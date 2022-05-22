По мнению издания, Норвегия, Нидерланды, Алжир и другие поставщики в Европу не в состоянии обеспечивать повышенный спрос на голубое топливо в течение длительного времени, а могут лишь выступать в роли резервных продавцов.
"Желание европейцев отвернуться от Москвы наталкивается на устоявшийся в нефтегазовой сфере порядок вещей, который будет трудно изменить так быстро, как того потребует более или менее скорое введение эмбарго", — пишет газета.
Если работник считает, что работодатель не исполняет свою обязанность по ежегодной индексации зарплаты, он может обратиться в региональную трудовую инспекцию с соответствующим заявлением, продолжил юрист.
Госсекретарь США Энтони Блинкен, выступая перед выпускниками Джорджтаунского университета, процитировал песню американской исполнительницы Тейлор Свифт, шутливо намекнув на то, что Вашингтон, возможно, не будет восстанавливать отношения с руководством России.