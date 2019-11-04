Футбол

ЧемпионатЧемпионат«Монако» с Головиным проиграл «Сент-Этьену» в матче Лиги 1

В матче 12-го тура чемпионата Франции "Сент-Этьен" обыграл "Монако" со счётом 1:0. Встреча состоялась в Сент-Этьене на стадионе "Жеффруа-Гишар". Обслуживал матч арбитр Жером Бризар.
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«Монако» с Головиным проиграл «Сент-Этьену» в матче Лиги 1

Газета.Ruвчера в 18:14

«Монако» с Головиным проиграл «Сент-Этьену» в матче чемпионата Франции

РИА Новостивчера в 17:06

«Монако» смыло под дождем. Головин старался, но не спас

Спорт-Экспрессвчера в 17:40

«Монако» с Головиным в составе проиграл «Сент-Этьену»

Матч ТВвчера в 17:02

«Монако» проиграл «Сент-Этьену», Головин провел на поле весь матч

Sport24.ruвчера в 16:56

«Монако» с Головиным в составе проиграл «Сент-Этьену»

Sportbox.RUвчера в 17:02

«Сент-Этьен» — «Монако» — 1:0, 3 ноября 2019, Лига 1, как сыграл Головин

Чемпионатвчера в 17:31
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Фигурное катание

Золотую медаль фигуристки Косторной по ошибке отдали американке

Взгляд.ру вчера в 04:24
Общество

«Роскосмос» расторг контракт на производство ракеты «Ангара»

РИА Новости 01 ноября в 18:04
Кино

Роберт Паттинсон начал подготовку к «Бэтмену»

Американский актёр Роберт Паттинсон начал подготовку к роли Бэтмена в одноимённом фильме Мэтта Ривза.
News.ru 02 ноября в 15:35
Гаджеты

Apple предупредила об отключении от интернета старых iPhone

Компания Apple предупредила пользователей iPhone и iPad, что с понедельника они лишатся возможности заходить в интернет, если не установят новейшее программное обеспечение, сообщает CNN.
РБК вчера в 15:45
Наука

Инженеры создали жилет для управления роботами

Жилеты создаются в паре и одеваются одновременно на робота и на оператора.
NewInform 02 ноября в 14:39
Религия

Православные отмечают День Казанской иконы Божьей Матери

Православные христиане 4 ноября отмечают День Казанской иконы Божьей Матери, которая является одной из самых почитаемых и считается чудотворной.
Известия вчера в 22:45
Происшествия

В Ивановской области произошел пожар в отеле на воде

ТАСС вчера в 16:17
Политика

На Украине заявили о попытке свержения Зеленского

На Украине расшатывают ситуацию не столько из-за недовольства разведением войск в Донбассе, сколько из-за желания свергнуть президента страны Владимира Зеленского, заявила экс-глава украинского минюста Елена Лукаш.
Известия вчера в 23:20
Шоу-бизнес

Лолита Милявская поделилась редким видео с дочерью в честь ее 21-летия

Лолита Милявская поделилась редким видео с дочерью в честь ее 21-летия В комментариях под публикацией к поздравлениям присоединились многие друзья и коллеги Лолиты.
Вокруг ТВ вчера в 15:41
Политика

Песков назвал показанный Путиным кулак «чудесной рекомендацией»

Директор парка заявил, что стоимость проекта по строительству велодорожки оценивается в 451 млн рублей, на что Путин в шутку показал ему кулак.
RT на русском вчера в 13:05
Армия и оружие

На Украине изобрели «несбиваемую» сверхзвуковую ракету

Сверхзвуковую ракету "Молния", которую "невозможно сбить", разработали на Украине.
Газета.Ru вчера в 10:12
Автоспорт

Гонщик Квят назвал штраф на Гран-при «Формулы-1» невероятным и тупым

Гонщик команды Toro Rosso Даниил Квят с возмущением опротестовал штраф на гран-при «Формулы-1» в США.
REGNUM вчера в 20:36
Происшествия

