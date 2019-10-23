Экономика
Российская газетаMoody’s изменило прогноз по банковскому сектору России
Международное рейтинговое агентство Moody's изменило прогноз по российскому банковскому сектору с позитивного на стабильный из-за слабого роста экономики. Об этом говорится в опубликованном агентством отчете.
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Армия и оружие
США сымитировали бомбардировку Крыма
Lenta.ru 01:39
Шоу-бизнес
СМИ: Заворотнюк получила бесплатное место на московском кладбище
Столичные власти разрешили родным звезды сериала «Моя прекрасная няня» Анастасии Заворотнюк получить бесплатное место для захоронения на закрытом Анкудиновском кладбище.
Росбалт 03:39
Шоу-бизнес
Заворотнюк вышла на связь после многодневного молчания
Родные и близкие Анастасии Заворотнюк, которая, по слухам, борется с раком мозга в медицинском центре на Рублевке, не выходили на связь в течение пяти дней.
ТВ Центр 02:38
Армия и оружие
В США заявили об очередном унижении из-за России
Журналисты телеканала считают, что сделка добавила унижения Вашингтону: министр обороны России Сергей Шойгу после переговоров лидеров двух стран «фактически заявил, что американцам пора покинуть Сирию».
Lenta.ru 05:07
Гаджеты
ARM явила миру новые NPU и GPU
Если первый GPU нацелен на повышение энергоэффективности и производительности (примерно 30% в сравнении с предыдущими версиями), то во втором случае специалисты ARM сделали упор на миниатюризацию чипа, площадь которого не будет превышать 1 квадратного миллиметра, но при этом он сможет поддерживать разрешение 2K и Full HD.
Faktom 07:41
Общество
Верховный суд разрешил ФСБ изымать декларации об амнистии капитала
Использование декларации об амнистии капитала в уголовных делах вопреки заверениям властей может стать распространенной практикой.
Ведомости вчера в 17:06
Музыка
Селена Гомес представила клип, полностью снятый на смартфон
27-летняя американская певица и актриса Селена Гомес представила в своем Instagram фрагмент нового клипа на песню, в которой поется о любви и потерях.
Московский Комсомолец 07:12
Экономика
У министра Силуанова нашли пентхаус за полмиллиарда рублей
У министра Силуанова нашли пентхаус за полмиллиарда рублей Министр финансов РФ Антон Силуанов владеет пентхаусом в Хамовниках за полмиллиарда рублей, говорится в расследовании издания «Метла».
Russian Deadline 03:31
Происшествия
Экс-мэр города Волжский разбилась в ДТП
По данным ТАСС, за рулем разбившегося автомобиля находилась экс-мэр города Волжский Марина Афанасьева.
Российская газета 06:46
Происшествия
В Британии обнаружен грузовик с 39 трупами
Газета.Ru 06:55
Кино
Фильм Роберта Земекиса «Форрест Гамп» впервые выйдет в российский прокат 13 февраля 2020-го года
Фильм Роберта Земекиса "Форрест Гамп" впервые выйдет в российский прокат 13 февраля 2020-го года, - сообщает издание "Медуза" со ссылкой на компании-прокатчика "Иноекино".
Эхо Москвы 07:32
Общество
Православный телеканал «Спас» запустит реалити-шоу в монастыре
Принадлежащий Московской патриархии телеканал «Спас» объявил о запуске «первого реалити-шоу со смыслом» под названием «Остров».
Коммерсантъ вчера в 15:51
Здоровье
Белковый завтрак поможет убрать жир на животе
Соловей.Инфо 03:29
Происшествия
В Петербурге две иномарки после ДТП врезались в толпу пешеходов
Два легковых автомобиля - Volkswagen Polo и Renault - столкнулись на Лермонтовском проспекте Санкт-Петербурга, после чего врезались в толпу пешеходов.
ТАСС 06:26
Космос
В NASA разработали разгоняющийся до скорости света двигатель
В NASA создали разгоняющийся до 99% скорости света двигатель.
OAnews вчера в 05:09
Футбол
В Турции вратарь был удален с поля на 11-й секунде матча
ИнфоСМИ вчера в 15:45
Общество
Артисты «Норд-Оста» рассказали о первых минутах захвата театра
Lenta.ru вчера в 07:23
Единоборства
Соперником Волкова на турнире UFC в Москве может стать экс-футболист
Бывший игрок в американский в футбол, ныне боец смешанных единоборств (ММА) американец Грег Харди хочет провести бой с россиянином Александром Волковым на турнире UFC в Москве 9 ноября, сообщает MMA Junkie.
РИА Новости вчера в 18:50
Армия и оружие
В Ираке потребовали вывести из страны покинувшие Сирию войска США
В коммюнике отмечается, что выводимым американским войскам из Сирии разрешено на въезд в Иракский Курдистан транзитом, чтобы затем они покинули Ирак.
Военное дело вчера в 04:50
Общество
В Москве госпитализировали Елену Малышеву
Известную телеведущую Елену Малышеву госпитализировали в Москве. Об этом она сама сообщила в инстаграме.
РИА Новости 01:39
Общество
Жену Зеленского раскритиковали за оскорбление императора Японии
Елена и Владимир Зеленские посетили прием в честь императора Японии Нарухито.
Газета.Ru вчера в 23:16
Шоу-бизнес
Бочкарева пожаловалась на травлю
ТК Звезда вчера в 10:52
Армия и оружие
В США назвали быстрейший в мире истребитель МиГ-25 бесполезным
Американские журналисты назвали советский сверхзвуковой истребитель третьего поколения МиГ-25 бесполезным грузовым фургоном.
ТВ Центр 21 октября в 02:00
Происшествия
Неизвестный в Курской области ранил двух школьниц ножом
Полиция разыскивает в Курской области злоумышленника, ранившего ножом двух школьниц, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе управления МВД по региону.
ТАСС 06:41
Общество
Испытательные заезды грузовых поездов прошли на Крымском мосту
Приемочные испытания моста пройдут в конце года и будут предварять запуск движения поездов, пишет RT.
Известия 06:41
Экономика
Экономисты оценили данные о резком росте доходов россиян
Бывший глава Росстата, директор по статистическим исследованиям ВШЭ Александр Суринов отметил, что точнее оценить реальные доходы населения можно с помощью первичных данных налоговой, однако у Росстата нет к ним доступа.
Lenta.ru вчера в 23:10
Общество
Опубликованы первые фотографии российского плацкартного вагона с душем
Lenta.ru вчера в 18:46
Спорт
Палата представителей США приняла антидопинговый Акт Родченкова
Палата представителей Конгресса США приняла Акт Родченкова, который вводит уголовную ответственность за участие в сговорах, нацеленных на использование допинга в спорте.
Коммерсантъ 00:42
Происшествия
Появилось видео с места кровавой перестрелки в Ростовской области
Журналистская правда 04:04