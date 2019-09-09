«Монако» стал лидером по выручке с трансферов среди футбольных клубов. Монегаски заработали на этом 1,02 млрд евро за последние десять лет. На втором месте оказался «Челси» с 868 млн.

«Монако» заработал на трансферах больше всех

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