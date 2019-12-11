Экономика

ВедомостиВедомостиПроизводитель Milka и Alpen Gold отказался достраивать завод в Сибири

Mondelez принадлежат бренды Milka, Alpen Gold, «Медвежонок Барни», Dirol, «Юбилейное» и др. У компании уже есть две кондитерские фабрики в России – «Большевик» и завод в Покрове. Она также управляет предприятием по производству жевательной резинки в Великом Новгороде.
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с чего всё началось

Кондитерам не хватило спроса

Проект стоимостью $110 млн и мощностью 50 тыс. тонн продукции в год реализовывался с 2014 года. Эксперты говорят, что низкий спрос на Дальнем Востоке и в Сибири мог не оправдать затрат на строительство. ООО «Мон’дэлис Русь» отказалось от завершения строительства завода под Новосибирском.
Коммерсантъвчера в 17:42

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Общественное телевидение России09:17

Mondelez отказалась от запуска завода в Новосибирской области

Тайга.инфовчера в 23:50

Mondelez выставил на продажу недостроенный завод под Новосибирском - газета

Интерфакс - Россиявчера в 23:28

Кондитерам не хватило спроса

Коммерсантъвчера в 17:42
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