Согласно прогнозам аналитиков, наиболее уязвимыми к новому кризису окажутся компании транспортного сектора. Всего агентство оценило эффект от эпидемии коронавируса на состояние 63 крупных российских компаний. По большей части в условиях кризиса аналитики определяют его как низкий (53%).

с чего всё началось

Рейтинговое агентство Moody’s представило список компаний, которые окажутся наиболее уязвимы в условиях нового кризиса. Речь идет о шести компаниях, из которых четыре заняты в транспортной отрасли, пишет РБК. Об этом говорится в отчете Moody’s о состоянии российских нефинансовых компаний.

Moody’s назвало самые уязвимые к кризису компании в России

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