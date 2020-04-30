Коронавирус
РБКMoody’s назвало уязвимые к кризису из-за вируса российские компании
Согласно прогнозам аналитиков агентства, наиболее уязвимыми к новому кризису окажутся компании транспортного сектора. Всего агентство оценило состояние 63 крупных российских компаний. По большей части их состояние в условиях кризиса аналитики оценивают как устойчивое (53%).
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Здоровье
В Саратовской области 4 больных с коронавирусом находятся на ИВЛ
«Необходимо строго соблюдать режим самоизоляции, иначе рост заболеваемости отбросит Саратовскую область не на 65-е, а на первые места, чего бы не хотелось», - отметила она.
Регион 64 вчера в 12:45
Общество
У Елены Малышевой обнаружили недвижимость в Нью-Йорке
У ведущей программы «Жить здорово» Елены Малышевой обнаружили недвижимость в Нью-Йорке и соседнем штате Нью-Джерси.
Сибдепо 05:03
Армия и оружие
Защитники ДНР сбили два украинских дрона за корректировку обстрелов
По данным пресс-службы УНМ ДНР, удалось сбить украинский беспилотник типа ASU-1 «Валькирия», который корректировал ведение артиллерийского огня (15 снарядов калибром 122 мм) по поселку Старомихайловка на западе Донецка, где в результате обстрела было повреждено три частных дома, сообщает ДАН.
Журналистская правда 05:52
Происшествия
В Иркутской области мэр города задержал чиновников за «поджог леса»
Газета.Ru вчера в 05:24
Политика
Песков допустил выделение прямой материальной помощи россиянам
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков допустил, что россияне получат прямую материальную помощь.
Коммерсантъ 04:39
Экономика
ФНС разъяснила порядок получения безвозмездной финансовой помощи
Порядок выдачи субсидий разъяснила заместитель главы Федеральной налоговой службы (ФНС) Светлана Бондарчук на вебинаре Торгово-промышленной палаты, РБК следил за трансляцией.
РБК вчера в 07:28
Происшествия
В Екатеринбурге нейтрализовали готовивших теракты боевиков ИГ
RT на русском 04:47
Происшествия
На Украине задержали голую женщину с отрезанной головой дочери
На улице украинского города Харькова задержали голую женщину с ножом и пакетом, в котором находилась отрезанная голова ее дочери.
Lenta.ru 04:35
Происшествия
Полицейские применили оружие при задержании нарушителя режима самоизоляции в Москве
Полицейские применили огнестрельное оружие для задержания нарушителя режима самоизоляции из ближнего зарубежья, который пытался скрыться на машине по шоссе Энтузиастов в Москве.
ТАСС 05:57
Здоровье
Итальянские власти нашли способ избежать второй волны коронавируса
Италия больше не может оставаться на жестком карантине, при этом, по данным медиков, доля людей с иммунитетом в стране значительно ниже 10%, поэтому необходим четкий план действий, чтобы избежать второй волны коронавируса.
АБН 04:40
Кино
Названы самые убыточные фильмы 2019 года
Издание Deadline составило рейтинг самых убыточных фильмов 2019 года.
Афиша Daily 28 апреля в 15:29
Общество
Песков прокомментировал рост числа заражённых коронавирусом в России
Динамика по числу заразившихся коронавирусной инфекцией COVID-19 говорит, что пока не время расслабляться и «выходить на улицы».
RT на русском 05:48
Общество
В Тульской области еще 92 жителя заразились коронавирусом
Сегодня, 30 апреля, региональный оперативный штаб сообщил о новых случаях заболевания коронавирусом в Тульской области.
Тульские Известия 03:44
Армия и оружие
Строители Минобороны сдали в эксплуатацию шесть медицинских центров
РИА Новости 05:13
Здоровье
Названы самые опасные при коронавирусе заболевания
Специалисты отмечают, что такие заболевания, как диабет, астма и болезни почек также влияют на вероятность заражения и смертность.
