЦБ, опираясь на данные крупнейших бюро кредитных историй.

Общество Владимир Колокольцев провел заседание коллегии МВД России Сегодня утром в российской столице состоялось заседание коллегии МВД России, председателем которого выступил генерал полиции Российской Федерации Владимир Колокольцев, занимающий пост Министра внутренних дел РФ.

Происшествия Иван Голунов пришел в Басманный суд в бронежилете Журналист Иван Голунов в пятницу находился в зале Басманного суда Москвы в бронежилете, в зал его сопровождали сотрудники спецслужб в масках, передает корреспондент "Интерфакса".

Кино Эмилия Кларк объяснила киноляп со стаканчиком кофе в «Игре престолов» Выступая на вечернем шоу с Джимми Фэллоном, актриса призналась, что стаканчик кофе, оказавшийся в кадре одной из серий восьмого сезона, принадлежал ее коллеге Конлету Хиллу, исполнителю роли Вариса.

Общество Верховный суд ликвидировал движение «За права человека» Верховный суд РФ в пятницу удовлетворил иск Минюста о ликвидации движения "За права человека", признав грубые и неустранимые нарушения оформления деятельности этой организации, передает корреспондент ТАСС.