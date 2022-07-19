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Money.pl: Польша бойкотирует сотрудничество с РФ, но это изменится из-за инфляции

Согласно данным издания Rzeczpospolita, 61% клиенты стараются избегать российской продукции, а также других фирм, работающих в РФ.
Readovka News
«Хотя прошло несколько месяцев с момента начала спецоперации России на Украине, 54% поляков знает, какие западные или польские компании продолжают работать в России, и 48% в курсе, кто и как поддерживает украинцев», – говорится в отчете компании.
Readovka News
"Тем более что экономические проблемы не способствуют такому поведению. Быстрый рост цен приводит к тому, что бойкот может ослабнуть", – говорится в сообщении.
ИноСМИ
«Тем не менее, есть растущая группа потребителей, которые могут изменить поведение и адаптировать расходы в случае ухудшения конъюнктуры и роста цен», – добавила Ткачик.
Readovka News

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Money.pl: Польша бойкотирует сотрудничество с РФ, но это изменится из-за инфляции
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