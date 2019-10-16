с чего всё началось

Мониторинговая миссия Организации Объединённых Наций на Украине потребовала от депутатов Верховной рады закрыть сайт «Миротворец». Об этом 16 октября заявил заместитель председателя миссии ООН Бенджамин Моро в ходе заседания комитета Рады по свободе слова.

Политика Источник сообщил о неофициальных переговорах РПЦ и Элладской церкви Элладская православная церковь и Русская Православная Церковь неофициально обсуждают способ урегулировать кризиса, возникшего в православии в связи с предоставлением томоса об автокефалии Украине и в отношениях двух церквей в связи с заседанием архиерейского собора Греческой церкви, сообщил РИА Новости источник в церковных кругах Греции.

Политика Путин разрешил полиции объявлять предостережения гражданам Президент Владимир Путин подписал закон, который дает полиции право объявлять гражданам официальные предостережения, исполнение которых - обязательно.

Общество Беллу Хадид назвали самой красивой женщиной в мире Звезду подиумов официально объявили самой красивой женщиной в мире.

Общество Актрису из сериала «Солдаты» задержали за кражу в фитнес-центре Уточняется, что ЧП произошло в одном из столичных фитнес-центров, администрация которого была вынуждена установить камеры видеонаблюдения после того, как клиенты стали жаловаться на кражи из шкафчиков.

Культура В Третьяковской галерее открывается выставка Поленова В здании Новой Третьяковки на Крымском валу прошла презентация выставки работ художника Василия Поленова. Об этом сообщает "Культуромания".

Политика Трамп обозвал Пелоси на встрече с демократами Лидер демократов в сенате США Чак Шумер заявил, что американский президент Дональд Трамп оскорбил спикера палаты представителей Нэнси Пелоси.

Космос В США представили униформу для экипажей суборбитальных кораблей Образцы униформы для экипажей суборбитальных кораблей представили в среду компании Virgin Galactic, а также Under Armour.

Гаджеты Ulefone представила защищенный смартфон Armor X5 за 100 долларов Совсем недавно компания Ulefone представила бюджетный защищенный телефон начального уровня под названием Ulefone Armor X3, теперь же производитель выкатил на суд публики еще одну доступную новинку - Ulefone Armor X5.

Футбол СМИ узнали, сколько Аллегри будет зарабатывать в «МЮ» Как сообщает источник, специалист будет зарабатывать в английском клубе порядка 6,5 миллиона фунтов в год.

Здоровье Более 33 млн россиян сделали прививку от гриппа По данным пресс-службы министерства, за эпидемический сезон 2018-2019 годов против гриппа в РФ были привиты 70,8 млн человек.

Происшествия Задержан вице-губернатор Тамбовской области Полиция задержала заместителя губернатора Тамбовской области и руководителя регионального комитета по управлению имуществом Глеба Чулкова, передает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

Шоу-бизнес Тимати и Анастасия Решетова стали родителями Модель Анастасия Решетова и исполнитель Тимати стали родителями. Фотографией ребенка Тимати поделился в своем Instagram.

Шоу-бизнес Вдова Караченцова отказалась позвать Гузееву на поминки Вдова известного актера Николая Караченцова прокомментировала высказывание Ларисы Гузеевой, которая высмеяла ее поведение, и отметила, что не собирается звать актрису и телеведущую на поминки по мужу.

Политика ООН поддержала позицию России по невыдаче США виз дипломатам Заместитель генерального секретаря ООН Мигель де Серпа Суареш подтвердил, что США нарушили свои обязательства по выдаче виз дипломатам РФ и других стран, заявил зампостпреда РФ при ООН Геннадий Кузьмин.

Финансы Замминистра финансов назвал перекредитование финансовой пирамидой Замминистра финансов Алексей Моисеев считает перекредитование населения финансовой пирамидой.

Общество Численность сотрудников МВД сократилась из-за пенсионной реформы За шесть лет действия госпрограммы, с 2012 по 2018 года, уровень укомплектованности личным составом МВД сократился с 96,1% до 92,6%.

Авто Появились первые снимки Nissan X-Trail нового поколения Дата премьеры нового Nissan X-Trail пока неизвестна, но, судя по тому, что он уже тестируется на дорогах общего пользования, долго ждать не придется: максимум до следующего года.