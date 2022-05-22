Будьте в Плюсе

Monde diplomatique: ни один поставщик не сможет заменить поставки газа из России в Европу

В материале французского издания говорится о том, что Норвегия, Нидерланды, Алжир и другие поставщики в Европу не в состоянии обеспечивать повышенный спрос на энергоресурсы в течение длительного времени, а могут лишь быть резервными продавцами.
Lenta.ru
"Желание европейцев отвернуться от Москвы наталкивается на устоявшийся в нефтегазовой сфере порядок вещей, который будет трудно изменить так быстро, как того потребует более или менее скорое введение эмбарго", — пишет газета.
РИА Новости
Подчеркивается, что Европа не может рассчитывать на поставки газа из Ливии из-за идущей в стране гражданской войны, в то время как Египет не планирует становиться поставщиком из-за осмотрительности в отношениях с Россией.
РИА Новости
С 27 апреля Газпром приостановил экспорт топлива в Болгарию и Польшу из-за неоплаты.
Евразия Daily

Подробнее о событии

Во Франции признали отсутствие в Европе альтернатив газу из РФ
URA.Ru21:11
Monde diplomatique: ни один поставщик не сможет заменить поставки газа из России в Европу
Lenta.ru21:50
Monde diplomatique: В мире нет альтернативных РФ поставщиков газа в Европу
Life.ru21:33
Monde diplomatique: мировые поставщики газа не в состоянии заменить Россию
Телеканал 360°21:19
Monde diplomatique: сейчас не существует поставщиков, которые могли бы заменить поставки природного газа из России
Комсомольская правда22:01
Monde diplomatique: в мире нет поставщиков газа для Европы, способных заменить Россию
News.ru21:09
Monde diplomatique: в мире нет поставщиков газа в Европу, которые могли бы заменить Россию
РИА Новости20:55

Интересное

Глава КНШ ВС США Милли заявил, что риск конфликта между мировыми державами возрос

Глава Комитета начальников штабов (КНШ) ВС США генерал Марк Милли заявил о возросшем риске серьезного конфликта между мировыми державами.
Lenta.ru22:08

Федерация журналистов Перу: США и НАТО финансируют фейки о российской спецоперации

Перуанский журналист Рикардо Санчес Серра заявил, что западные СМИ на средства США и НАТО распространяют фейки о российской спецоперации на Украине.
Газета.Ru21:28

Подростки нашли схрон ВСУ рядом с интернатом в Херсоне и передали российским военным

Подростки обнаружили рядом с корпусом интерната в Херсоне схрон с оружием украинских боевиков и передали находку российским военным, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости22:24

Финансист Беляев назвал бессмысленной покупку иностранной валюты

Беляев считает, что необходимости делать вложения в иностранную валюту сейчас нет.
Известия23:36

Трамп-младший высмеял Нэнси Пелоси и сенатора Макконнелла за встречу с Зеленским

Сын экс-президента США Дональда Трампа Дональд Трамп — младший высмеял в Instagram* спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси и лидера республиканского меньшинства в сенате Митча Макконнелла за визит в Киев для встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским.
РИА Новости22:53

Экс-посол США Макфол заявил, что дипломаты врали о вступлении Украины в НАТО

Бывший посол США в России Майкл Макфол заявил, что дипломаты врали, когда говорили о вступлении Украины в НАТО.
Коммерсантъ21:38

На Украине мгновенным ударом артиллерии уничтожены минимум 50 единиц военной техники

В результате неожиданного и массированного удара артиллерии, в восточной части Украины оказались уничтожены около 50 единиц военной техники, среди которой около двух десятков танков и боевых бронированных машин, артиллерийские тягачи и бронеавтомобили, а также около 30 армейских грузовиков.
Avia.pro21:00

Денис Пушилин сообщил, что шесть боевиков погибли при попытке взорвать склады «Азовстали»

Шесть боевиков формирования украинских националистов «Азов» (в отношении членов организации заведены уголовные дела в РФ) погибли при попытке взорвать склады завода «Азовсталь» с боеприпасами.
Известия18:37

Швейцария сняла санкции с «Еврохима» после ухода Мельниченко из совета директоров

Газет Tages Anzeiger со ссылкой на письмо замглавы отдела санкций Государственного секретариата экономики (SECO) Швейцарской Конфедерации утверждает, что правительство Швейцарии сняло санкции с международного производителя удобрений — компании "Еврохим" — после того, как Андрей Мельниченко перестал быть ее бенефициаром и вышел из совета директоров.
Газета.Ru23:42