Экономика

РБКРБКMoody’s назвало коронавирус угрозой производителям алкоголя

Эпидемия коронавируса типа 2019-nCoV в Китае грозит ухудшить финансовые показатели крупнейших производителей алкоголя из Европы, предупреждают эксперты Moody's.
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Впервые за несколько лет Первый канал не покажет церемонию вручения премии "Оскар".
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Единственный гол «Партизана» в концовке встречи с пенальти забил Садик Умар. У Мамаева это второй гол за «Ростов» на зимних сборах.
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Кремль ответил на заявление Эрдогана о Крыме

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что у президента Турции Тайипа Эрдогана есть действующее приглашение от главы России Владимира Путина посетить Крым для личного изучения ситуации с правами крымских татар.
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В Сети появился трейлер перезапуска картины «Пила».
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Вратарь «Вашингтона» Самсонов получил травму после броска Овечкина

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В Конгрессе заподозрили Трампа в готовности отдать Аляску России

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Бывший вице-премьер РФ Ольга Голодец перейдет в Сбербанк России, сообщает РБК со ссылкой на свои источники.
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Число заболевших новым коронавирусом в мире превысило 20,6 тысячи

Всемирная организация здравоохранения обнародовала во вторник вечером новые данные по числу заболевших новым коронавирусом в мире.
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Несмотря на обещания Зеленского о снижении тарифов на газ для населения, украинцы обнаружили в платежках дополнительную строчку — доставки газа.
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