Lenta.ru вчера в 15:18
Общество
Умер мэр Ставрополя Андрей Джатдоев
Умер мэр Ставрополя Андрей Джатдоев, ему было 57 лет. Об этом сообщил в Instagram губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.
Ведомости 02:07
Происшествия
Ведущая Ушакова подала иск против Кокорина и Мамаева
Москва, 30 апреля 2020, 10:39 — REGNUM Иск о компенсации повреждений автомобиля на спортсменов Александра Кокорина и Павла Мамаева подала телеведущая «Первого канала» Ольга Ушакова, сообщает 30 апреля ТАСС со ссылкой на Савеловский районный суд Москвы.
REGNUM 03:39
Религия
Протодиакон Кураев отреагировал на запрет в служении
РИА Новости вчера в 15:15
Политика
В Кремле сообщили о падении индекса самоизоляции
"Президент [России Владимир] Путин понимает, что уже нет сил терпеть эту самоизоляцию, но он призвал всех досидеть в этом режиме оставшиеся дни до того, как будут приниматься решения о поэтапном выходе", - сказал Песков.
Газета.Ru 06:09
Политика
Путин поручил подготовить план выхода из режима ограничений с 12 мая
На совещании 28 апреля с главами регионов Владимир Путин, президент РФ, поручил правительству, Роспотребнадзору вместе с Госсоветом разработать план выхода из режима самоизоляции.
Ореанда-Новости 28 апреля в 11:42
Политика
Постпред назвал нелепыми претензии США по соглашению СВПД
«Нелепые» претензии США к соглашению по иранской ядерной программе вряд ли будут поддержаны российскими партнёрами по Совету безопасности ООН и Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД).
Моя Москва.онлайн вчера в 01:39
Общество
В Хакасии ввели всеобщий масочный режим
Со 2 мая на всей территории Хакасии вводится масочный режим: при нахождении вне мест проживания жители Хакасии должны пользоваться средствами индивидуальной защиты – масками, медицинскими, либо гигиеническими, или респираторами.
ИА Хакасия 04:00
Общество
Подмосковье вышло на плато по заражению коронавирусом
Московская область вышла на плато по заражению коронавирусной инфекцией.
Life.ru вчера в 11:09
Фигурное катание
Японцы призвали Медведеву покинуть их страну из-за нарушения карантина
Японцы раскритиковали действия Медведевой, а некоторые поклонники призвали фигуристку покинуть их страну, отметив, что она нужна Медведевой только для шоу и зарабатывания денег.
Матч ТВ 05:18
Общество
Саратовская прокуратура проверит закупку масок по 425 рублей
"По поручению прокурора Саратовской области Сергея Филипенко организована проверка по публикациям в СМИ о возможных нарушениях при закупке за счет бюджета средств индивидуальной защиты, в том числе одноразовых медицинских масок стоимостью 425 рублей", - говорится в сообщении.
РИА Новости 03:14
Шоу-бизнес
Максим Галкин показал кулинарные способности Аллы Пугачевой
Юморист Максим Галкин показал кулинарные способности своей супруги — звезды российской эстрады Аллы Пугачевой, которая сейчас придерживается режима самоизоляции и все время проводит в загородном доме.
Слово и Дело 04:46
Хоккей
Брызгалов признался, что хранит дома оружие, назвав себя «американцем»
Бывший российский вратарь Илья Брызгалов, проживающий в США, рассказал, хранит ли он оружие.
Metaratings 04:12
Технологии
Число подписчиков Xbox Game Pass достигло 10 млн
Судя по документации, число подписчиков Xbox Game Pass достигло 10 млн.
News.ru 04:15
Происшествия
Начальник нижегородского УГИБДД Ржевский найден мертвым
Начальник УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области Павел Ржевский был обнаружен мертвым 29 апреля 2020 года.
Бизнес News. Время зарабатывать вчера в 12:03