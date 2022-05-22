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Monde diplomatique: в мире нет поставщиков газа в Европу, которые могли бы заменить Россию

Сейчас не существует поставщиков, которые могли бы заменить поставки природного газа из России в европейские страны в долгосрочной перспективе, пишет
 французская газета Monde diplomatique.
РИА Новости
По мнению издания, Норвегия, Нидерланды, Алжир и другие поставщики в Европу не в состоянии обеспечивать повышенный спрос на голубое топливо в течение длительного времени, а могут лишь выступать в роли резервных продавцов.
РИА Новости
"Желание европейцев отвернуться от Москвы наталкивается на устоявшийся в нефтегазовой сфере порядок вещей, который будет трудно изменить так быстро, как того потребует более или менее скорое введение эмбарго", — пишет газета.
РИА Новости
C 27 апреля Газпром приостановил экспорт топлива в Болгарию и Польшу из-за неоплаты.
Smotrim.ru

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Во Франции заявили, что в Европе нет альтернатив российскому газу
РЕН ТВ21:44
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Во Франции признали незаменимость российского газа для Европы
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