Футбол
Soccer.ru«Монако» заработал на трансферах больше всех
«Монако» стал лидером по выручке с трансферов среди футбольных клубов. Монегаски заработали на этом 1,02 млрд евро за последние десять лет. На втором месте оказался «Челси» с 868 млн.
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Происшествия
Напавший на дом Памфиловой признал вину
РИА Новости 08:56
Политика
Королева Елизавета II одобрила закон об отсрочке Brexit
Королева Елизавета II одобрила законопроект об отсрочке Brexit в случае, если соглашение по выходу из состава Евросоюза не будет одобрено британским парламентом, сообщает Sky News.
РБК 11:44
Политика
Роскомнадзор передал в парламент данные о нарушениях Google и Facebook
Роскомнадзор направил в парламентскую комиссию, занимающуюся расследованием иностранного вмешательства во внутренние дела России, данные о нарушениях Google и Facebook в день выборов.
RT на русском 11:15
Экономика
В Госдуме предложили установить единую минимальную цену на сигареты
Первый зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Сергей Катасонов (ЛДПР) планирует внести поправки об установлении единой минимальной цены на табачные изделия.
Коммерсантъ 03:49
Политика
США вывезли из России своего топового шпиона в 2017 году, узнали СМИ
США в ходе секретной миссии в 2017 году смогли вывезти из России своего топового шпиона в российском правительстве, сообщает CNN со ссылкой на заявления многочисленных чиновников американской администрации, знакомых с вопросом.
Газета.Ru 09:48
Политика
Посольство РФ в Нидерландах не получало обращения о выдаче Цемаха
Посольство РФ в Нидерландах не получало от голландских властей обращений по поводу выдачи свидетеля по делу о крушении Boeing (MH17), экс-начальника противовоздушной обороны Славянской бригады ДНР Владимира Цемаха.
Москва 24 вчера в 08:41
Финансы
ЦБ предупредил о потерях банков от вкладов в евро
Некоторые банки уже отказываются от вкладов в евро и взимают комиссию за обслуживание счетов в европейской валюте, чтобы компенсировать возможные потери.
РБК 09:37
Общество
В Венеции хотят запретить курение на открытом воздухе
Венеция может стать одним из первых итальянских городов, где курение на открытом воздухе будет запрещено.
РИА Новости 06:33
Политика
Миллер назвал условие продажи газа Украине со скидкой
Как отметил глава "Газпрома" уже по завершению встречи особенно детально обговаривали вопрос того, будет ли Украина покупать российский газ по прямому контракту.
Газета.Ru 10:21
Политика
Актер из «Реальных пацанов» стал депутатом гордумы в Пермском крае
«Депутатом Осинской городской думы первого созыва по шестому округу избран директор ООО «Главное Осинское лесное хозяйство» Армен Бежанян», — приводит сообщение избиркома «РИА Новости».
Известия 08:21
Политика
Шойгу и Лавров ответили на призыв к России быть «нормальной страной»
Американское понимание "нормальности" государства странным образом коррелирует с поддержкой властями США революций по всему миру и с другими нарушения международного права – так главы МИД и Минобороны РФ Сергей Лавров и Сергей Шойгу прокомментировали слова главы Пентагона Марка Эспера о том, что Россия должна "вести себя как нормальная страна" – чтобы снискать уважение Запада.
Газета.Ru 11:12
Политика
США обдумывают санкции против Турции за покупку российских С-400
Власти США рассматривают варианты санкций против Турции за покупку российских зенитно-ракетных комплексов С-400.
REGNUM 09:56
Армия и оружие
Российский истребитель F-35B получит «полтора двигателя»
Российский палубный истребитель, который имеет пилотное название F-35B, получит «полтора двигателя».
OAnews 09:05
Хоккей
Овечкин получил травму на тренировке
Капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин получил травму на тренировке, сообщает журналист Том Гуллити в твиттере.
Газета.Ru 11:34
Шоу-бизнес
Ксения Собчак отреагировала на слухи о беременности
Телеведущая Ксения Собчак опровергла на слухи о беременности. Ее слова приводит телеграм-канал журнала Tatler.
Росбалт 07:49
Политика
Путин и Макрон обсудили по телефону ситуацию на Украине
Президент РФ Владимир Путин провёл телефонный разговор со своим французским коллегой Эмманюэлем Макроном.
Life.ru вчера в 13:13
Происшествия
В Грозном ликвидировали открывшего стрельбу по полицейским
Сотрудники полиции ликвидировали мужчину в Грозном после того, как он открыл стрельбу по силовикам.
RT на русском 04:42
Футбол
Клубы АПЛ просматривали Дзюбу в матче с Шотландией
Напомним, что Дзюба неоднократно признавался в своем желании перейти в клуб английской премьер-лиги.
Советский спорт 11:16
Космос
Индия может через 10 лет создать на Луне станцию
Глава индийско-российской компании BrahMos Aerospace, которая выпускает сверхзвуковые крылатые ракеты BrahMos, Сиватхану Пиллаи заявил, что уже через 10 лет Индия может создать станцию на Луне.
Аргументы недели 01:30
Политика
Обнародованы итоги выборов в Мосгордуму
Lenta.ru 03:50
Общество
В онкоцентре имени Блохина опровергли данные о массовых увольнениях
В Национальном исследовательском центре онкологии имени Н.Н. Блохина опровергли сообщения о массовых увольнениях сотрудников медицинского учреждения на фоне смены руководства и сокращения зарплат.
RT на русском 11:23
Авто
Названы 5 самых доступных автомобилей в России на сентябрь 2019
Эксперты CarsWeek вновь проанализировали российский авторынок и назвали ТОП-5 самых доступных автомобилей в России по состоянию на начало сентября 2019 года.
Автоновости дня вчера в 02:52
Политика
В Кремле прокомментировали результаты выборов
Результаты выборов в Мосгордуму свидетельствуют о том, что размышления политологов о "протестном голосовании" не подтвердились.
Pravda.Ru 08:23
Авто
Новый Land Rover Defender раскрыли до премьеры
Согласно информации из журнала, Land Rover Defender 110 предложат в Южной Африке с 3,0-литровым бензиновым двигателем P400 мощностью 400 л.с. и 550 Нм крутящего момента и с 2,0-литровым турбодизелем P240, выдающим 240 л.с. и 430 Нм крутящего.
Автоновости дня вчера в 22:00
Культура
Рэпер Серега захотел украинское гражданство
Белорусский рэпер Сергей Пархоменко, известный как Серега, захотел стать гражданином Украины.
Lenta.ru 09:14
Общество
Загадочное существо с клыками и клювом свалилось с неба
Венди Грей (Wendy Gray) и Энди Вээр (Andy Vere) заметили «похожее на змею существо с клыками и клювом, упавшее с неба», на своем заднем дворе в четверг, 5 сентября.
Lenta.ru вчера в 19:02
Экономика
В России вырастут детские пособия
По подсчетам Минтруда, размер пособия в среднем по стране, начиная с 2020 года, составит 12 тыс. рублей.
Газета.Ru 02:53