Политика
Независимая газетаМонголия может стать транзитером российского газа в Китай
Поставки газа из России в Китай начнутся по «Силе Сибири» в декабре этого года. Событие названо историческим, что неудивительно: договориться с КНР о поставках Россия пыталась целое десятилетие, и теперь мы видим результат совершившейся «сделки века». Следующий этап – проработка западного маршрута.
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с чего всё началось
По словам Путина, которого цитирует пресс-служба Кремля, необходимо проверить запасы газа в Иркутской области, Красноярском крае и на Ямале с тем, чтобы сформировать необходимые объемы для поставок газа по западному маршруту.Интерфакс07:43
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Реальный эффективный курс рубля по отношению к валютам основных торговых партнеров РФ с учетом инфляции вырос с начала года на 4,5%, при этом в августе он сократился на 2,8%.
TatCenter 09:56
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РИА Новости 12:49
Авто
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Президент России Владимир Путин освободил от должностей почти тридцать высших должностных лиц в правоохранительных органах.
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Во Владивосток зашел самый большой в истории России круизный лайнер
Во Владивостоке пришвартовался Spectrum of the Seas — самый большой круизный лайнер, когда-либо заходивший в порты России, сообщил РИА Новости представитель морского вокзала города.
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Россия оказалась на третьей строчке рейтинга Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по числу самоубийств.
Афиша Daily 10:04
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Минфин РФ рассказал о новой системе добровольных пенсионных накоплений
Минфин России разработал новый законопроект о системе добровольных пенсионных накоплений с рабочим названием «о гарантированном пенсионном продукте» и направил его на согласование в Минтруд, сообщает 7 сентября пресс-служба Минфина.
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Общество
Больше 20 млн россиян могут потерять работу из-за «автоматизации»
Вероятным решением проблемы может стать введение налога на роботов (собранные средства можно направить на социальную помощь) или переход на четырехдневную рабочую неделю.
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Умер гитарист Ареты Франклин Джимми Джонсон
Гитарист Джимми Джонсон умер на 77-м году жизни.
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РБК 17:00
Политика
Надежда Савченко стала официально безработной
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