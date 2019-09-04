Национальный банк Украины (НБУ) отменил аукцион по продаже памятных монет, посвященных получению украинскими раскольниками автокефалии от Константинопольского патриархата, скандально известного томоса. Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

Монеты в честь томоса не пользуются спросом на Украине

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