Футбол

Газета.RuГазета.Ru«Монако» с Головиным обыграли «Брест» с крупным счетом

"Монако" сыграл с "Брестом" в матче восьмого тура чемпионата Франции. Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев. "Газета.Ru" провела ее текстовую онлайн-трансляцию.
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