Экономика
Российская газетаMoody’s изменило прогноз по банковскому сектору России
Международное рейтинговое агентство Moody's изменило прогноз по российскому банковскому сектору с позитивного на стабильный из-за слабого роста экономики. Об этом говорится в опубликованном агентством отчете.
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Общество
Житель Челябинской области засудил соседку за курение на балконе
Снежинский городской суд Челябинской области взыскал с местной жительницы три тысячи рублей за курение на балконе.
РИА Новости 05:03
Политика
Сечин предположил, кто стоит за атаками на саудовские НПЗ
"Успешные действия Российской Федерации в Сирии заставили поменять дислокацию части боевиков-террористов, вытеснив их в соседние страны, в том числе в Ирак, ими, предположительно, и была инициирована недавняя атака на нефтегазовые объекты в Саудовской Аравии", - заявил глава "Роснефти" Игорь Сечин, выступая на Евразийском экономическом форуме.
РИА Новости 06:21
Происшествия
В Ярославле произошло массовое отравление студентов
В ярославские больницы доставлены более двух десятков студентов - участников слета Национальной лиги студенческих клубов, пишет РИА Новости со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора.
Российская газета 06:09
Армия и оружие
Россия отправила на учения в Сербию дивизион С-400
Зенитный ракетный дивизион систем С-400 и батарея комплексов "Панцирь-С" ВС России переброшены в Сербию.
Газета.Ru 05:58
Футбол
Сборная России поднялась в рейтинге ФИФА
В обновленном рейтинге ФИФА сборная России поднялась на пять позиций и теперь располагается на 37-й строчке.
Российская газета 04:27
Технологии
Сотрудники Google обвинили руководство в слежке за ними
Сотрудники Google обвинили руководство компании в том, что оно разработало инструмент для слежки, сообщает Bloomberg.
Forbes 04:11
Экономика
ФНС обяжет компании доплачивать налоги при использовании самозанятых
С 2019 года в четырех регионах — Москве, Подмосковье, Калужской области и Татарстане — в экспериментальном формате действует налог для самозанятых.
РИА Новости вчера в 05:38
Футбол
Португалия опередила Россию в таблице коэффициентов УЕФА
Португалия опередила Россию в таблице коэффициентов УЕФА, поднявшись с седьмого на шестое место.
Бомбардир.ру вчера в 17:26
Армия и оружие
Бомбардировщик B-52 отработал атаку на базу Балтийского флота
Очередной стратегический бомбардировщик ВВС США B-52 Stratofortress провел имитацию бомбовой атаки по российской базе Балтийского флота в Калининграде.
Военное дело 04:49
Общество
Грузия экстрадировала в Россию хакера
Грузией экстрадирован в Россию хакер Ярослав Сумбаев, передает РИА Новости.
Вести.Ru 06:15
Экономика
Россия поднялась на 28-е место в рейтинге Doing Business
Россия поднялась в рейтинге Doing Business-2020, который ежегодно публикует группа Всемирного банка, на 28-е место.
ТАСС вчера в 22:03
Общество
В Forbes назвали самых богатых женщин России
Президент компании Inteco Management Елена Батурина вновь возглавила список самых богатых женщин России по версии журнала Forbes.
RT на русском 01:29
Общество
Детектив Реш получил ответ от Нидерландов по делу МН17 через прессу
Немецкий детектив Йозеф Реш получил ответ от прокуратуры Нидерландов по делу МН17 через прессу, этого недостаточно, говорится в письме законного представителя Реша.
РИА Новости 05:47
Общество
Владельцы половины вагонов в РФ пригрозили уйти из страны
Грузовладельцы и операторы, которые управляют половиной всех вагонов в России, пригрозили уйти из страны.
БИЗНЕС Online 05:51
Происшествия
В Британии нашли грузовик с 39 трупами
МонаВиста вчера в 10:39
Кино
«Ростелеком» подарит интернет новым подписчикам сервиса Wink
«Ростелеком» предложил рязанцам оформить подписку на особую коллекцию Wink и получить домашний и мобильный интернет в подарок, с которыми смотреть контент можно будет на любом устройстве, в любое время и в любом месте.
RZN.info вчера в 04:20
Экономика
Силуанов сообщил о начале работы над «амбициозным планом приватизации»
Минэкономразвития дано поручение разработать более амбициозный план приватизации.
РБК 05:58
Кино
Небула может заменить Джека Воробья в «Пиратах Карибского моря»
Moi-portal.ru 22 октября в 10:40
Политика
В Сочи начинается первый в истории саммит «Россия – Африка»
SM News вчера в 21:25
Культура
Новый клип с Галустяном-джинном опубликовал Александр Ревва
Новый клип Артур Пирожков, в миру Александр Ревва, опубликовал накануне в сети. Клип был снят на песню «Она решила сдаться».
Privet-Rostov.ru 00:59
Единоборства
Макгрегор приехал на пресс-конференцию в Москве
Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор прибыл на место проведения пресс-конференции в Москве.
RT на русском 05:21
Политика
В Кремле ответили на вопрос о преемнике Путина
О преемнике президента Владимира Путина в Кремле не думают, а занимаются напряженной работой.
Российская газета 06:11
Шоу-бизнес
Младшая дочь Алсу приняла участие в модном показе
Дочь модельера Валентина Юдашкина представила новую коллекцию детской одежды Yudashkin Kids.
Летидор вчера в 03:13
Происшествия
В Петербурге две иномарки после ДТП врезались в толпу пешеходов
Два легковых автомобиля - Volkswagen Polo и Renault - столкнулись на Лермонтовском проспекте Санкт-Петербурга, после чего врезались в толпу пешеходов.
ТАСС вчера в 06:26
Политика
Путин выразил беспокойство в связи с ситуацией в Ливии
Президент РФ Владимир Путин обеспокоен сложившейся ситуацией в Ливии, где политический кризис продолжается с 2011 года.
iReactor 06:23
Гаджеты
Samsung представила 7-нм SoC Exynos 990 для Galaxy S11
5G-модем Exynos Modem 5123 Потребности в мобильном соединении следующего поколения удовлетворяются одним из первых модемных чипов 5G – Exynos Modem 5123, изготовленным с использованием 7-нм технологии EUV.
MobiDevices 04:24