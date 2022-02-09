Напряженность в отношениях России с Украиной не выльется в прямой военный конфликт, поскольку Россия в таком случае понесет огромные военные и экономические издержки, говорится в оценке международного рейтингового агентства Moody's Investors Service.
Ограничения на доступ российских банков к международной системе финансовых коммуникаций SWIFT сами по себе не остановят трансграничные российские платежи, но банки будут вынуждены искать альтернативные способы финансовых сообщений, указывает Moody's.
В Кремле не видели официальных разъяснений по поводу причин переноса церемонии награждения российских фигуристов на Олимпиаде в Пекине, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
Депутат Госдумы РФ Светлана Журова в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировала информацию о сомнительном допинг-тесте российского фигуриста, который был сдан перед стартом Олимпийских игр-2022.
Роблин привел слова военного аналитика Роба Ли, который обратил внимание на то, что запущенный из воздушного пространства Калининградской области «Кинжал» может долететь до большинства западноевропейских столиц и Анкары всего за 7-10 минут.