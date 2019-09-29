Футбол
Bookmaker-ratings.ru«Монако» с Головиным разгромил «Брест» в чемпионате Франции
В поединке 8-го тура французской Лиги 1 «Монако» принимал «Брест». Игра на стадионе "Луи II" завершилась крупной победой "монегасков" со счетом 4:1. В составе "Монако" голы забили форварды Виссам Бен-Йеддер, Ислам Слимани, Желсон Мартинш и Бальде Кейта.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 19:37, Вашингтон
Экономика
США опровергли делистинг китайских компаний с американских бирж
США не намерены проводить делистинг китайских компаний с американских бирж на данный момент.
Газета.Ru 19:17
Футбол
«Милан» может снова сменить владельца
«Милан» может уже до конца текущего года получить нового владельца, сообщает Calciomercato.it со ссылкой на La Repubblica.
Чемпионат 04:02
Театры
Скончался режиссер Марк Захаров
URA.Ru 05:25
Политика
Мадуро сообщил о прибытии в Венесуэлу российских военных специалистов
Лидер Венесуэлы Николас Мадуро сообщил о прибытии в страну двух российских самолётов с военно-техническим персоналом.
RT на русском вчера в 21:39
Гаджеты
Xiaomi продемонстрировала на видео распаковку смартфона Mi Mix Alpha
Компания Xiaomi продемонстрировала на видео распаковку самого дорого смартфона Mi Mix Alpha, представленного 24 сентября.
UfacityNews.ru 16:23
Общество
В МЧС уточнили, что новые правила не запрещают курить на балконах
26 сентября МЧС сообщило, что правительство утвердило изменения правил противопожарного режима, которые запрещают использовать открытый огонь на балконах квартир, гостиниц и общежитий.
ТАСС 07:17
Шоу-бизнес
Лазарев призвал Кудрявцеву бросить мужа-хоккеиста
Российский певец Сергей Лазарев призвал известную телеведущую Леру Кудрявцеву бросать своего мужа-хоккеиста Игоря Макарова.
Газета.Ru вчера в 18:05
Происшествия
Бочкарева прокомментировала видео со своим задержанием
Актриса Наталья Бочкарева в интервью телеканалу "360" объяснила появление видео своего задержания полицейскими, заявив, что это подделка.
РИА Новости 17:46
Происшествия
В Испании по запросу США задержали россиянина
В Испании полицейские задержали россиянина по запросу США, сообщили в посольстве России в Мадриде, передает ТАСС.
РБК вчера в 20:13
Политика
Президент Грузии заявила о необходимости диалога с Россией
Президент Грузии Саломе Зурабишвили положительно оценила итоги встречи главы внешнеполитического ведомства Давида Залкалиани с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.
РБК 08:39
Здоровье
Елена Малышева предложила оптимизацию медучреждений для сокращения кадрового дефицита
Телеведущая полагает, что оптимизация медицинской инфраструктуры позволит решить проблему с кадрами.
Vademecum вчера в 07:26
Шоу-бизнес
Серябкина отказалась оскорблять пилота-героя Дамира Юсупова
Российская певица Ольга Серябкина отказалась оскорблять летчика-героя Дамира Юсупова.
Газета.Ru вчера в 22:34
Здоровье
Петербуржцев призывают защититься от бешенства
В Роспотребнадзоре рассказали, как защититься от бешенства после укуса дикого животного. Порядок действий опубликовали на сайте ведомства.
Neva.Today 15:38
Происшествия
Неизвестный напал с ножом на посетителей ТЦ в США, пятеро пострадали
Неизвестный напал с ножом на посетителей торгового центра в округе Балтимор (штат Мэриленд).
РЕН ТВ 16:42
Политика
Медведчук прокомментировал отставку Волкера
Глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук прокомментировал отставку спецпредставителя США по Украине Курта Волкера.
РИА Новости 18:14
Наука
Ученые уточнили дату зарождения жизни на Земле
Московский Комсомолец 26 сентября в 09:34
Политика
Малахов ответил на критику МИД Киргизии
По мнению работников МИД, шоумен в ходе одного из выпусков своей программы позволил себе "некорректное" высказывание в адрес гражданина государства Исламбека Акбарова, ставшего участником смертельного ДТП, в котором погиб россиянин Александр Маругов.
Газета.Ru вчера в 09:00
Происшествия
Максим Аверин отказался извиняться за дебош на борту самолета
РИА Новости вчера в 18:53
Авто
Subaru станет дочерней маркой компании Toyota
Toyota планирует увеличить свою долю в Subaru с 17% до более чем 20%.
32CARS.ru вчера в 02:35
Футбол
Смолов: никого не хотел обидеть словами в перерыве матча с «Зенитом»
Нападающий московского «Локомотива» Фёдор Смолов заявил, что никого не хотел обидеть своими словами в перерыве матча 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с петербургским «Зенитом».
RT на русском 16:32
Автоспорт
Глава «Торо Россо» рассказал о проблемах с болидом Квята
Техническим специалистам «Торо Россо» не хватило времени между третьим тренировочным заездом и квалификацией Гран-при России «Формулы-1» для замены силовой установки на болиде Даниила Квята.
News.ru 08:44
Футбол
Гвардиола отказался от январских закупок
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола сказал, что клуб не будет приобретать новых футболистов этой зимой.
Газета.Ru 19:06
Шоу-бизнес
Волочкова призвала молиться о выздоровлении Заворотнюк
Балерина Анастасия Волочкова призвала подписчиков в социальных сетях молиться о выздоровлении актрисы Анастасии Заворотнюк.
News.ru 07:24
Политика
Deutsche Welle отрицает вмешательство в дела РФ
Как сообщил «Интерфаксу» официальный представитель DW Кристоф Юмпельт, комментируя выводы комиссии Госдумы РФ по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела, репортажи DW из России «не вызывают возражений».
Коммерсантъ вчера в 11:38
Армия и оружие
Видео экстремального теста автомата Калашникова появилось в Сети
Концерн "Калашников" опубликовал на YouTube-канале видео с экстремальным тестом автомата АК-74М на прочность.
Газета.Ru 09:26