Футбол

Soccer.ruSoccer.ru«Монако» с Головиным прошёл «Марсель» в Кубке Лиги

"Монако" в матче 1/16 финала Кубка Лиги одолел "Марсель".
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Кубок французской лиги. «Монако» Головина победил «Марсель»

Sports.ru30 октября в 04:50

Головин получил 7 баллов от L’Equipe за матч с «Марселем»

Спорт-Экспрессвчера в 05:12

С капитаном английского «Дерби» разорвали контракт из-за пьяного ДТП

Чемпионат30 октября в 19:00

«Монако» с Головиным выбил «Марсель» из Кубка Франции

Sport24.ru30 октября в 18:03

«Монако» Головина прошел «Марсель» в Кубке французской лиги

Матч ТВ30 октября в 18:21

«Монако» обыграл «Марсель», Головин вышел на 13-й минуте

Советский спорт30 октября в 18:31

«Монако» с Головиным прошёл «Марсель» в Кубке Лиги

Soccer.ru30 октября в 18:19
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Представлены номинанты на премию «Золотая маска»

Объявлены номинанты театральной премии «Золотая маска» сезона 2018-2019, вручение пройдет 15 апреля 2020 года в концертном зале «Зарядье».
Взгляд.ру вчера в 05:27
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В Чикаго в девочку выстрелили, когда она собирала сладости на Хэллоуин

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Армия США решила сменить калибр патронов из-за России

Изменить калибр американцы решили из-за новых российских и китайских бронежилетов, которые пули в 5,56 мм могут не пробить.
Известия вчера в 20:14
Политика

Лавров заявил, что Россия и Китай не планируют создание военного союза

Отношения России и Китая находятся на очень высоком уровне, но о создании военных союзов между двумя странами речи не идет, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
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Максим Фадеев расторг контракт со всеми своими артистами

Музыкальный продюсер Максим Фадеев расторг контракт со всеми артистами своего лейбла Malfa.
Рифей-Пермь 30 октября в 07:49
Происшествия

Опубликовано видео с места убийства экс-мэра Киселевска

Оперативное видео с места убийства экс-мэра Киселевска Кемеровской области Сергея Лаврентьева опубликовал 1 ноября Следственный комитет России.
REGNUM 02:27
Политика

Die Welt назвала Украину победителем в борьбе с «Северным потоком-2»

США и Украина выиграли в ситуации с газопроводом «Северный поток-2», несмотря на то что Дания наконец выдала разрешение на его строительство.
РБК вчера в 14:36
Политика

Трамп пообещал зачитать стенограмму беседы с Зеленским в прямом эфире

Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен зачитать в прямом эфире по телевидению стенограмму телефонной беседы с украинским коллегой Владимиром Зеленским, которая стала поводом для начала процедуры импичмента в отношении американского лидера.
ТАСС 03:00
Футбол

«Андерлехт» — «Гент»: букмекеры определили фаворита встречи

Опираясь на статистику личных встреч, согласно которой «Гент» выигрывает чуть чаще, аналитики БК «Лига Ставок» отдают лидерство в предстоящей игре именно этой команде.
Bookmaker-ratings.ru вчера в 06:58
Экономика

ЦБ отозвал лицензию у российского подразделения Danske Bank

Центробанк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у петербургского «Данске банка» на основании ходатайства, поданного акционером, сообщается на сайте регулятора.
Ведомости 03:28
Здоровье

В школах Нижнего Тагила из-за вспышки ОРВИ на неделю продлили каникулы

Из-за вспышки ОРВИ в управлении образования решили продлить осенние каникулы, чтобы разобщить учеников и таким образом снизить заболеваемость инфекциями.
Все новости (Нижний Тагил) 02:19
Политика

Депутат Рады расплакалась на заседании

РИА Новости 03:37
Гаджеты

Мировой рынок смартфонов показал первый рост за два года

Компания Canalys подвела итоги исследования глобального рынка смартфонов в третьем квартале: отмечается, что отрасль впервые за два года продемонстрировала положительную динамику.
3DNews вчера в 04:17
Политика

