Экономика

Infopro54Infopro54Mondelez выставила завод под Новосибирском на продажу

«Мон’дэлис Русь» снова откладывает запуск проекта в Новосибирске В настоящее время завод под Новосибирском выставлен на продажу. Его стоимость эксперты оценивают на сумму до 500 млн руб.
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с чего всё началось

Кондитерам не хватило спроса

В "Мон’дэлис Русь" говорят, что завод под Новосибирском завершен на 90%, сегодня объект выставлен на продажу.
Коммерсантъвчера в 17:42

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Производитель «Юбилейного» и Alpen Gold не будет достраивать завод под Новосибирском

Общественное телевидение России09:17

Одна из крупнейших в мире кондитерских компаний отказалась достраивать завод в России

БИЗНЕС Online02:47

Mondelez выставил на продажу недостроенный завод под Новосибирском - газета

Интерфакс - Россиявчера в 23:28

Компания Mondelez International отказалась от завода под Новосибирском

REGNUM00:04

Mondelez отказалась от запуска завода в Новосибирской области

Тайга.инфовчера в 23:50

Производитель Milka и Alpen Gold отказался достраивать завод в Сибири

Ведомости02:20

Кондитерам не хватило спроса

Коммерсантъвчера в 17:42
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Автоматически обработано 7089 источников, обновлено в 18:40, Ашберн
Политика

Кадыров ответил на слова Сокурова о звании Героя России

REGNUM 07:42
Общество

ТНТ снял с эфира сериал «Слуга народа»

Известия 16:59
Происшествия

Историк Соколов не выходил на связь с родными убитой аспирантки

РИА Новости 10:06
Происшествия

Погиб издатель «Тинькофф-журнала» Александр Рай

РБК вчера в 14:21
Общество

Ученый объяснил надпись «Т-34» на белом медведе

Взгляд.ру вчера в 04:28
Общество

Минимальный размер пенсии в Москве увеличат до 19,5 тыс. рублей

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о повышении минимальной пенсии в столице до 19,5 тыс. рублей, а также об индексации на 5,6% пособий ветеранам труда и труженикам тыла, семьям с детьми, гражданам старшего поколения, на содержание детей, оставшихся без попечения родителей и детей-сирот.
ТАСС вчера в 07:40
Хоккей

Овечкин признался, что любит Америку

RT на русском 11:52
Футбол

Определились все участники плей-офф Лиги чемпионов

Стоит отметить, что впервые за 10 лет в плей-офф Лиги чемпионов сыграют команды, которые представляют топ-5 европейских чемпионатов.
Metaratings 17:07
Политика

Сенат США рассмотрит проект о признании России «спонсором терроризма»

Комитет по иностранным делам сената США одобрил законопроект о возможности признания России «спонсором терроризма».
RT на русском 15:03
Экономика

«Тинькофф» возьмет 10% дохода пайщиков своих биржевых фондов

«Тинькофф», похоже, придумал, как лучше монетизировать приложение «Тинькофф инвестиции»: заставить клиентов делиться доходами, полученными с его помощью.
Ведомости вчера в 02:01
Общество

Эстония и Финляндия открыли газопровод Balticconnector

В Эстонии и Финляндии открыли газопровод Balticconnector, сообщает ERR.
RT на русском 15:30
Наука

Самую подвижную броню создали на основе строения панцирных моллюсков

ГЛАС.RU 15:50
Футбол

«Локомотив» проиграл «Атлетико» в Лиге чемпионов

Футболисты испанского «Атлетико» обыграли российский «Локомотив» в матче группового этапа Лиги чемпионов.
Коммерсантъ 16:54
Общество

Проект «Ямал СПГ» получил от судостроителей последний танкер

Проект «Ямал СПГ» включает в себя завод в Сабетта, ресурсной базой для которого служит Южно-Тамбейское месторождение.
ФедералПресс 07:12
Общество

Умерла солистка Roxette Мари Фредрикссон

На 62 году жизни после продолжительной болезни скончалась участница музыкальной группы Roxette Мари Фредрикссон.
Би-порт вчера в 08:05
Здоровье

Более 40% россиян не доверяют диагнозам врачей

По данным опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения, свыше 41% жителей страны выразили недоверие диагнозам, которые им ставили врачи.
Общественная служба новостей 10:00
Общество

Грета Тунберг стала человеком года по версии Time

Газета.Ru 08:58
Футбол

Анчелотти прокомментировал увольнение из «Наполи»

Итальянский специалист Карло Анчелотти покинул должность главного тренера «Наполи».
ProstoProSport 11:15
Кино

Кинокомпания Warner Bros. назвала дату выхода продолжения «Матрицы»

РБК 17:49
Происшествия

С начала года в Сахалинской области по вине пьяных водителей погибли 33 человека

По вине пьяных водителей погибли 33 человека, что составляет почти половину от общего количества погибших на дорогах, и 157 получили травмы, от незначительных до серьезнейших.
Сахалин.Инфо вчера в 23:00
Политика

Путин указал на попытки искажения исторических фактов о Второй мировой

Владимир Путин указал на продолжающиеся попытки искажения исторической правды о Второй мировой войне в Европе.
RT на русском 15:41
Наука

Новая технология открывает путь к созданию биокомпьютеров

Хайтек+ 03:07
Политика

Киев заявил о подготовке изменений в минские соглашения

К следующей встрече в «нормандском формате» Киев подготовит предложения по изменению минских договоренностей.
РБК 15:11
Политика

Путин объяснил жестокость наказания для участников протестных акций

Ранее Путин заявлял, что люди имеют право на протест.
Росбалт вчера в 11:21
Игры

Capcom анонсировала ремейк Resident Evil 3

Capcom в рамках нового выпуска State of Play представила ремейк Resident Evil 3. Разработчики показали дебютный трейлер с геймплейными кадрами.
News.ru вчера в 09:26
Армия и оружие

Военные США в Сирии запросили инструкции на случай нападения России

Американское военное командование в Сирии обратилось в Пентагон за инструкциями на случай атаки со стороны российских, сирийских, иранских или турецких сил и их союзников, сообщили источники.
Взгляд.ру 18:32
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Билан отказался петь на шоу звезд «Евровидения»

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Путин оценил неисполнение расходов бюджета-2019

В прошлом году федеральный бюджет не был исполнен на 770 млрд рублей.
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Наука

Физики экспериментально подтвердили вязкое течение электронов в графене

Ученые экспериментально подтвердили теорию жидкоподобного характера движения электронов в графене.
N+1 11:00
Политика

Киев исправил коммюнике «нормандского саммита»

На сайте президента Украины появился исправленный текст коммюнике "нормандского саммита" в Париже на украинском языке.
РИА Новости 11:21
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