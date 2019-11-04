Футбол
Чемпионат«Монако» с Головиным проиграл «Сент-Этьену» в матче Лиги 1
В матче 12-го тура чемпионата Франции "Сент-Этьен" обыграл "Монако" со счётом 1:0. Встреча состоялась в Сент-Этьене на стадионе "Жеффруа-Гишар". Обслуживал матч арбитр Жером Бризар.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 01:06, Ашберн
Фигурное катание
Золотую медаль фигуристки Косторной по ошибке отдали американке
Взгляд.ру вчера в 04:24
Общество
«Роскосмос» расторг контракт на производство ракеты «Ангара»
РИА Новости 01 ноября в 18:04
Кино
Роберт Паттинсон начал подготовку к «Бэтмену»
Американский актёр Роберт Паттинсон начал подготовку к роли Бэтмена в одноимённом фильме Мэтта Ривза.
News.ru 02 ноября в 15:35
Гаджеты
Apple предупредила об отключении от интернета старых iPhone
Компания Apple предупредила пользователей iPhone и iPad, что с понедельника они лишатся возможности заходить в интернет, если не установят новейшее программное обеспечение, сообщает CNN.
РБК вчера в 15:45
Наука
Инженеры создали жилет для управления роботами
Жилеты создаются в паре и одеваются одновременно на робота и на оператора.
NewInform 02 ноября в 14:39
Религия
Православные отмечают День Казанской иконы Божьей Матери
Православные христиане 4 ноября отмечают День Казанской иконы Божьей Матери, которая является одной из самых почитаемых и считается чудотворной.
Известия вчера в 22:45
Происшествия
В Ивановской области произошел пожар в отеле на воде
ТАСС вчера в 16:17
Политика
На Украине заявили о попытке свержения Зеленского
На Украине расшатывают ситуацию не столько из-за недовольства разведением войск в Донбассе, сколько из-за желания свергнуть президента страны Владимира Зеленского, заявила экс-глава украинского минюста Елена Лукаш.
Известия вчера в 23:20
Шоу-бизнес
Лолита Милявская поделилась редким видео с дочерью в честь ее 21-летия
Лолита Милявская поделилась редким видео с дочерью в честь ее 21-летия В комментариях под публикацией к поздравлениям присоединились многие друзья и коллеги Лолиты.
Вокруг ТВ вчера в 15:41
Политика
Песков назвал показанный Путиным кулак «чудесной рекомендацией»
Директор парка заявил, что стоимость проекта по строительству велодорожки оценивается в 451 млн рублей, на что Путин в шутку показал ему кулак.
RT на русском вчера в 13:05
Армия и оружие
На Украине изобрели «несбиваемую» сверхзвуковую ракету
Сверхзвуковую ракету "Молния", которую "невозможно сбить", разработали на Украине.
Газета.Ru вчера в 10:12
Автоспорт
Гонщик Квят назвал штраф на Гран-при «Формулы-1» невероятным и тупым
Гонщик команды Toro Rosso Даниил Квят с возмущением опротестовал штраф на гран-при «Формулы-1» в США.
REGNUM вчера в 20:36
Происшествия
В Забайкалье арестовали троих подростков за изнасилование и убийство
27 октября 2019 года в сельской местности Кыринского района трое подростков ворвались в частный дом, изнасиловали женщину и избили 40-летнего мужчину, который скончался от полученных травм.
Газета.Ru 02 ноября в 12:09
Политика
В Кремле заявили, что ГТС Украины развалится без российского газа
Песков отметил, что все упирается в то, - нужен транзит или нет.
Газета.Ru вчера в 12:29
Происшествия
Семь человек пострадали в ДТП с автобусом в Омске
В результате аварии пострадали оба водителя, пассажирка автомобиля и четыре пассажира автобуса.
Известия 01:04
Общество
Россия празднует День народного единства
Четвертая Власть 00:04
Политика
Трамп заявил о желании встретиться с Зеленским в Белом доме
Президент США Дональд Трамп заявил, что был бы рад принять украинского коллегу Владимира Зеленского в Белом доме.
News.ru 02 ноября в 22:48
Шоу-бизнес
Василию Лановому стало плохо во время спектакля
Зрители постановки «Последние луны» в театре имени Евгения Вахтангова рассказали о плохом самочувствии актера Василия Ланового.
ТК Звезда вчера в 17:46
Футбол
Широков считает Дзюбу лучшим игроком первого круга РПЛ
Бывший полузащитник сборной России Роман Широков назвал форварда «Зенита» Артема Дзюбу лучшим игроком в первых 15 турах чемпионата России.
Матч ТВ вчера в 15:55
Игры
В Intel считают, что добавление ядер не увеличивает производительность процессоров в играх
Чтобы продемонстрировать масштабирование производительности в играх при использовании более 8 ядер были проведены испытания с использованием 18-ядерного процессора Intel Core i9-9980XE с фиксированной на уровне 4,0 ГГц рабочей частотой и отключённой функцией Hyper-Threading.
3DNews вчера в 10:32
Космос
Перед Новым годом Россия отправит в космос стеклянный шар
В материалах отмечается, что "Блиц-М" будет запущен вместе с тремя спутниками связи "Гонец-М" на ракете-носителе "Рокот", старт которой с космодрома Плесецк намечается на 25 декабря.
РИА Новости вчера в 19:09
Транспорт
С 1 ноября в России ввели новые штрафы для водителей
Новые штрафы установили российским водителям частных грузовых автомобилей и автобусов с 1 ноября текущего года.
Экономика сегодня 02 ноября в 04:10
Футбол
«Лацио» в гостях обыграл «Милан»
«Милан» на своем поле принимал «Лацио» в матче 11-го тура чемпионата Италии.
Матч ТВ вчера в 16:49
Шоу-бизнес
Алла Пугачева на концерте в Минске обещала вернуться на сцену в 80 лет
Примадонна российской эстрады Алла Пугачева с успехом дала свой прощальный концерт в Минске.
РЕН ТВ 02 ноября в 15:10
Киберспорт
Полеты в World of Warcraft: Shadowlands откроются не сразу
CyberSport.ru 02 ноября в 18:34
Общество
Определены самые высокооплачиваемые вакансии в России
Самые высокооплачиваемые вакансии, предлагаемые соискателям в России, определили эксперты сервиса НеаdНиптеr.
News.ru 02 ноября в 04:56
Политика
Украинский военный пожаловался на качество питания в армии
Известия вчера в 19:25
Армия и оружие
«Рособоронэкспорт» продал вооружений на $11 млрд долларов в 43 страны
Сумма реализованных сделок составляет 11 миллиардов долларов, заявил генеральный директор компании Александр Михеев, подводя итоги работы предприятия.
ТК Звезда 01 ноября в 07:17
Шоу-бизнес
Вера Брежнева отметилась на вечеринке в костюме из латекса
Популярная певица посетила вечеринку в честь открытия салона красоты, которая совпала с празднованием Хэллоуина.
Kleo.ru вчера в 06:39