Белоруссия унифицирует с Россией таргетирование инфляции

Глава Национального банка Белоруссии Павел Каллаур сообщил, что Минск при унификации денежно-кредитной политики с Москвой рассчитывает с 2021 года перейти на режим таргетирования инфляции, с целями, близкими российскому Центробанку.
RT на русском 03:43
Политика

Фото Зеленского и Столтенберга рассмешило пользователей соцсетей

Пользователи сети посмеялись над совместной фотографией президента Украины Владимира Зеленского и генерального секретаря Североатлантического альянса Йенса Столтенберга, сообщает РИА Новости.
Газета.Ru 01:44
Гаджеты

Apple купила бренд у компании из Зеленограда

Российская группа компаний ISBC продала Apple свою торговую марку AirTag, под которой выпускала гаджеты с RFID-метками.
News.ru вчера в 03:19
Технологии

Собственная спутниковая система телефонной связи появится в России

Вечерняя Москва 03:08
Политика

Захарова ответила на призыв НАТО вернуть Крым Украине

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала призыв НАТО вернуть Крым под контроль Украины «сотрясанием воздуха», передает Ura.ru.
РБК вчера в 20:19
Общество

Небензя назвал шокирующими детали нападения на дипломата РФ в Косово

Дипломат призвал Совет Безопасности ООН решительно осудить нападение на Краснощекова и оценил итоги расследования инцидента.
Известия вчера в 17:32
Единоборства

Фьюри нокаутировал Строумэна, а Леснар взял реванш у Веласкеса

Строумэн избивает Фьюри, но британец смог перевести бой за пределы ринга и отправить соперника в нокдаун.
Sports.ru вчера в 07:50
Общество

В России вступил в силу закон о суверенном рунете

В России вступил в силу закон о суверенном рунете С 1 ноября в России вступает в силу закон о «суверенном рунете», подразумевающий установку на сетях операторов систем фильтрации интернет-трафика для противодействия угрозам.
Коммерсантъ вчера в 18:32
Политика

Украина отказалась платить за восстановление Донбасса

Министр транспорта и инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил, что Киев не намерен оплачивать восстановление неподконтрольных ему территорий Донбасса.
Lenta.ru 02:34
Происшествия

Знакомый рассказал о характере убийцы ребёнка в детсаду в Нарьян-Маре

Мужчина, задержанный по подозрению в убийстве ребёнка в детском саду Нарьян-Мара, был довольно отстранённым от жизни человеком.
RT на русском вчера в 14:38
Общество

Алексей Текслер предложил кандидатуру на должность омбудсмена

Губернатор Челябинской области сегодня в социальной сети внес кандидатуру на должность уполномоченного по правам человека.
Первый областной 04:03
Футбол

Российский футболист признался, что ему кричали с трибун в чемпионате Гондураса

RT на русском 04:01
Хоккей

Хоккеист Лемтюгов вышел на игру британской лиги в маске Путина

Хоккеист "Шеффилда" Николай Лемтюгов в матче британской лиги против "Манчестер Шторм" вышел на лед в маске Владимира Путина.
Pravda.Ru вчера в 05:13
Общество

Суд признал законным внесение ФБК в список иноагентов

Замоскворецкий суд Москвы признал законными действия Минюста, который внёс Фонд борьбы с коррупцией* (ФБК) в реестр некоммерческих организаций — иностранных агентов.
RT на русском 03:57
Космос

Новая экскурсия стартует в центре «Космонавтика и авиация» на ВДНХ

Москва 24 02:33
Единоборства

Альварес назвал Ковалёва лучшим боксёром в полутяжёлом весе

Мексиканский боксёр Сауль Альварес похвалил своего будущего соперника, чемпиона мира в полутяжёлом весе по версии Всемирной боксёрской организации (WBO) Сергея Ковалёва.
RT на русском вчера в 12:37
Автоспорт

Ферстаппен назвал глупой критику со стороны Хэмилтона

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен ответил на критику со стороны гонщика «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона.
Чемпионат вчера в 15:22
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