Футбол

Bookmaker-ratings.ruBookmaker-ratings.ru«Монако» за 10 лет совершил трансферы игроков на €1 млрд

Французский клуб «Монако» стал самым прибыльным клубом мира на трансферном рынке, заработав за 10 лет на продажах игроков €1,029 млрд. Такие данные приводит швейцарская компания CIES Football Observatory в рамках проведенного исследования.
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