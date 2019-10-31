Футбол
Soccer.ru«Монако» с Головиным прошёл «Марсель» в Кубке Лиги
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Автоматически обработаны 7073 источника, обновлено в 20:10, Ашберн
Происшествия
СК предупредил россиян о новом виде телефонного мошенничества
Следственный комитет в среду предупредил россиян об участившихся случаях телефонного мошенничества, когда аферисты выдают себя за следователей.
РИА Новости 10:56
Хоккей
«Ак Барс» победил «Адмирал» в матче КХЛ
Советский спорт 15:50
Политика
В Кремле прокомментировали стрельбу в воинской части в Забайкалье
Трагедия случилась в минувшую пятницу в войсковой части в Забайкалье.
РИА Новости вчера в 06:03
Здоровье
Каждая десятая шапка в России может вызвать головную боль или рак кожи
Портал VistaNews.ru со ссылкой на воронежского врача-невролога Дмитрия Разумовского сообщает, что каждая десятая шапка, продающаяся на территории России, несёт в себе опасность.
Live24 вчера в 05:48
Авто
Стартовали продажи Toyota RAV4 нового поколения в России
Сегодня, 30 октября, в России стартовали продажи нового Toyota RAV4.
Автоновости дня 07:38
Хоккей
Свечников первым в истории НХЛ забросил лакросс-гол
Свечников первым в истории лиги забросил «мичиган», или лакросс-гол. До этого подобным взятием ворот не отличался никто в НХЛ.
RT на русском 02:08
Политика
В конгрессе США приняли резолюцию против включения России в G7
Комитет палаты представителей по иностранным делам конгресса США принял в четверг резолюцию против участия России во встречах "большой семерки", говорится в сообщении на сайте одного из авторов документа конгрессмена Альбио Сайреса.
РИА Новости 18:59
Политика
Путин из Будапешта прибыл в Калининград
Президент России Владимир Путин, завершивший в среду визит в Венгрию, прибыл в Калининград, где будет работать в четверг.
ТАСС 18:23
Общество
Fiat Chrysler подтвердил переговоры о слиянии с Peugeot
PSA Group, французский владелец Peugeot, изучает возможность слияния со своим американо-итальянским конкурентом Fiat Chrysler.
Южный Федеральный 10:23
Происшествия
В Приморье спасатели ищут четырех пропавших рыбаков
РИА Новости 27 октября в 21:17
Космос
Стал известен состав новой экспедиции на МКС
На Международную космическую станцию (МКС) в апреле отправятся российские космонавты Николай Тихонов и Андрей Бабкин, а также американский астронавт Крис Кэссиди.
Lenta.ru 19:55
Политика
Путин призвал обнулить взаимные претензии России и Украины по газу
Президент РФ подчеркнул, что Украина получает российский газ и в настоящее время, пусть и по "ложному" реверсу.
ТАСС 15:33
Экономика
Духов не хватит: парфюмеры готовятся снизить импорт в Россию
Замглавы Минпромторга Виктор Евтухов сказал «Известиям», что контролирующие органы не поддерживают появления исключений из правил для импортируемых духов и туалетной воды (в части возможности их маркировки на территории РФ на складе компании уже после выпуска во внутренний оборот).
Известия 17:01
Общество
Счетная палата обнаружила вывод денег на господдержку кино в офшоры
Счетная палата проанализировала пять реестров таких документов и выяснила, что получатели субсидий перечисляют бюджетные деньги на счета кинокомпаний, не обязанных предоставлять отчет.
РБК 17:00
Технологии
Компания Бекмамбетова научилась синтезировать голоса знаменитостей
Телеканал 360° вчера в 11:53
Шоу-бизнес
Папарацци застигли Монику Беллуччи без макияжа
Папарацци изловчились сфотографировать 55-летнюю актрису без макияжа, с неуложенными волосами и в мешковатом костюме, пишет «СтарХит».
Пятый канал вчера в 23:57
Происшествия
В Коми в детском саду умер пятилетний ребенок
"Проводится проверка по факту смерти пятилетнего ребенка в детском саду", - сказала собеседница агентства, не уточнив подробностей.
РИА Новости 15:48
Политика
Генсек НАТО не хочет слышать мнение РФ о вступлении Украины в альянс
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что не будет слушать, что думает Россия о вступлении Украины в Североатлантический альянс.
Газета.Ru 19:28
Происшествия
На Камчатке завели уголовное дело после смерти младенца в самолете
На Камчатке следователи завели уголовное дело после гибели трехмесячного ребенка на борту самолета, направлявшегося из Петропавловска-Камчатского в Хабаровск.
РБК 19:37
Политика
Конгресс США на этой неделе проголосует по резолюции об импичменте
О начале процедуры импичмента было объявлено месяц назад. Поводом стал телефонный разговор между Трампом и Владимиром Зеленским.
Newvz.ru вчера в 03:42
Наука
Физики объяснили метахрональные волны в массиве микротрубочек
Физики из США теоретически объяснили, почему в массиве микротрубочек, погруженных в раствор кинезина и АТФ, возникают метахрональные волны.
N+1 08:06
Политика
На заседании конституционного комитета Сирии пустуют четыре места
Четыре места пустуют за столом представителей гражданского общества на первом заседании конституционного комитета Сирии, которое проходит в среду в женевской штаб-квартире ООН, при этом в зале присутствует, как и положено по регламенту, 150 делегатов, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 08:09
Авто
Бэтмобиль с двигателем от вертолета выставлен на продажу в США
В США выставили на продажу реплику бэтмобиля из фильма «Бэтмен» Тима Бёртона, соответствующее объявление опубликовали на eBay.
Тарантас Ньюс вчера в 05:39
Общество
Ректор ВШЭ раскритиковал сотрудника за высказывания о русском языке
Ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов упрекнул профессора факультета гуманитарных наук вуза Гасана Гусейнова, опубликовавшего в Facebook запись с негативными оценками русского языка, в некорректном для преподавателя поведении в социальной сети.
ТАСС 06:58
Политика
Зеленский назвал этапы возвращения контроля над Донбассом
Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что для возвращения контроля Киева над Донбассом необходимо выполнить три этапа: «завершение горячей стадии» конфликта, «примирение людей» и «безопасная реинтеграция».
RT на русском 05:40