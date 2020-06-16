Общество
Газета.RuМонастырь экс-духовника Поклонской перешел на осадное положение
Запрещенный с недавнего времени в служении клирик схиигумен Сергий (Романов) днем 16 июня вместе с казаками захватили Среднеуральский женский монастырь в честь иконы Пресвятой Богородицы "Спорительница хлебов" в Свердловской области, сообщает портал 66.Ru.
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