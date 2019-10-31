Футбол
Soccer.ru«Монако» с Головиным прошёл «Марсель» в Кубке Лиги
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Общество
Call of Duty: Modern Warfare – самая продаваемая игра года
Кино
Netflix опубликовал трейлер «Ведьмака»
Стриминговый сервис Netflix на своем канале в Youtube опубликовал трейлер сериала «Ведьмак», который снят по мотивам произведений польского писателя Анджея Сапковского.
Происшествия
В Нарьян-Маре мужчина зарезал ребенка в детском саду
Во время тихого часа мужчина нанес ребенку смертельное ранение и тот скончался на месте, сообщает СК. Подозреваемого сразу же задержали.
Общество
Ректор ВШЭ прокомментировал слова профессора вуза о русском языке
Ректор НИУ ВШЭ Ярослав Кузьминов прокомментировал высказывание преподавателя факультета гуманитарных наук Гасана Гусейнова, назвавшего современный русский язык «убогим и клоачным».
Политика
Палата представителей одобрила процедуру импичмента Трампу
Зачем демократы представили резолюцию Трамп отказался сотрудничать с расследованием, сославшись на то, что Пелоси не выносила вопрос о начале импичмента на голосование в палате представителей.
Политика
В НАТО заявили о невозможности нормальной работы с Россией
Представители НАТО по итогам заседания комиссии НАТО-Украина, состоявшемся в Киеве, заявили, что не видят в настоящее время возможности для нормальной работы с Россией, пока она не изменит свое поведение на мировой арене.
Армия и оружие
Пентагон показал видео уничтожения аль-Багдади
Министерство обороны США обнародовало видео операции по уничтожению лидера запрещенной в России террористической организации ИГ.
Футбол
Роналду показал свой костюм на Хэллоуин
Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду показал свой наряд на Хэллоуин.
Экономика
Россия достроит начатый СССР в 1979 году сталелитейный завод в Нигерии
На строительство завода мощностью 3 млн т в год, начатое еще в 1979 году при содействии Советского Союза, было направлено $8 млрд.
Политика
Венгрия наложила вето на декларацию НАТО по Украине
У Венгрии "не было другого выбора, кроме как наложить вето на заявление", заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, поскольку "интересы венгра - достаточная причина для нас, чтобы защищать его".
Здоровье
Минздрав выявил сокращение числа врачей в 54 регионах
В 54 российских регионах в этом году сократилось число врачей.
Шоу-бизнес
Лейбл Фадеева расторг контракты со всеми артистами
Политика
Путин прокомментировал диалог Зеленского с националистами
Президент России Владимир Путин прокомментировал диалог украинского лидера Владимира Зеленского с националистами на линии соприкосновения в Донбассе.
Технологии
Новый «троянский вирус» поразил Android-устройства
Эксперты отметили, что вирус атаковал более 40 тысяч гаджетов, ежемесячно к их числу прибавляется еще 2400 смартфонов.
Кино
Владимир Мединский раскритиковал фильм «Джокер»
Владимир Мединский признался, что ему не понравился фильм «Джокер», правда, конкретных причин он не назвал.
Киберспорт
Компания Ubisoft добавит кроссплей в свои игры
Компания Ubisoft вскоре добавит в собственные игры кроссплей, причём, новшество коснётся PvP-продуктов.
Политика
Зеленский дал комментарий о решении Дании по «Северному потоку — 2»
Власти Украины понимали, что Дания может дать России разрешение на строительство в своих территориальных водах газопровода «Северный поток — 2». Об этом 31 октября заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Общество
Анджелина Джоли воссоединилась с детьми на Канарах
Анджелина Джоли даже по пути в супермаркет выглядит так же роскошно, как и на красной дорожке.
Происшествия
В Петербурге проведут проверку из-за лопнувшей трубы с горячей водой
Следственный комитет по Санкт-Петербургу проводит доследственную проверку по факту прорыва трубы во Фрунзенском районе города, сообщается на сайте ведомства.
Политика
Беглов в Калининграде примет участие в заседании Госсовета с Путиным
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов станет участником заседания Государственного совета, который проведет президент РФ Владимир Путин в Калининграде 31 октября, пишет портал «Невские новости».
Общество
Решение о переходе на кассетные подшипники отменят в суточный срок
По итогам совещания, сообщил представитель господина Козака Илья Джус, «принято принципиальное решение Минтрансу в суточный срок признать утратившим силу приказ Минтранса от 25 октября 2019 года в части обязательного перехода на подшипники кассетного типа с 1 января 2021 года».
Фигурное катание
Алена Савченко: «Я с удовольствием бы вернулась хоть сейчас»
Алена Савченко: «От соревнований получаешь нереальный прилив адреналина, а чувство борьбы буквально заводит твой организм и открывает в нем новые возможности»
Футбол
Андрей Талалаев: «Футболисты дотерпели во втором тайме»
Главный тренер «Химок» Андрей Талалаев остался доволен игрой команды в матче 1/8 финала Олимп — Кубка России против «Оренбурга» (2:1). — Хорошая кубковая игра, — приводит слова тренера официальный сайт «Оренбурга».
Футбол
Марсело признался, что пережил паническую атаку во время финала ЛЧ
Защитник "Реала" Марсело рассказал, что во время финала Лиги чемпионов УЕФА 2018 года против "Ливерпуля" он пережил паническую атаку:Я не мог дышать, но старался держать себя в руках.
Авто
Автотор запустил сборку Kia Soul по полному циклу
На калининградском предприятии «Автотор» наладили производство Kia Soul третьего поколения по полному циклу.
Шоу-бизнес
Михалкова объяснила свой уход из «Уральских пельменей»
Юлия Михалкова вышла из состава известного юмористического клуба «Уральские пельмени». Звезда объяснила прессе причины своего ухода.