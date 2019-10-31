Футбол

Soccer.ruSoccer.ru«Монако» с Головиным прошёл «Марсель» в Кубке Лиги

"Монако" в матче 1/16 финала Кубка Лиги одолел "Марсель".
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Головин получил 7 баллов от L’Equipe за матч с «Марселем»

Спорт-Экспресс05:12

«Монако» с Головиным прошёл «Марсель» в Кубке Лиги

Soccer.ruвчера в 18:19

«Монако» с Головиным выбил «Марсель» из Кубка Франции

Sport24.ruвчера в 18:03

Кубок французской лиги. «Монако» Головина победил «Марсель»

Sports.ruвчера в 04:50

«Монако» с Головиным обыграл «Марсель» и вышел в 1/8 финала Кубка лиги

Чемпионатвчера в 18:32

«Монако» обыграл «Марсель», Головин вышел на 13-й минуте

Советский спортвчера в 18:31

«Монако» Головина прошел «Марсель» в Кубке французской лиги

Матч ТВвчера в 18:21
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Автоматически обработано 7079 источников, обновлено в 12:53, Вашингтон
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Появилась новая версия гибели солдата в российской воинской части

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Первый вернувшийся в Россию беглый олигарх получил срок

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Call of Duty: Modern Warfare – самая продаваемая игра года

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Netflix опубликовал трейлер «Ведьмака»

Стриминговый сервис Netflix на своем канале в Youtube опубликовал трейлер сериала «Ведьмак», который снят по мотивам произведений польского писателя Анджея Сапковского.
Rambler News Service 12:48
Происшествия

В Нарьян-Маре мужчина зарезал ребенка в детском саду

Во время тихого часа мужчина нанес ребенку смертельное ранение и тот скончался на месте, сообщает СК. Подозреваемого сразу же задержали.
РИА Новости 08:57
Общество

Ректор ВШЭ прокомментировал слова профессора вуза о русском языке

Ректор НИУ ВШЭ Ярослав Кузьминов прокомментировал высказывание преподавателя факультета гуманитарных наук Гасана Гусейнова, назвавшего современный русский язык «убогим и клоачным».
RT на русском вчера в 07:52
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Палата представителей одобрила процедуру импичмента Трампу

Зачем демократы представили резолюцию Трамп отказался сотрудничать с расследованием, сославшись на то, что Пелоси не выносила вопрос о начале импичмента на голосование в палате представителей.
РБК 11:50
Политика

В НАТО заявили о невозможности нормальной работы с Россией

Представители НАТО по итогам заседания комиссии НАТО-Украина, состоявшемся в Киеве, заявили, что не видят в настоящее время возможности для нормальной работы с Россией, пока она не изменит свое поведение на мировой арене.
Газета.Ru 08:44
Армия и оружие

Пентагон показал видео уничтожения аль-Багдади

Министерство обороны США обнародовало видео операции по уничтожению лидера запрещенной в России террористической организации ИГ.
Инфо24 01:47
Футбол

Роналду показал свой костюм на Хэллоуин

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду показал свой наряд на Хэллоуин.
Sport24.ru 08:59
Экономика

Россия достроит начатый СССР в 1979 году сталелитейный завод в Нигерии

На строительство завода мощностью 3 млн т в год, начатое еще в 1979 году при содействии Советского Союза, было направлено $8 млрд.
РБК 12:20
Политика

Венгрия наложила вето на декларацию НАТО по Украине

У Венгрии "не было другого выбора, кроме как наложить вето на заявление", заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, поскольку "интересы венгра - достаточная причина для нас, чтобы защищать его".
Российская газета вчера в 10:17
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Минздрав выявил сокращение числа врачей в 54 регионах

В 54 российских регионах в этом году сократилось число врачей.
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Лейбл Фадеева расторг контракты со всеми артистами

Телеканал 360° вчера в 06:20
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Путин прокомментировал диалог Зеленского с националистами

Президент России Владимир Путин прокомментировал диалог украинского лидера Владимира Зеленского с националистами на линии соприкосновения в Донбассе.
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В Кольцово проверяют самолет из-за сообщения о минировании

66.ru 12:27
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Новый «троянский вирус» поразил Android-устройства

Эксперты отметили, что вирус атаковал более 40 тысяч гаджетов, ежемесячно к их числу прибавляется еще 2400 смартфонов.
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Владимир Мединский раскритиковал фильм «Джокер»

Владимир Мединский признался, что ему не понравился фильм «Джокер», правда, конкретных причин он не назвал.
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Компания Ubisoft добавит кроссплей в свои игры

Компания Ubisoft вскоре добавит в собственные игры кроссплей, причём, новшество коснётся PvP-продуктов.
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Зеленский дал комментарий о решении Дании по «Северному потоку — 2»

Власти Украины понимали, что Дания может дать России разрешение на строительство в своих территориальных водах газопровода «Северный поток — 2». Об этом 31 октября заявил президент Украины Владимир Зеленский.
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Общество

Анджелина Джоли воссоединилась с детьми на Канарах

Анджелина Джоли даже по пути в супермаркет выглядит так же роскошно, как и на красной дорожке.
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В Петербурге проведут проверку из-за лопнувшей трубы с горячей водой

Следственный комитет по Санкт-Петербургу проводит доследственную проверку по факту прорыва трубы во Фрунзенском районе города, сообщается на сайте ведомства.
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Политика

Беглов в Калининграде примет участие в заседании Госсовета с Путиным

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов станет участником заседания Государственного совета, который проведет президент РФ Владимир Путин в Калининграде 31 октября, пишет портал «Невские новости».
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Решение о переходе на кассетные подшипники отменят в суточный срок

По итогам совещания, сообщил представитель господина Козака Илья Джус, «принято принципиальное решение Минтрансу в суточный срок признать утратившим силу приказ Минтранса от 25 октября 2019 года в части обязательного перехода на подшипники кассетного типа с 1 января 2021 года».
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В Санкт-Петербурге обнародовали характеристику КГБ на Путина

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Алена Савченко: «Я с удовольствием бы вернулась хоть сейчас»

Алена Савченко: «От соревнований получаешь нереальный прилив адреналина, а чувство борьбы буквально заводит твой организм и открывает в нем новые возможности»
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Андрей Талалаев: «Футболисты дотерпели во втором тайме»

Главный тренер «Химок» Андрей Талалаев остался доволен игрой команды в матче 1/8 финала Олимп — Кубка России против «Оренбурга» (2:1). — Хорошая кубковая игра, — приводит слова тренера официальный сайт «Оренбурга».
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Марсело признался, что пережил паническую атаку во время финала ЛЧ

Защитник "Реала" Марсело рассказал, что во время финала Лиги чемпионов УЕФА 2018 года против "Ливерпуля" он пережил паническую атаку:Я не мог дышать, но старался держать себя в руках.
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Автотор запустил сборку Kia Soul по полному циклу

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Юлия Михалкова вышла из состава известного юмористического клуба «Уральские пельмени». Звезда объяснила прессе причины своего ухода.
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