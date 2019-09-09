Футбол

Soccer.ruSoccer.ru«Монако» заработал на трансферах больше всех

«Монако» стал лидером по выручке с трансферов среди футбольных клубов. Монегаски заработали на этом 1,02 млрд евро за последние десять лет. На втором месте оказался «Челси» с 868 млн.
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«Монако» — самый успешный продавец среди клубов топ-5 лиг Европы за последние 10 лет

Sport24.ru07:24

Статистика по трансферам в чемпионатах Англии, Испании, Италии и Германии

Чемпионат13:30

«Монако» за 10 лет продал игроков на миллиард евро. Это лучший показатель среди клубов топ-5 лиг Европы

Матч ТВ07:57

«Монако» продал игроков на 1 млрд евро с 2010 года, «Челси» – на 868 млн, «Реал» – на 763 млн

Sports.ru07:07

«Монако» за 10 лет продал игроков на миллиард евро. Это лучший показатель среди клубов топ-5 лиг Европы

Sportbox.RU07:57

За десять лет «Монако» заработал на трансферах один миллиард евро

Советский спорт10:09

«Монако» с 2010 года заработал на трансферах более одного миллиарда евро

РИА Новости08:51
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Автоматически обработано 6989 источников, обновлено в 13:47, Вашингтон
Происшествия

На Украине взорвалась колонна военной техники

Lenta.ru 10:43
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Прокурор Москвы подал иск к сотрудникам ФБК

Коммерсантъ 07:32
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РИА Новости 13:31
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США вывезли из России своего ценного шпиона из-за Трампа

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Газета.Ru 13:03
Армия и оружие

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Ранее источник в оборонно-промышленном комплексе РФ сообщил ТАСС, что в 2020 году ВМФ впервые с 1992 года получит сразу шесть подводных лодок, в том числе четыре упомянутые Криворучко атомные и две дизель-электрические ("Волхов" проекта 636.3 и первую серийную субмарину проекта 677 "Кронштадт").
ТАСС 13:00
Общество

Во Владивосток зашел самый большой в истории России круизный лайнер

Во Владивостоке пришвартовался Spectrum of the Seas — самый большой круизный лайнер, когда-либо заходивший в порты России, сообщил РИА Новости представитель морского вокзала города.
РИА Новости вчера в 22:24
Происшествия

Рогозин прокомментировал задержания на объекте «Роскосмоса»

РИА Новости 06:48
Политика

Секретаря пророссийской НКО в Болгарии заподозрили в шпионаже

Болгарская полиция задержала по подозрению в шпионаже секретаря Национального движения «Русофилов» Юрия Борисова.
News.ru 13:23
Происшествия

Суд арестовал обвиняемого в нападении на Памфилову

РИА Новости 12:06
Футбол

Сборная России назвала стартовый состав на матч против Казахстана

Тренерский штаб сборной России по футболу назвал стартовый состав команды на матч отборочного турнира к чемпионату мира 2020 года против Казахстана.
РБК 13:37
Общество

Самарцы потребовали извинений за выступление Билана на Дне города

Жители Самары, недовольные выступлением Димы Билана на Дне города, запустили электронную петицию: люди требуют публично извиниться перед горожанами за то, что этот артист был приглашен на праздник.
Российская газета 09:18
Финансы

ЦБ предупредил о потерях банков от вкладов в евро

Некоторые банки уже отказываются от вкладов в евро и взимают комиссию за обслуживание счетов в европейской валюте, чтобы компенсировать возможные потери.
РБК 09:37
Политика

Дефицит топлива обнаружен на украинских заправках

На украинских автозаправках обнаружена нехватка топлива из-за возникших проблем с поставками не нефтебазы. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 10:09
Происшествия

В ДТП в Пензенской области погибли три человека

По предварительным данным, в результате ДТП погибли три человека, в том числе ребенок, сообщили ТАСС в пресс-службе УГИБДД по региону.
ТАСС 12:03
Политика

Жаров обвинил Facebook в двойных стандартах из-за политической рекламы

Накануне Роскомнадзор направил Facebook и Instagram, а также поисковику Google и видеохостингу YouTube обращения, в которых потребовал «принять меры по недопущению распространения 7–8 сентября политической рекламы на интернет-площадках».
РБК 13:08
Политика

Зеленский заявил о готовности к встрече в нормандском формате

По словам министра, Зеленский готов провести встречу в текущем месяце, не дожидаясь декабря.
Газета.Ru 08:03
Политика

Миллер назвал условия продажи газа Украине со скидкой 25%

Как сообщало ИА REGNUM, российская госкорпорация «Газпром» готова начать переговоры с Украиной о прямых поставках газа по сниженной цене, заявил 7 июня глава компании Алексей Миллер на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
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Исследование на примере почти семи тысяч добровольцев показало, что люди с расстройствами аутистического спектра хоть и плохо понимают эмоции и переживания других людей, в целом прекрасно разбираются в социальных взаимодействиях между ними.
N+1 13:27
Политика

Кандидаты от оппозиции стали лидерами в трети округов в Москве

На выборах в Мосгордуму лидируют 18 кандидатов от оппозиции.
РБК вчера в 19:22
Политика

Татарстан избрал новый состав парламента

Республика Татарстан 12:04
Политика

Королева Елизавета II одобрила закон об отсрочке Brexit

Королева Елизавета II одобрила законопроект об отсрочке Brexit в случае, если соглашение по выходу из состава Евросоюза не будет одобрено британским парламентом, сообщает Sky News.
РБК 11:44
Гаджеты

Windows 10 научилась звонить со смартфона

Недавно компания позволила отображать уведомления c Android-смартфона на компьютере, а теперь добавила функцию звонком в приложение Your Phone.
Ридус 06:14
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Южная Осетия закрыла границу с Грузией

Южная Осетия временно закрыла границу с Грузией из-за напряженности на нескольких пограничных пунктах, сообщил Комитет госбезопасности (КГБ) Южной Осетии.
Коммерсантъ 13:40
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Телеканал экс-директора «Рустави-2» Гварамии начал вещание в Грузии

Телеканал «Мтавари архи» («Главный канал»), основателем которого является бывший гендиректор «Рустави-2» Ника Гварамия, в понедельник начал вещание на территории Грузии.
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Житель Краснодара поставил на свою Lada Priora колеса от кареты

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Время жизни изолированной человеческой печени продлили до 40 часов

Ученые из Нидерландов и США нашли способ продлить время хранения охлажденной печени человека в несколько раз — до 40 часов.
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Доктора поделились снимками странных предметов внутри людей

Lenta.ru вчера в 21:25
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Обнародована переписка одной из сестер Хачатурян с отцом

Lenta.ru 13:10
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Генпрокурор Украины назвал возможным арест Порошенко

Глава Генпрокуратуры Украины Руслан Рябошапка заявил, что экс-президент страны Петр Прошенко может подвергнуться аресту так же, как и любой рядовой гражданин.
Газета.Ru 11:36
Футбол

Толстый король. Слуцкий шутит над своим образом из «Игры престолов»

В знак благодарности Слуцкий выложил фото, на котором он сидит на железном троне из сериала «Игра престолов».
Спорт-Экспресс 07:18
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