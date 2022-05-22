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Monde diplomatique: ни один поставщик не сможет заменить поставки газа из России в Европу

В материале французского издания говорится о том, что Норвегия, Нидерланды, Алжир и другие поставщики в Европу не в состоянии обеспечивать повышенный спрос на энергоресурсы в течение длительного времени, а могут лишь быть резервными продавцами.
Lenta.ru
"Желание европейцев отвернуться от Москвы наталкивается на устоявшийся в нефтегазовой сфере порядок вещей, который будет трудно изменить так быстро, как того потребует более или менее скорое введение эмбарго", — пишет газета.
РИА Новости
Подчеркивается, что Европа не может рассчитывать на поставки газа из Ливии из-за идущей в стране гражданской войны, в то время как Египет не планирует становиться поставщиком из-за осмотрительности в отношениях с Россией.
РИА Новости
С 27 апреля Газпром приостановил экспорт топлива в Болгарию и Польшу из-за неоплаты.
Евразия Daily

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