В материале французского издания говорится о том, что Норвегия, Нидерланды, Алжир и другие поставщики в Европу не в состоянии обеспечивать повышенный спрос на энергоресурсы в течение длительного времени, а могут лишь быть резервными продавцами.
"Желание европейцев отвернуться от Москвы наталкивается на устоявшийся в нефтегазовой сфере порядок вещей, который будет трудно изменить так быстро, как того потребует более или менее скорое введение эмбарго", — пишет газета.
Подчеркивается, что Европа не может рассчитывать на поставки газа из Ливии из-за идущей в стране гражданской войны, в то время как Египет не планирует становиться поставщиком из-за осмотрительности в отношениях с Россией.
Сын экс-президента США Дональда Трампа Дональд Трамп — младший высмеял в Instagram* спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси и лидера республиканского меньшинства в сенате Митча Макконнелла за визит в Киев для встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским.
В результате неожиданного и массированного удара артиллерии, в восточной части Украины оказались уничтожены около 50 единиц военной техники, среди которой около двух десятков танков и боевых бронированных машин, артиллерийские тягачи и бронеавтомобили, а также около 30 армейских грузовиков.
Газет Tages Anzeiger со ссылкой на письмо замглавы отдела санкций Государственного секретариата экономики (SECO) Швейцарской Конфедерации утверждает, что правительство Швейцарии сняло санкции с международного производителя удобрений — компании "Еврохим" — после того, как Андрей Мельниченко перестал быть ее бенефициаром и вышел из совета директоров.