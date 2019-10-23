Экономика

РБКРБКMoody’s ухудшило прогноз по росту российской банковской системы

Международное рейтинговое агентство Moody's изменило прогноз для российского банковского сектора с «позитивного» на «стабильный», говорится в отчете агентства, поступившем в РБК.
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Moody’s ухудшило прогноз по росту российской банковской системы

«Российская экономика продолжает испытывать ряд проблем, из-за чего наш прогноз по росту реального ВВП страны на 2019 год был понижен с 1,6 до 1,2%», — приводит агентство слова своего старшего кредитного эксперта Ольги Ульяновой.
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