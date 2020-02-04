Экономика
РБКMoody’s назвало коронавирус угрозой производителям алкоголя
Эпидемия коронавируса типа 2019-nCoV в Китае грозит ухудшить финансовые показатели крупнейших производителей алкоголя из Европы, предупреждают эксперты Moody's.
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Западные производители крепких напитков могут потерять часть выручки из-за эпидемии в Китае
Коммерсантъвчера в 09:05
Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 08:05, Ашберн
Общество
Фотомонтаж с Киану Ривзом напечатали в украинском учебнике истории
Политика
В Кремле рассказали о мониторинге ситуации с коронавирусом
По последним данным, число заразившихся коронавирусом в Китае превысило 20 тыс. человек.
Экономика
Сумма выплаченных России кредитов превысила объем выданных
В последний раз Россия вернула больше долгов, чем выдала, в 2010 году.
Политика
Макрон обвинил Россию в искажении истории Второй мировой войны
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Российская Федерация якобы пытается переписать историю Второй мировой войны и «сделать виновным польский народ».
Происшествия
Посольство оказывает помощь находящимся на лайнере в Японии россиянам
Посольство России в Японии прокомментировало ситуацию с круизным судном Diamond Princess, на котором объявлен карантин из-за обнаружения коронавируса.
Общество
Госдума одобрила законопроект о всероссийской минуте молчания 22 июня
«Государственная дума приняла в первом чтении законопроект, дополняющий действующий закон «О днях воинской славы и памятных датах России» и предлагающий проведение общефедеральной минуты молчания в День памяти и скорби 22 июня», — говорится в сообщении на сайте нижней палаты парламента.
Политика
Путин заявил о приближении человечества к опасной черте
Человечество приблизилось к опасной черте в связи с региональными конфликтами и разрушением системы контроля над вооружениями, заявил президент России Владимир Путин.
Культура
Ксения Собчак станет ведущей ток-шоу на Первом канале
«На роль ведущих в шоу приглашены Ксения Собчак и Александр Гордон, которые будут сменять друг друга», — говорится в опубликованном сообщении.
Общество
Рогозин ответил на шутку Урганта о космонавтах
Кино
Первый тизер нового сезона «Видоизмененного углерода» появился в Сети
Стриминговый сервис Netflix опубликовал первый тизер нового сезона научно-фантастического сериала «Видоизмененный углерод».
Армия и оружие
Вице-адмирал ВМС США заявил о росте потенциала российского флота
Игры
Авторы сиквела Pathfinder: Kingmaker собирают деньги на Kickstarter
Культура
Скончался актер из «Улиц разбитых фонарей» Дмитрий Бульба
Общество
Роберта Паттинсона признали самым красивым мужчиной в мире
Футбол
Холанд стал рекордсменом по голам для новичков клубов бундеслиги
Ранее Холанд побил рекорд бундеслиги, забив семь голов в трех первых матчах в первенстве.
Футбол
Экс-тренер «Спартака» Олег Кононов возглавил «Ригу»
Экономика
Лукашенко заявил о готовности покупать нефть у России по мировым ценам
«Если вы не можете в Евразийском союзе беспошлинно нам поставить нефть (налоговым маневром заменили, дурачков нашли), продайте нам по мировым ценам», — сказал Лукашенко.
Здоровье
Рошаль призвал бояться гриппа, а не коронавируса
Доктор медицинский наук, профессор Леонид Рошаль заявил, что сезонные эпидемии гриппа остаются для России большей угрозой, чем вспышка коронавируса.
Политика
Стало известно о новых санкциях США против «Северного потока-2»
США намерены ввести новые санкции против «Северного потока-2».
Происшествия
В Липецкой области две восьмиклассницы избили шестиклассницу
Происшествия
Число погибших от схода лавины в Турции возросло до 11 человек
Число погибших в результате схода лавины в восточной турецкой провинции Ван выросло до одиннадцати человек.
Армия и оружие
Эрдоган назвал атаку на турецких военных в Сирии «поворотным пунктом»
Атака на турецких военных со стороны сирийских правительственных сил стала поворотным моментом для Турции в Сирии, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.
Футбол
RAC1: Бартомеу обсудит с Абидалем его конфликт с Месси
Президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу встретится со спортивным директором клуба Эриком Абидалем, сообщает RAC1.
Автоспорт
Тото Вольфф: Mercedes останется в Формуле 1 в 2021-м
Команда растёт – за последние семь лет число сотрудников увеличилось втрое.
Происшествия
Актер из «Великолепного века» приговорен почти к 17 годам тюрьмы
Известный турецкий актер Аднан Коч приговорен к 16 годам и восьми месяцам тюрьмы.
Технологии
Опасное обновление. Браузер Google Chrome может сломать работу сайтов
Компания Google объявила о начале распространения стабильной версии 80 фирменного браузера Chrome.
Общество
В Англии обнаружили 42 скелета со связанными руками
Руки у погибших были связаны за спиной, пишет «Российская газета» со ссылкой на портал Livescience.com.
Космос