Экономика
Российская газетаМонеты в честь томоса не пользуются спросом на Украине
Национальный банк Украины (НБУ) отменил аукцион по продаже памятных монет, посвященных получению украинскими раскольниками автокефалии от Константинопольского патриархата, скандально известного томоса. Об этом сообщила пресс-служба НБУ.
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Происшествия
СК возбудил дело после гибели пятилетней россиянки в бассейне в Турции
RT на русском 06:51
Единоборства
Нурмагомедову предстоит похудеть до взвешивания перед боем с Порье
Чемпиону Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабибу Нурмагомедову предстоит похудеть на 6 кг до официальной церемонии взвешивания перед поединком с американским спортсменом Дастином Порье.
Известия 06:39
Происшествия
В Минобороны подтвердили гибель пилотов разбившегося Су-25
Министерство обороны России подтвердило гибель двух пилотов штурмовика Су-25УБ, который потерпел крушение в Ставропольском крае.
RT на русском 06:06
Происшествия
Прокурор попросил назначить Кириллу Жукову более 4 лет колонии
В Тверском суде Москвы прокурор попросил приговорить Кирилла Жукова, который обвиняется в применении насилия к полицейским, к четырем годам и пяти месяцам исправительной колонии общего режима.
Коммерсантъ вчера в 14:44
Политика
Путин считает демографическую ситуацию на Дальнем Востоке тревожной
Президент России Владимир Путин считает, что прогресса в демографической ситуации на Дальнем Востоке нет, этот важнейший индикатор находится в тревожной, красной зоне.
РИА Новости 06:26
Здоровье
Россиян предложили законодательно обязать следить за здоровьем
Губернатор Приморского края Олег Кожемяко выступил с предложением на законодательном уровне закрепить ответственность граждан за свое здоровье.
РЕН ТВ 07:29
Происшествия
Въехавший в толпу на Урале экс-полицейский получил девять лет колонии
На Урале суд приговорил бывшего полицейского Дмитрия Курницкого, который въехал в 2018 году в толпу на внедорожнике, к девяти годам строгого режима.
Газета.Ru 08:11
Политика
Лукашенко объяснил перекрытие границы с Украиной
РИА Новости вчера в 04:44
Политика
В Болгарии сочли безумной позицию МИД о роли СССР во Второй мировой
Ранее в МИД Болгарии призвали Россию отказаться от термина "освобождение" в контексте борьбы СССР с нацизмом в годы Второй мировой войны.
РИА Новости 08:21
Происшествия
На шахте в Донецке прогремел взрыв
Известия 05:32
Общество
В Роскачестве рассказали о правильном выборе красной икры и рыбы
При выборе хорошей рыбы и свежей красной икры надо оценивать внешний вид и запах продуктов.
Известия 07:24
Кино
В сеть попали первые кадры мультсериала «Что если?..»
Зрители увидят Капитана Америку-зомби, Капитана Британию/Пегги Картер, Звездного Лорда/Т’Чаллу и не только.
Srnsk 08:12
Политика
Конституционный суд Армении частично удовлетворил иск Кочаряна
Конституционный суд Армении частично удовлетворил в среду иск бывшего президента страны Роберта Кочаряна, оспаривавшего конституционность положений, на основании которых он был арестован, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 07:43
Политика
Трамп поздравил Польшу с годовщиной начала Второй мировой войны
Президент США Дональд Трамп поздравил Польшу с годовщиной начала Второй мировой.
РИА Новости 03:35
Политика
Глава Гонконга отозвала вызвавший протесты законопроект об экстрадиции
Глава администрации Гонконга Кэрри Лам заявила об отзыве законопроекта об экстрадиции, который вызвал массовые беспорядки.
Известия 06:07
Футбол
Манджукич не попал в заявку «Ювентуса» на Лигу чемпионов
В список не попали полузащитник Эмре Джан, нападающий Марио Манджукич, а также защитник Джорджо Кьеллини, который выбыл из строя на шесть месяцев из-за травмы колена.
Чемпионат вчера в 15:37
Спорт
Умер трехкратный олимпийский чемпион по биатлону Халвард Ханеволд
Дождь вчера в 14:42
Футбол
Определились соперники «Спартака», «Зенита» и ЦСКА в Кубке России
В Москве прошла жеребьевка 1/16 финала Кубка России по футболу. Церемонию транслировал телеканал «Матч ТВ».
РБК 03:28
Авто
Mercedes-Benz тизером анонсировал новый электрокар EQ
Рекламная кампания автосалона во Франкфурте 2019 года проходит полным ходом, и Mercedes-Benz, в том числе, не остался в стороне и готовит что-то интересное.
Тарантас Ньюс вчера в 23:28
Кино
Путин поздравил с юбилеем Нину Ургант
Президент России Владимир Путин поздравил с 90-летним юбилеем актрису Нину Ургант.
Российская газета 04:54
Происшествия
На Урале задержаны двое подростков за подготовку нападения на школу
В городе Кушве в Свердловской области правоохранительные органы задержали двух несовершеннолетних, планировавших атаку на одну из местных школ 1 сентября.
Газета.Ru 08:05
Политика
Украина заявила о готовности участвовать в переговорах по газу
Украина готова принять участие в трехсторонних переговорах по газу с РФ и Еврокомиссией уже в сентябре, заявил новый глава министерства энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель во время телефонной беседы с вице-президентом Еврокомиссии Марошем Шефчовичем.
РИА Новости 06:50
Общество
Welt: умер фотограф Петер Линдберг
Немецкий фотограф, работавший в области моды, Петер Линдберг умер в возрасте 74 лет. Об этом в среду сообщила газета Welt.
ТАСС 05:28
Политика
Тимошенко не явилась в Верховную Раду из-за горя в семье
Газета.Ru вчера в 07:59
Общество
Ураган «Дориан» затопил Багамы и погубил 7 человек
Разрушительный ураган «Дориан» унес жизни 7 человек. В данный момент стихия бушует у Восточного побережья США.
Политическая Экспертиза 07:39