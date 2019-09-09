Французский клуб «Монако» стал самым прибыльным клубом мира на трансферном рынке, заработав за 10 лет на продажах игроков €1,029 млрд. Такие данные приводит швейцарская компания CIES Football Observatory в рамках проведенного исследования.

«Монако» за 10 лет совершил трансферы игроков на €1 млрд

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