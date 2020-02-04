Экономика
РБКMoody’s назвало коронавирус угрозой производителям алкоголя
Эпидемия коронавируса типа 2019-nCoV в Китае грозит ухудшить финансовые показатели крупнейших производителей алкоголя из Европы, предупреждают эксперты Moody's.
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Политика
Стало известно о новых санкциях США против «Северного потока-2»
США намерены ввести новые санкции против «Северного потока-2».
Шоу-бизнес
66-летняя Проклова появилась перед зрителями в шортах и без макияжа
Кадр со съемочной площадки выложен в Сети. На снимке актриса без капли макияжа и в удобной одежде.
Культура
Собчак и Гордон стали ведущими нового шоу на Первом канале
«На роль ведущих в шоу приглашены Ксения Собчак и Александр Гордон, которые будут сменять друг друга», — говорится в опубликованном сообщении.
Политика
Лукашенко анонсировал встречу с Путиным
Президент Белоруссии Александр Лукашенко анонсировал встречу с российским лидером Владимиром Путиным в конце недели.
Политика
Макрон обвинил Россию в попытках пересмотреть историю Второй мировой
Президент Франции Эммануэль Макрон, находящийся с двухдневным визитом в Польше, заявил, что Россия пытается пересмотреть историю Второй мировой войны.
Происшествия
В заброшенной воинской части в Петербурге нашли четыре трупа
Тела четырех человек обнаружили в столовой заброшенной воинской части в Приморском районе Санкт-Петербурга, в историческом районе Коломяги.
Энергетика
Платежи «Газпрома» принесли Украине треть доходов бюджета
«Нафтогаз Украины» в январе получил от российского «Газпрома» 578,4 миллиона долларов платежей за транзит газа.
Политика
Путин заявил, что поправки к Конституции продиктованы жизнью
Поправки к Конституции, предложенные в послании Федеральному собранию, продиктованы жизнью, заявил президент России Владимир Путин.
Шоу-бизнес
Милла Йовович показала фото новорожденной дочери
Йовович не только показала фото новорожденной дочери, но еще и рассказала о ее необычном имени и призналась, что они с семьей долго спорили о том, как стоит назвать девочку.
Общество
Первый канал отказался от трансляции «Оскара»
Впервые за несколько лет Первый канал не покажет церемонию вручения премии "Оскар".
Футбол
Гол Мамаева помог «Ростову» обыграть «Партизан» в товарищеском матче
Единственный гол «Партизана» в концовке встречи с пенальти забил Садик Умар. У Мамаева это второй гол за «Ростов» на зимних сборах.
Политика
Кремль ответил на заявление Эрдогана о Крыме
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что у президента Турции Тайипа Эрдогана есть действующее приглашение от главы России Владимира Путина посетить Крым для личного изучения ситуации с правами крымских татар.
Политика
ВТО поддержала украинскую апелляцию по спору с Россией
Всемирная торговая организация (ВТО) частично поддержала апелляцию, поданную Украиной по спору с Россией об импорте железнодорожного оборудования.
Кино
В Сети появился первый трейлер продолжения «Пилы»
В Сети появился трейлер перезапуска картины «Пила».
Общество
Авторы украинского учебника объяснили фото с Киану Ривзом
Хоккей
Вратарь «Вашингтона» Самсонов получил травму после броска Овечкина
Голкипер получил повреждение после броска нападающего Александра Овечкина по воротам. Шайба попала российскому вратарю в шлем.
Общество
Глава Роспотребнадзора рассказала об эвакуации россиян из Ухани
Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала об эвакуации российских граждан из китайского города Ухань.
Политика
В Конгрессе заподозрили Трампа в готовности отдать Аляску России
Главный обвинитель в палате представителей Конгресса США по делу об импичменте президента Дональда Трампа демократ Адам Шифф подозревает, что американский лидер может отдать Аляску России в обмен на помощь во время выборов.
Политика
Путин прилетел с рабочим визитом в Череповец
Путин прилетел в Череповец с рабочим визитом.
Армия и оружие
ЦПВС: «Белые каски» отсняли видео о якобы применении в САР химоружия
Происшествия
Полиция пресекла мошенничество при продаже подержанных автомобилей
Ущерб от схемы превысил 100 млн руб. Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции совместно с коллегами из Белгородской и Орловской областей пресечена деятельность преступного сообщества по мошеннической продаже автомобилей, жертвами которой стали более 300 человек.
Здоровье
Раскрыты условия содержания в карантине вывезенных из Китая россиян
Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала об условиях содержания в карантине россиян, которых эвакуируют из Китая в связи с распространением в стране коронавируса.
Общество
Бывший вице-премьер Голодец перейдет в Сбербанк
Бывший вице-премьер РФ Ольга Голодец перейдет в Сбербанк России, сообщает РБК со ссылкой на свои источники.
Здоровье
Число заболевших новым коронавирусом в мире превысило 20,6 тысячи
Всемирная организация здравоохранения обнародовала во вторник вечером новые данные по числу заболевших новым коронавирусом в мире.
Политика
Израиль признал, что исказил правду о войне, чтобы понравиться Путину
Дирекция всемирно известного мемориала жертв Холокоста «Яд Вашем» признала, что материалы Международного форума памяти Холокоста, которые были показаны в январе лидерам многих государств мира, собравшимся в Израиле по этому поводу, содержали искажения исторической правды.
Общество
Украинцам дадут субсидии на оплату газа — министр энергетики Оржель
Несмотря на обещания Зеленского о снижении тарифов на газ для населения, украинцы обнаружили в платежках дополнительную строчку — доставки газа.