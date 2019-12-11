Проект стоимостью $110 млн и мощностью 50 тыс. тонн продукции в год реализовывался с 2014 года. Эксперты говорят, что низкий спрос на Дальнем Востоке и в Сибири мог не оправдать затрат на строительство. ООО «Мон’дэлис Русь» отказалось от завершения строительства завода под Новосибирском.

с чего всё началось

Mondelez принадлежат бренды Milka, Alpen Gold, «Медвежонок Барни», Dirol, «Юбилейное» и др. У компании уже есть две кондитерские фабрики в России – «Большевик» и завод в Покрове. Она также управляет предприятием по производству жевательной резинки в Великом Новгороде.

Производитель Milka и Alpen Gold отказался достраивать завод в Сибири

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