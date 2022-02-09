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Moody’s: напряженность между Россией и Западом продолжится, но военного конфликта не будет

Напряженность в отношениях России с Украиной не выльется в прямой военный конфликт, поскольку Россия в таком случае понесет огромные военные и экономические издержки, говорится в оценке международного рейтингового агентства Moody's Investors Service.
РБК
Как говорится в обзоре агентства, Банк России также выражал готовность предоставить финансовому сектору дополнительную ликвидность при необходимости.
РБК
Текущие рыночные доходности ОФЗ разной срочности составляют 8,5–9,5%, а ежегодные процентные расходы по обслуживанию госдолга составляют около 1% ВВП.
РБК
Ограничения на доступ российских банков к международной системе финансовых коммуникаций SWIFT сами по себе не остановят трансграничные российские платежи, но банки будут вынуждены искать альтернативные способы финансовых сообщений, указывает Moody's.
РБК

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