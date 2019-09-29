В поединке 8-го тура французской Лиги 1 «Монако» принимал «Брест». Игра на стадионе "Луи II" завершилась крупной победой "монегасков" со счетом 4:1. В составе "Монако" голы забили форварды Виссам Бен-Йеддер, Ислам Слимани, Желсон Мартинш и Бальде Кейта.

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«Монако» с Головиным разгромил «Брест» в чемпионате Франции

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