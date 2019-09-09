Политика

Независимая газетаНезависимая газетаМонголия может стать транзитером российского газа в Китай

Поставки газа из России в Китай начнутся по «Силе Сибири» в декабре этого года. Событие названо историческим, что неудивительно: договориться с КНР о поставках Россия пыталась целое десятилетие, и теперь мы видим результат совершившейся «сделки века». Следующий этап – проработка западного маршрута.
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с чего всё началось
По словам Путина, которого цитирует
 пресс-служба Кремля, необходимо проверить запасы газа в Иркутской области, Красноярском крае и на Ямале с тем, чтобы сформировать необходимые объемы для поставок газа по западному маршруту.
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