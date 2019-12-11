В "Мон’дэлис Русь" говорят, что завод под Новосибирском завершен на 90%, сегодня объект выставлен на продажу.

с чего всё началось

«Мон’дэлис Русь» снова откладывает запуск проекта в Новосибирске В настоящее время завод под Новосибирском выставлен на продажу. Его стоимость эксперты оценивают на сумму до 500 млн руб.

Mondelez выставила завод под Новосибирском на продажу

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