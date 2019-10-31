Футбол

Soccer.ruSoccer.ru«Монако» с Головиным прошёл «Марсель» в Кубке Лиги

"Монако" в матче 1/16 финала Кубка Лиги одолел "Марсель".
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Кубок французской лиги. «Монако» Головина принимает «Марсель»

Sports.ru04:50

«Монако» с Головиным выбил Виллаш-Боаша из Кубка лиги

Спорт-Экспресс18:20

«Монако» с Головиным обыграл «Марсель» и вышел в 1/8 финала Кубка лиги

Чемпионат18:32

«Монако» с Головиным выбил «Марсель» из Кубка Франции

Sport24.ru18:03

«Монако» обыграл «Марсель», Головин вышел на 13-й минуте

Советский спорт18:31

«Монако» Головина прошел «Марсель» в Кубке французской лиги

Матч ТВ18:21

«Монако» с Головиным прошёл «Марсель» в Кубке Лиги

Soccer.ru18:19
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Автоматически обработаны 7073 источника, обновлено в 20:10, Ашберн
Происшествия

СК предупредил россиян о новом виде телефонного мошенничества

Следственный комитет в среду предупредил россиян об участившихся случаях телефонного мошенничества, когда аферисты выдают себя за следователей.
РИА Новости 10:56
Хоккей

«Ак Барс» победил «Адмирал» в матче КХЛ

Советский спорт 15:50
Политика

В Кремле прокомментировали стрельбу в воинской части в Забайкалье

Трагедия случилась в минувшую пятницу в войсковой части в Забайкалье.
РИА Новости вчера в 06:03
Шоу-бизнес

Муж Вележевой рассказал об инциденте в самолете

Известия 12:20
Здоровье

Каждая десятая шапка в России может вызвать головную боль или рак кожи

Портал VistaNews.ru со ссылкой на воронежского врача-невролога Дмитрия Разумовского сообщает, что каждая десятая шапка, продающаяся на территории России, несёт в себе опасность.
Live24 вчера в 05:48
Авто

Стартовали продажи Toyota RAV4 нового поколения в России

Сегодня, 30 октября, в России стартовали продажи нового Toyota RAV4.
Автоновости дня 07:38
Хоккей

Свечников первым в истории НХЛ забросил лакросс-гол

Свечников первым в истории лиги забросил «мичиган», или лакросс-гол. До этого подобным взятием ворот не отличался никто в НХЛ.
RT на русском 02:08
Общество

Симоньян поругалась с Собчак из-за Петрова и Боширова

Газета.Ru 07:36
Политика

В конгрессе США приняли резолюцию против включения России в G7

Комитет палаты представителей по иностранным делам конгресса США принял в четверг резолюцию против участия России во встречах "большой семерки", говорится в сообщении на сайте одного из авторов документа конгрессмена Альбио Сайреса.
РИА Новости 18:59
Политика

Путин из Будапешта прибыл в Калининград

Президент России Владимир Путин, завершивший в среду визит в Венгрию, прибыл в Калининград, где будет работать в четверг.
ТАСС 18:23
Общество

Fiat Chrysler подтвердил переговоры о слиянии с Peugeot

PSA Group, французский владелец Peugeot, изучает возможность слияния со своим американо-итальянским конкурентом Fiat Chrysler.
Южный Федеральный 10:23
Происшествия

В Приморье спасатели ищут четырех пропавших рыбаков

РИА Новости 27 октября в 21:17
Происшествия

Солдат-срочник в Забайкалье планировал убить только одного офицера

9111.ru 13:06
Космос

Стал известен состав новой экспедиции на МКС

На Международную космическую станцию (МКС) в апреле отправятся российские космонавты Николай Тихонов и Андрей Бабкин, а также американский астронавт Крис Кэссиди.
Lenta.ru 19:55
Политика

Путин призвал обнулить взаимные претензии России и Украины по газу

Президент РФ подчеркнул, что Украина получает российский газ и в настоящее время, пусть и по "ложному" реверсу.
ТАСС 15:33
Экономика

Духов не хватит: парфюмеры готовятся снизить импорт в Россию

Замглавы Минпромторга Виктор Евтухов сказал «Известиям», что контролирующие органы не поддерживают появления исключений из правил для импортируемых духов и туалетной воды (в части возможности их маркировки на территории РФ на складе компании уже после выпуска во внутренний оборот).
Известия 17:01
Общество

Счетная палата обнаружила вывод денег на господдержку кино в офшоры

Счетная палата проанализировала пять реестров таких документов и выяснила, что получатели субсидий перечисляют бюджетные деньги на счета кинокомпаний, не обязанных предоставлять отчет.
РБК 17:00
Технологии

Компания Бекмамбетова научилась синтезировать голоса знаменитостей

Телеканал 360° вчера в 11:53
Шоу-бизнес

Папарацци застигли Монику Беллуччи без макияжа

Папарацци изловчились сфотографировать 55-летнюю актрису без макияжа, с неуложенными волосами и в мешковатом костюме, пишет «СтарХит».
Пятый канал вчера в 23:57
Шоу-бизнес

Максим Фадеев расторг контракты со всеми артистами своего лейбла

BFM.ru 10:37
Происшествия

В Коми в детском саду умер пятилетний ребенок

"Проводится проверка по факту смерти пятилетнего ребенка в детском саду", - сказала собеседница агентства, не уточнив подробностей.
РИА Новости 15:48
Политика

Генсек НАТО не хочет слышать мнение РФ о вступлении Украины в альянс

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что не будет слушать, что думает Россия о вступлении Украины в Североатлантический альянс.
Газета.Ru 19:28
Происшествия

На Камчатке завели уголовное дело после смерти младенца в самолете

На Камчатке следователи завели уголовное дело после гибели трехмесячного ребенка на борту самолета, направлявшегося из Петропавловска-Камчатского в Хабаровск.
РБК 19:37
Политика

Конгресс США на этой неделе проголосует по резолюции об импичменте

О начале процедуры импичмента было объявлено месяц назад. Поводом стал телефонный разговор между Трампом и Владимиром Зеленским.
Newvz.ru вчера в 03:42
Наука

Физики объяснили метахрональные волны в массиве микротрубочек

Физики из США теоретически объяснили, почему в массиве микротрубочек, погруженных в раствор кинезина и АТФ, возникают метахрональные волны.
N+1 08:06
Происшествия

Человек погиб в ДТП с тремя самосвалами на Сахалине

REGNUM 19:09
Политика

На заседании конституционного комитета Сирии пустуют четыре места

Четыре места пустуют за столом представителей гражданского общества на первом заседании конституционного комитета Сирии, которое проходит в среду в женевской штаб-квартире ООН, при этом в зале присутствует, как и положено по регламенту, 150 делегатов, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 08:09
Авто

Бэтмобиль с двигателем от вертолета выставлен на продажу в США

В США выставили на продажу реплику бэтмобиля из фильма «Бэтмен» Тима Бёртона, соответствующее объявление опубликовали на eBay.
Тарантас Ньюс вчера в 05:39
Общество

Ректор ВШЭ раскритиковал сотрудника за высказывания о русском языке

Ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов упрекнул профессора факультета гуманитарных наук вуза Гасана Гусейнова, опубликовавшего в Facebook запись с негативными оценками русского языка, в некорректном для преподавателя поведении в социальной сети.
ТАСС 06:58
Политика

Зеленский назвал этапы возвращения контроля над Донбассом

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что для возвращения контроля Киева над Донбассом необходимо выполнить три этапа: «завершение горячей стадии» конфликта, «примирение людей» и «безопасная реинтеграция».
RT на русском 05:40
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