В матче 12-го тура чемпионата Франции "Сент-Этьен" обыграл "Монако" со счётом 1:0. Встреча состоялась в Сент-Этьене на стадионе "Жеффруа-Гишар". Обслуживал матч арбитр Жером Бризар.

«Монако» с Головиным проиграл «Сент-Этьену» в матче Лиги 1

Кино Роберт Паттинсон начал подготовку к «Бэтмену» Американский актёр Роберт Паттинсон начал подготовку к роли Бэтмена в одноимённом фильме Мэтта Ривза.

Гаджеты Apple предупредила об отключении от интернета старых iPhone Компания Apple предупредила пользователей iPhone и iPad, что с понедельника они лишатся возможности заходить в интернет, если не установят новейшее программное обеспечение, сообщает CNN.

Наука Инженеры создали жилет для управления роботами Жилеты создаются в паре и одеваются одновременно на робота и на оператора.

Религия Православные отмечают День Казанской иконы Божьей Матери Православные христиане 4 ноября отмечают День Казанской иконы Божьей Матери, которая является одной из самых почитаемых и считается чудотворной.

Политика На Украине заявили о попытке свержения Зеленского На Украине расшатывают ситуацию не столько из-за недовольства разведением войск в Донбассе, сколько из-за желания свергнуть президента страны Владимира Зеленского, заявила экс-глава украинского минюста Елена Лукаш.

Шоу-бизнес Лолита Милявская поделилась редким видео с дочерью в честь ее 21-летия Лолита Милявская поделилась редким видео с дочерью в честь ее 21-летия В комментариях под публикацией к поздравлениям присоединились многие друзья и коллеги Лолиты.

Политика Песков назвал показанный Путиным кулак «чудесной рекомендацией» Директор парка заявил, что стоимость проекта по строительству велодорожки оценивается в 451 млн рублей, на что Путин в шутку показал ему кулак.

Автоспорт Гонщик Квят назвал штраф на Гран-при «Формулы-1» невероятным и тупым Гонщик команды Toro Rosso Даниил Квят с возмущением опротестовал штраф на гран-при «Формулы-1» в США.

Происшествия В Забайкалье арестовали троих подростков за изнасилование и убийство 27 октября 2019 года в сельской местности Кыринского района трое подростков ворвались в частный дом, изнасиловали женщину и избили 40-летнего мужчину, который скончался от полученных травм.

Происшествия Семь человек пострадали в ДТП с автобусом в Омске В результате аварии пострадали оба водителя, пассажирка автомобиля и четыре пассажира автобуса.

Политика Трамп заявил о желании встретиться с Зеленским в Белом доме Президент США Дональд Трамп заявил, что был бы рад принять украинского коллегу Владимира Зеленского в Белом доме.

Шоу-бизнес Василию Лановому стало плохо во время спектакля Зрители постановки «Последние луны» в театре имени Евгения Вахтангова рассказали о плохом самочувствии актера Василия Ланового.

Футбол Широков считает Дзюбу лучшим игроком первого круга РПЛ Бывший полузащитник сборной России Роман Широков назвал форварда «Зенита» Артема Дзюбу лучшим игроком в первых 15 турах чемпионата России.

Игры В Intel считают, что добавление ядер не увеличивает производительность процессоров в играх Чтобы продемонстрировать масштабирование производительности в играх при использовании более 8 ядер были проведены испытания с использованием 18-ядерного процессора Intel Core i9-9980XE с фиксированной на уровне 4,0 ГГц рабочей частотой и отключённой функцией Hyper-Threading.

Космос Перед Новым годом Россия отправит в космос стеклянный шар В материалах отмечается, что "Блиц-М" будет запущен вместе с тремя спутниками связи "Гонец-М" на ракете-носителе "Рокот", старт которой с космодрома Плесецк намечается на 25 декабря.

Транспорт С 1 ноября в России ввели новые штрафы для водителей Новые штрафы установили российским водителям частных грузовых автомобилей и автобусов с 1 ноября текущего года.

Футбол «Лацио» в гостях обыграл «Милан» «Милан» на своем поле принимал «Лацио» в матче 11-го тура чемпионата Италии.

Общество Определены самые высокооплачиваемые вакансии в России Самые высокооплачиваемые вакансии, предлагаемые соискателям в России, определили эксперты сервиса НеаdНиптеr.

Армия и оружие «Рособоронэкспорт» продал вооружений на $11 млрд долларов в 43 страны Сумма реализованных сделок составляет 11 миллиардов долларов, заявил генеральный директор компании Александр Михеев, подводя итоги работы предприятия.