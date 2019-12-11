Экономика
ВедомостиПроизводитель Milka и Alpen Gold отказался достраивать завод в Сибири
Mondelez принадлежат бренды Milka, Alpen Gold, «Медвежонок Барни», Dirol, «Юбилейное» и др. У компании уже есть две кондитерские фабрики в России – «Большевик» и завод в Покрове. Она также управляет предприятием по производству жевательной резинки в Великом Новгороде.
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с чего всё началось
Проект стоимостью $110 млн и мощностью 50 тыс. тонн продукции в год реализовывался с 2014 года. Эксперты говорят, что низкий спрос на Дальнем Востоке и в Сибири мог не оправдать затрат на строительство. ООО «Мон’дэлис Русь» отказалось от завершения строительства завода под Новосибирском.Коммерсантъвчера в 17:42
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Производитель «Юбилейного» и Alpen Gold не будет достраивать завод под Новосибирском
Общественное телевидение России09:17
Mondelez выставил на продажу недостроенный завод под Новосибирском - газета
Интерфакс - Россиявчера в 23:28
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Гаджеты
Твердотельный накопитель WD Blue SN550: 1 ТБ за 100 долларов
Western Digital презентовала новый твердотельный накопитель WD Blue SN550 NVMe.
Экономика
Кудрин доложил Путину о неисполнении бюджета на триллион рублей
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин доложил президенту Владимиру Путину о неисполнении расходов бюджета 2019 года в объеме до триллиона рублей.
Общество
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Операция на сердце бывшему мэру Москвы Юрию Лужкову была проведена в срочном порядке по причине инфаркта.
Происшествия
Семеро мужчин в Петербурге избили девушку из-за внешнего вида
Происшествия
Адвокат Соколова заявил о влиянии лекарств на совершение убийства
Адвокат историка-расчленителя Олега Соколова Александр Почуев заявил, что на состояние его подзащитного во время совершения убийства могли оказать влияние лекарства.
Политика
Сенат США рассмотрит проект, признающий Россию «спонсором терроризма»
Международный комитет сената США одобрил законопроект, который обязывает госсекретаря решить, надо ли объявить Россию спонсором терроризма, сообщили РИА Новости в пресс-службе комитета.
Финансы
Украинская гривна продолжила бить рекорды
Курс национальной валюты Украины продолжает бить рекорды, сообщается на официальном сайте регулятора.
Политика
Путин назвал ложью резолюцию Европарламента о Второй мировой
Президент России Владимир Путин раскритиковал резолюцию Европарламента о Второй мировой войне, в которой Советский Союз чуть ли не обвиняют в развязывании войны.
Шоу-бизнес
Близкие Заворотнюк отреагировали на сообщения о параличе у актрисы
Близкие Анастасии Заворотнюк отреагировали на сообщения о параличе у актрисы.
Общество
Детский омбудсмен оценила будущее девочки, 5 лет живущей в медцентре
Родители девочки, которая всю жизнь прожила в медцентре "Мать и дитя" на Севастопольском проспекте в Москве, обращались к уполномоченному при президенте РФ по правам ребёнка Анне Кузнецовой.
Политика
Сурков ответил на слова Авакова о саммите в Париже
Помощник президента России Владислав Сурков прокомментировал утверждение главы МВД Украины Арсена Авакова о том, что у него якобы "сдали нервы" во время переговоров на саммите "нормандской четверки" в Париже.
Футбол
Букмекеры: «Динамо» Киев обыграет «Лугано» с вероятностью 80%
Букмекерская компания «Лига Ставок» предлагает поставить на победу «Динамо» по коэффициенту 1,22, что соответствует вероятности 80%.
Футбол
Атлетико — Локомотив 2:0 (2-й тайм)
Вратарь москвичей Антон Коченков уже на второй минуте отбил пенальти.
Политика
Киев исправил коммюнике «нормандского саммита» на сайте Зеленского
Киев опубликовал некорректный текст коммюнике "нормандского саммита", прошедшего в Париже 9 декабря, заявил глава самопровозглашенной ДНР Денис Пушилин.
Технологии
Microsoft возьмет пользователей старой Windows 7 измором
Компания тестирует новый способ заставить пользователей обновить устаревшую ОС Фото: kompy.guru В компании Microsoft тестируют довольно необычный способ заставить пользователей старой Windows 7 обновить операционную систему, пишет «Российская газета».
Общество
Рязанский суд штрафовал и постановил депортировать пятерых граждан США
Суд признал их виновными в нарушении правил въезда в страну, поскольку у них были туристические визы.
Армия и оружие
Американцы испытали тактическую гиперзвуковую ракету
Американская компания Lockheed Martin провела первые испытания перспективной тактической гиперзвуковой ракеты, разработка которой ведется в рамках проекта PrSM (Precision Strike Missile, высокоточная ракета).
Общество
Четыре федеральных оператора объединяются для развития 5G
Все четыре федеральных оператора связи – МТС, «Вымпелком», «Мегафон» и «Ростелеком» – подписали соглашение о намерениях совместно развивать и оптимально использовать сети связи пятого поколения, сообщили все эти компании.
Происшествия
Бывший главврач роддома Марина Сармосян пожаловалась на условия в СИЗО
Армия и оружие
В Израиле: Береговой комплекс «Бастион-П» лишит превосходства над Египтом
Рост морской мощи В Израиле негативно восприняли возможность поставки Египту российской системы береговой обороны "Бастион-П" (К-300П), вооруженной ракетами "Яхонт".
Шоу-бизнес
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Супруга главного тренера петербургского "Зенита" Сергея Семака Анна рассказала о проклятиях болельщиков команды в ее адрес, передает "Бизнес Online".
Транспорт
Движение на Крымском мосту могут закрыть на неделю
Движение по Крымскому мосту могут ограничить с 18 по 25 декабря. Об этом 11 декабря сообщили в пресс-службе Минтранса РФ.
Шоу-бизнес
Шарлиз Терон в дерзком мини cверкнула опасным декольте
Политика
Глава Пентагона рассказал о расширении присутствия России в Сирии
Военное присутствие России в Сирии расширилось за последние полтора месяца, однако США это не беспокоит.
Космос
Выяснено происхождение полос Энцелада
Исследователи обнаружили, что трещины, которые составляют тигровые полосы Энцелада, могли образоваться на любом полюсе, но южный просто случайно оказался первым.
Политика
Жириновский объяснил Путину идею сделать 31 декабря выходным
Позднее о решении сделать 31 декабря выходным днем сообщил глава Свердловской области Евгений Куйвашев.