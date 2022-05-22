В материале французского издания говорится о том, что Норвегия, Нидерланды, Алжир и другие поставщики в Европу не в состоянии обеспечивать повышенный спрос на энергоресурсы в течение длительного времени, а могут лишь быть резервными продавцами.
"Желание европейцев отвернуться от Москвы наталкивается на устоявшийся в нефтегазовой сфере порядок вещей, который будет трудно изменить так быстро, как того потребует более или менее скорое введение эмбарго", — пишет газета.
Подчеркивается, что Европа не может рассчитывать на поставки газа из Ливии из-за идущей в стране гражданской войны, в то время как Египет не планирует становиться поставщиком из-за осмотрительности в отношениях с Россией.
«Чтобы люди не ограничивались только этими суммами и имели возможности в выборе жилья, правительство увеличило максимальный размер кредита для льготной, а также семейной ипотеки соответственно до 30 млн и 15 млн руб.»,— сказал Михаил Мишустин на заседании президиума правкомиссии по повышению устойчивости экономики.