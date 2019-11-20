«Монако» успешно начал выездной матч 14-го тура Лиги 1 с «Бордо», уже на 15-й минуте Ислам Слимани открыл счет. Однако дальше при более-менее равной раскладе сил на поле удача улыбалась сопернику. На 29-й минуте жирондинцы отыгрались.

«Монако» с Головиным в меньшинстве проиграл «Бордо»

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