В Забайкалье арестовали троих подростков за изнасилование и убийство

27 октября 2019 года в сельской местности Кыринского района трое подростков ворвались в частный дом, изнасиловали женщину и избили 40-летнего мужчину, который скончался от полученных травм.
Газета.Ru 02 ноября в 12:09
Политика

В Кремле заявили, что ГТС Украины развалится без российского газа

Песков отметил, что все упирается в то, - нужен транзит или нет.
Газета.Ru вчера в 12:29
Происшествия

Семь человек пострадали в ДТП с автобусом в Омске

В результате аварии пострадали оба водителя, пассажирка автомобиля и четыре пассажира автобуса.
Известия 01:04
Общество

Россия празднует День народного единства

Четвертая Власть 00:04
Политика

Трамп заявил о желании встретиться с Зеленским в Белом доме

Президент США Дональд Трамп заявил, что был бы рад принять украинского коллегу Владимира Зеленского в Белом доме.
News.ru 02 ноября в 22:48
Шоу-бизнес

Василию Лановому стало плохо во время спектакля

Зрители постановки «Последние луны» в театре имени Евгения Вахтангова рассказали о плохом самочувствии актера Василия Ланового.
ТК Звезда вчера в 17:46
Футбол

Широков считает Дзюбу лучшим игроком первого круга РПЛ

Бывший полузащитник сборной России Роман Широков назвал форварда «Зенита» Артема Дзюбу лучшим игроком в первых 15 турах чемпионата России.
Матч ТВ вчера в 15:55
Игры

В Intel считают, что добавление ядер не увеличивает производительность процессоров в играх

Чтобы продемонстрировать масштабирование производительности в играх при использовании более 8 ядер были проведены испытания с использованием 18-ядерного процессора Intel Core i9-9980XE с фиксированной на уровне 4,0 ГГц рабочей частотой и отключённой функцией Hyper-Threading.
3DNews вчера в 10:32
Космос

Перед Новым годом Россия отправит в космос стеклянный шар

В материалах отмечается, что "Блиц-М" будет запущен вместе с тремя спутниками связи "Гонец-М" на ракете-носителе "Рокот", старт которой с космодрома Плесецк намечается на 25 декабря.
РИА Новости вчера в 19:09
Футбол

Игрок «Эвертона» Гомеш получил тяжелую травму в матче чемпионата

РБК вчера в 16:43
Транспорт

С 1 ноября в России ввели новые штрафы для водителей

Новые штрафы установили российским водителям частных грузовых автомобилей и автобусов с 1 ноября текущего года.
Экономика сегодня 02 ноября в 04:10
Футбол

«Лацио» в гостях обыграл «Милан»

«Милан» на своем поле принимал «Лацио» в матче 11-го тура чемпионата Италии.
Матч ТВ вчера в 16:49
Шоу-бизнес

Алла Пугачева на концерте в Минске обещала вернуться на сцену в 80 лет

Примадонна российской эстрады Алла Пугачева с успехом дала свой прощальный концерт в Минске.
РЕН ТВ 02 ноября в 15:10
Киберспорт

Полеты в World of Warcraft: Shadowlands откроются не сразу

CyberSport.ru 02 ноября в 18:34
Общество

Определены самые высокооплачиваемые вакансии в России

Самые высокооплачиваемые вакансии, предлагаемые соискателям в России, определили эксперты сервиса НеаdНиптеr.
News.ru 02 ноября в 04:56
Политика

Украинский военный пожаловался на качество питания в армии

Известия вчера в 19:25
Армия и оружие

«Рособоронэкспорт» продал вооружений на $11 млрд долларов в 43 страны

Сумма реализованных сделок составляет 11 миллиардов долларов, заявил генеральный директор компании Александр Михеев, подводя итоги работы предприятия.
ТК Звезда 01 ноября в 07:17
Шоу-бизнес

Вера Брежнева отметилась на вечеринке в костюме из латекса

Популярная певица посетила вечеринку в честь открытия салона красоты, которая совпала с празднованием Хэллоуина.
Kleo.ru вчера в 06:39
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