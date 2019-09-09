с чего всё началось

Поставки газа из России в Китай начнутся по «Силе Сибири» в декабре этого года. Событие названо историческим, что неудивительно: договориться с КНР о поставках Россия пыталась целое десятилетие, и теперь мы видим результат совершившейся «сделки века». Следующий этап – проработка западного маршрута.

Монголия может стать транзитером российского газа в Китай

Авто Объявлено оснащение нового Toyota RAV4 для России Напомним, в настоящее время в России завершается выпуск Toyota RAV4 предыдущего поколения - с конвейера завода марки в Санкт-Петербурге его снимут 1 октября 2019 года.

Общество Самарцы потребовали извинений за выступление Билана на Дне города Жители Самары, недовольные выступлением Димы Билана на Дне города, запустили электронную петицию: люди требуют публично извиниться перед горожанами за то, что этот артист был приглашен на праздник.

Технологии Россиянам разрешат покупать алкоголь по приложению вместо паспорта Жители России смогут покупать алкогольную продукцию, предъявив на кассе мобильное приложение вместо паспорта.

Политика Французская газета Le Figaro назвала Киев российской столицей Французская газета Le Figaro назвала Киев российской столицей. Об этом стали массово писать средства массовой информации Украины.

Финансы Россия осталась без чистого государственного долга В 2017 году аналитики Sberbank CIB указывали, что Россия может нарастить общий долг на 50% без угрозы финансовой стабильности и тем самым отчасти решить проблему медленного роста.

Кино Михалков назвал «Оскар» политизированной премией Председатель Союза кинематографистов России Никита Михалков заявил, что кинопремия «Оскар» стала слишком политизированной, не имеющей отношения к искусству.

Происшествия В Петербурге на сотрудника ДПС напали при проверке документов В Санкт-Петербурге на сотрудника ДПС напали при попытке поверить документы, сообщает ТАСС со ссылкой на управление МВД по городу и Ленобласти.

Шоу-бизнес Карина Разумовская показала идеальную фигуру через месяц после родов Многие отметили, что через месяц после родов Разумовская выглядит идеально: изящная, подтянутая, и даже более стройная, чем до беременности.

Футбол Юрий Семин: «„Локомотив“ ждет сложнейший период» Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин в интервью «СЭ» поделился мнением о ближайших матчах команды и высказал недовольство календарем РПЛ.

Политика Трамп отреагировал на сообщения об «эвакуации шпиона» из России Решение было принято после встречи главы МИД Сергея Лаврова и экс-посла России в США Сергея Кисляка с Трампом в Белом доме, в ходе которой стороны обсуждали полученные от разведки секретные сведения про "Исламское государство"*.

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Происшествия В Японии из-за тайфуна более 885 тыс. домов остались без электричества В Японии из-за тайфуна «Факсай» без электричества остались 885 тыс. 600 домов. Об этом сообщает энергетическая компания TEPCO в Twitter.

Политика Трамп заявил о готовности к участию в переговорах России и Украины Президент США Дональд Трамп заявил, что в случае необходимости мог бы принять участие в переговорном процессе между Россией и Украиной, в том числе в нормандском формате.

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Общество Рособрнадзор опубликовал проекты расписаний ЕГЭ и ОГЭ на 2020 год Рособрнадзор опубликовал проекты расписания единого государственного экзамена (ЕГЭ), основного государственного экзамена (ОГЭ) и государственного выпускного экзамена (ГВЭ) на 2020 год, соответствующие документы размещены на федеральном портале проектов нормативных правовых актов для общественного обсуждения.

Культура В Москве пройдет церемония награждения конкурса имени Андрея Стенина Церемония награждения Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина пройдет во вторник в Государственном историческом музее в Москве, сообщила пресс-служба МИА "Россия сегодня".

Шоу-бизнес Татьяна Кравченко бросила неверного мужа ради Александра Абдулова Звезда телевизионного проекта «Сваты» Татьяна Кравченко откровенно призналась в чувствах к коллеге Александру Абдулову.

Шоу-бизнес У Ким Кардашьян нашли волчанку и ревматоидный артрит Врач отправил Кардашьян на анализы, которые показали наличие антител к волчанке и ревматоидному артриту.

Гаджеты Apple обвинили в нарушении трудового законодательства Китая Представители Foxconn, в свою очередь, также не отрицают случаи нарушения трудового законодательства.

Политика В Болгарии задержали пророссийского активиста по обвинению в шпионаже В Болгарии задержан глава движения «Русофилы» и бывший главред газеты «Дума» Юрий Борисов, говорится на сайте издания.

Авто Land Rover Defender рассекречен накануне премьеры Согласно информации из журнала, Land Rover Defender 110 предложат в Южной Африке с 3,0-литровым бензиновым двигателем P400 мощностью 400 л.с. и 550 Нм крутящего момента и с 2,0-литровым турбодизелем P240, выдающим 240 л.с. и 430 Нм крутящего.