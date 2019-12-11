Экономика
Infopro54Mondelez выставила завод под Новосибирском на продажу
«Мон’дэлис Русь» снова откладывает запуск проекта в Новосибирске В настоящее время завод под Новосибирском выставлен на продажу. Его стоимость эксперты оценивают на сумму до 500 млн руб.
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В "Мон’дэлис Русь" говорят, что завод под Новосибирском завершен на 90%, сегодня объект выставлен на продажу.Коммерсантъвчера в 17:42
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Производитель «Юбилейного» и Alpen Gold не будет достраивать завод под Новосибирском
Общественное телевидение России09:17
Mondelez выставил на продажу недостроенный завод под Новосибирском - газета
Интерфакс - Россиявчера в 23:28
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Футболисты испанского «Атлетико» обыграли российский «Локомотив» в матче группового этапа Лиги чемпионов.
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Проект «Ямал СПГ» включает в себя завод в Сабетта, ресурсной базой для которого служит Южно-Тамбейское месторождение.
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Анчелотти прокомментировал увольнение из «Наполи»
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С начала года в Сахалинской области по вине пьяных водителей погибли 33 человека
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Путин указал на попытки искажения исторических фактов о Второй мировой
Владимир Путин указал на продолжающиеся попытки искажения исторической правды о Второй мировой войне в Европе.
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К следующей встрече в «нормандском формате» Киев подготовит предложения по изменению минских договоренностей.
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Физики экспериментально подтвердили вязкое течение электронов в графене
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