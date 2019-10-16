Политика
REGNUMМониторинговая миссия ООН потребовала закрыть сайт «Миротворец»
Мониторинговая миссия Организации Объединённых Наций на Украине потребовала от депутатов Верховной рады закрыть сайт «Миротворец». Об этом 16 октября заявил заместитель председателя миссии ООН Бенджамин Моро в ходе заседания комитета Рады по свободе слова.
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с чего всё началось
Заместитель руководителя мониторинговой миссии ООН на Украине Бенджамин Моро заявил о том, что депутаты Верховной рады должны инициировать закрытие сайта «Миротворец», куда вносятся фамилии людей, якобы нарушающих украинское законодательство, сообщает издание «Украiнськi новини».РБК16:36
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