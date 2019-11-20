Футбол
Евро-футбол.ру«Монако» с Головиным в меньшинстве проиграл «Бордо»
«Монако» успешно начал выездной матч 14-го тура Лиги 1 с «Бордо», уже на 15-й минуте Ислам Слимани открыл счет. Однако дальше при более-менее равной раскладе сил на поле удача улыбалась сопернику. На 29-й минуте жирондинцы отыгрались.
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Светлая Голова. Александр Головин на пороге важнейшего выбора в карьере
Реальное время21 ноября в 23:00
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Крым созовет международный трибунал по Керченской провокации
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Политика
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В Гидрометцентре сообщили, когда в Москву придет оттепель
Оттепель сменит морозную погоду в столице уже во второй половине недели, принеся с собой немного снега.
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Политика
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Происшествия
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В мобильных мессенджерах передаётся сообщение о том, что в Еврейской автономной области задержан настоятель одного из приходов в Октябрьском районе.
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Автомобиль мэра врезался в стоящий на обочине грузовик вечером 23 ноября.
Спорт
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Пахноцкая согласилась с тем, что, скорее всего, исполком ВАДА лишит РУСАДА статуса. Исполком WADA рассмотрит ситуацию с РУСАДА 9 декабря.
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Украинцы не способны оценить перемены в Крыму, заявил экс-депутат Рады
Ранее президент Ассоциации Франко-Российский диалог, экс-министр транспорта Франции Тьерри Мариани заявил, что Крым может стать Лазурным берегом.
Происшествия
Мать убитой Соколовым аспирантки представила свою версию событий
Мать аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко Галина Ещенко предположила, почему историк Олег Соколов мог убить ее дочь.
Политика
Путин призвал «терзать и трясти» российских чиновников
Президент России Владимир Путин призвал «терзать и трясти» чиновников в регионах, чтобы добиться от них принятия важных решений.
Экономика
Средний банковский вклад россиян составил 200 тысяч рублей
Самые скромные вклады обнаружились в Дагестане, где люди в среднем делают вклад только на 22,1 тысячи рублей, Ингушетии (9,1 тысячи рублей), а также Чечне (8,5 тысячи рублей).
Общество
Названа причина смерти президента СПбГУ Людмилы Вербицкой
Хоккей
«Каролина» обыграла «Детройт», у Свечникова — передача
«Детройт» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ уступил «Каролине» — 0:2. Отличились Себастьян Ахо и Теуво Терявяйнен.
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Киевский политик, лидер партии "5.10" Геннадий Балашов назвал Украину "святой землей протославян" и призвал сделать из нее "золотую Мекку".
Шоу-бизнес
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Instagram Жанна Агузарова удивила поклонников своим внешним видом после пластических операций.
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Полнокупольный концерт «Щелкунчик» представят в Иркутском планетарии 1 декабря
Политика
Поклонская оценила планы Ротару выступить в России
Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская заступилась за певицу Софию Ротару, решившую вновь выступать в России.
Авто
В России отзывают около 10 тысяч кроссоверов Audi Q5
Немецкий автомобильный гигант Audi объявил о старте отзывной программы на российском рынке около 10 тысяч кроссоверов Q5.
Общество
Жительница Китая сломала десять ребер во время кашля
Медицинское обследование показало, что кости были хрупкими и с низкой плотностью.
Фигурное катание
Авербух объяснил проблемы Загитовой и Медведевой
Российский хореограф Илья Авербух объяснил, почему фигуристки Евгения Медведева и Алина Загитова проигрывают в конкуренции с более юными россиянками.
Общество
В ГД предложили ввести льготы на билеты в театр для многодетных семей
Депутат предлагает обязать все российские театры выделять ежемесячные квоты на реализацию программы, которую Юрков предложил условно назвать "Семья в театре".
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